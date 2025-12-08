పదో తరగతి విద్యార్థులకు గుడ్న్యూస్ - ఇకపై సెలవు రోజుల్లోనూ మధ్యాహ్న భోజనం
పదో తరగతి విద్యార్థులకు ‘వంద రోజుల’ తర్ఫీదు - సెలవు రోజుల్లోనూ మధ్యాహ్న భోజనం - గుడ్డు, పప్పుతో వడ్డన - కూటమి ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం
Published : December 8, 2025 at 8:17 PM IST
Mid-day Meals on Holidays for Tenth Students: సాధారణంగా ఆదివారం వచ్చిందంటే చాలు, పిల్లలకు పండగే. ఆటపాటలతో గడిపేస్తారు. కానీ ఇప్పుడు పదో తరగతి విద్యార్థుల డైరీలో 'సెలవు' అనే పదమే లేదు. రాబోయే పబ్లిక్ పరీక్షల్లో వంద శాతం ఫలితాలే లక్ష్యంగా విద్యాశాఖ నడుం బిగించింది. పుస్తకాలతో కుస్తీ పడుతున్న విద్యార్థులకు ఆకలి బాధ తెలియకూడదని ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. సెలవు రోజుల్లో కూడా బడి నడపడమే కాదు, కమ్మని మధ్యాహ్న భోజనాన్ని కూడా వడ్డించాలని ఆదేశించింది. కూటమి ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం ఈ ఆదివారం నుంచే అనకాపల్లి జిల్లావ్యాప్తంగా అమల్లోకి వచ్చింది.
వంద రోజుల ప్రణాళిక: పదిలో 10/10 గ్రేడ్ సాధించడమే లక్ష్యంగా 'వంద రోజుల ప్రణాళిక'కు విద్యాశాఖ శ్రీకారం చుట్టింది. ఈ నెల 6వ తేదీ నుంచి ఇది అమలవుతోంది. ప్రతిరోజూ స్కూల్ సమయానికి అదనంగా, ఉదయం 8 నుంచి 9 గంటల వరకు, సాయంత్రం 4 నుంచి 5 గంటల వరకు ప్రత్యేక తరగతులు ఉంటాయి. ఆదివారాలు, ఇతర సెలవు దినాల్లో కూడా ఉదయం 9 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 1 గంట వరకు తరగతులు నిర్వహిస్తారు. రోజుకు రెండు క్లిష్టమైన సబ్జెక్టులపై ఉపాధ్యాయులు ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకుంటారు.
ఆదివారం గుడ్డు, పప్పుతో విందు: సెలవు రోజుల్లో ఉదయం నుంచి మధ్యాహ్నం వరకు చదువుకున్న విద్యార్థులను ఆకలితో ఇంటికి పంపకూడదని ప్రభుత్వం భావించింది. అందుకే సెలవు రోజుల్లోనూ 'మధ్యాహ్న భోజన పథకాన్ని' వర్తింపజేసింది. ఈ ఆదివారం జిల్లాలోని అన్ని ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలల్లో విద్యార్థులకు వేడివేడి అన్నం, పప్పు, కోడిగుడ్డు కూరతో రుచికరమైన భోజనాన్ని వడ్డించారు. భోజనం చేశాకే విద్యార్థులను ఇళ్లకు పంపించారు. దీనివల్ల దూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే విద్యార్థులకు ఎంతో ఊరట లభించింది.
హాజరు ఇలా: తొలిరోజు కావడంతో విద్యార్థుల హాజరు, భోజనానికి వచ్చే వారి సంఖ్యలో మిశ్రమ స్పందన కనిపించింది. ఎలమంచిలి మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని సోమలింగపాలెం ఉన్నత పాఠశాలలో మంచి స్పందన వచ్చింది. అక్కడ 30 మంది పదో తరగతి విద్యార్థులకు గాను 21 మంది హాజరయ్యారు. వారంతా బడిలోనే భోజనం చేశారు. ఎలమంచిలి జడ్పీ బాలికోన్నత పాఠశాలలో మాత్రం భిన్నమైన పరిస్థితి నెలకొంది. ఇక్కడ 102 మంది విద్యార్థులు ఉండగా, మధ్యాహ్న భోజనానికి కేవలం 8 మందే హాజరయ్యారు. మిగిలిన వారంతా స్థానికులే కావడంతో భోజన సమయానికి ఇళ్లకు వెళ్లిపోయారు.
అధికారుల ఆదేశం: ఈ కార్యక్రమంపై జిల్లా విద్యాశాఖాధికారి అప్పారావు నాయుడు స్పందించారు. వంద రోజుల ప్రణాళికను సీరియస్గా తీసుకోవాలని ఉపాధ్యాయులను ఆదేశించారు. "ప్రతి పదో తరగతి విద్యార్థి సెలవు రోజుల్లో కూడా కచ్చితంగా బడికి వచ్చేలా చూడాలి. దూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చేవారు మధ్యాహ్నం భోజనం చేసి వెళ్తారు. స్థానికులైతే సాయంత్రం వరకు చదువుకుంటారు. బడికి వచ్చిన ప్రతి విద్యార్థికీ ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన మెనూ ప్రకారం నాణ్యమైన భోజనం అందించాలి. ఇందులో రాజీ పడొద్దు" అని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
