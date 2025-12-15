పౌరసరఫరాలకు 'మనమిత్ర' వాట్సాప్ - హాయ్ అంటే చాలు అన్నీ సేవలు అందులోనే!
అరచేతిలోనే అన్నీ స్మార్ట్ సేవలు - చరవాణిలోనే కొత్త రేషన్ కార్డ్ దరఖాస్తు - ఫిర్యాదులకు క్యూఆర్ కోడ్ ఏర్పాటు
Government introduced manamitra Whatsapp services: ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థలో కొత్త ఒరవడి దిశగా కూటమి ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది. సేవలను ప్రజలకు చేరువ చేసేందుకు ఇప్పటికే ఈ-పోస్ యంత్రాలు, స్మార్ట్ రేషన్ కార్డులు అందుబాటులోకి తెచ్చారు. వాటన్నింటిని అందరూ వినియోగించుకునే విధంగా వాటిపై పూర్తి అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. అదే దిశగా కొత్త ఏడాది పలు నూతన సంస్కరణలు చేయబోతుంది. కొత్తగా మనమిత్ర వాట్సాప్ నంబర్ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది.
ఒక్క నంబర్తో సేవలేన్నో: 95523 00009 నంబర్ను మీ ఫోన్లో సేవ్ చేసుకుని హాయ్ అని మెసేజ్ పెట్టిన అనంతరమే ప్రభుత్వంలోని వివిధ శాఖలు దాంట్లో కనిపిస్తాయి. పౌర సరఫరాలు అనే దానిపై క్లిక్ చేస్తే ప్రభుత్వం అందించే అన్ని సేవలు కనిపిస్తాయి. వాటిల్లో మనకు ఉన్న సమస్యను దరఖాస్తు చేయొచ్చు.
చరవాణిలోనే కొత్త రేషన్ కార్డ్: కొత్త రేషన్ కార్డు ఇకపై మీ ఫోన్లోనే సులభంగా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. కార్డ్కు కావల్సిన అన్ని పత్రాలు అప్లోడ్ చేస్తే సచివాలయానికి దరఖాస్తు చేరుతుంది. పరిశీలన అనంతరం రేషన్ కార్డు మన చిరునామాకు చేరుతుంది. ఈ కార్డులో కొత్త సభ్యులను చేర్చడం, మరణించిన వారిని తొలగించడం, చిరునామా మార్పులు, ఇలా ఏ సేవైనా దీంట్లో పొందవచ్చు.
స్మార్ట్ కార్డుల పంపిణీ: ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా అన్ని రేషన్ దుకాణాల్లో స్మార్ట్ కార్డుల పంపిణీ కొనసాగుతోంది. వలసలు వెళ్లిపోవడంతో, కార్డులు ఎక్కడ ఉన్నాయో తెలియకపోవడంతో వేల మంది ఇంకా కార్డులు తీసుకోలేదు. స్మార్ట్ కార్డు పోగొట్టుకున్నవారు డూప్లికేట్ కార్డు తీసుకునేందుకు యాప్లో అవకాశం ఉంది.
క్యూఆర్ కోడ్ ఏర్పాటు: రేషన్ దుకాణంలో ఏమైనా అక్రమాలు, అవకతవకలు, లోపాలపై ఫిర్యాదుకు వీలుగా ప్రతి చౌక దుకాణంలో క్యూఆర్ కోడ్ ఏర్పాటు చేశారు. దానిని ఫోన్లో స్కాన్ చేసి ఫిర్యాదులు, పౌరసరఫరాలపై అభిప్రాయాలు అందించవచ్చు. విచారణ చేసి చర్యలు తీసుకుంటారు. మీ వాట్సప్లో 73373 59375 నంబర్కు హాయ్ అని మెసెజ్ పెడితే ధాన్యం కొనుగోలు ఎప్పుడు చేస్తారో షెడ్యూలు చేసుకునే వీలుంది.
అరచేతిలో సేవలు: వివాహం తర్వాత పాత కార్డును తొలగించి కొత్తగా కార్డు ఇవ్వడానికి అప్పుడు పెద్ద ప్రహసనం సాగేది. కానీ ప్రస్తుత మార్పుల వల్ల అది సులభతరమైంది. పెళ్లి ధ్రువపత్రాన్ని అప్లోడ్ చేసి ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేస్తే చాలు పాత కార్డు నుంచి తప్పించి కొత్త కార్డుకు ఏర్పాట్లు చేస్తారు.
మనమిత్ర వాట్సప్: ఫోన్తో అన్ని సేవలు అందించేలా చర్యలు తీసుకున్నాం. కార్యాలయాల చుట్టూ తిరగడం, సిబ్బంది దగ్గర ప్రాధేయ పడాల్సిన అవసరం లేదు. అందరూ మనమిత్ర వాట్సప్ నంబర్ సేవ్ చేసుకుని ఉపయోగించుకోవాలని పౌరసరఫరాల మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ తెలిపారు.
