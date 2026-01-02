ETV Bharat / state

విదేశీ చదువులకు ఆర్థిక అండ కావాలా? - ఈ నెల 20లోపు అప్లై చేసుకోండి

వెనుకబడిన తరగతుల విద్యార్థుల విదేశీ చదువుల కోసం ప్రవేశ పెట్టిన పథకం - డిగ్రీ, ఇంజినీరింగ్‌లో మెరుగైన మార్కులు అవసరం - తల్లిదండ్రుల వార్షికాదాయం రూ.5 లక్షల్లోపు ఉంటే దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు అర్హులు

Higher Education Opportunities For Students
Higher Education Opportunities For Students (EENADU)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 2, 2026 at 11:51 AM IST

3 Min Read
Higher Education Opportunities For Students : ఆర్థికంగా వెనుకబడిన తరగతుల విద్యార్థులు విదేశాల్లో ఉన్నత చదువులు చదువుకునేందుకు ప్రభుత్వం ప్రత్యేక పథకం అమలు చేస్తోంది. అల్ప సంఖ్యాకులు, షెడ్యూల్డు కులాలు, గిరిజనులు, వెనుకబడిన తరగతులకు చెందిన వారు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. ప్రతిభ ఉన్న వారికి పేదరికం అడ్డు కారాదన్న ఉద్దేశంతో వివిధ వర్గాలకు చెందిన విద్యార్థులను ప్రోత్సహిస్తోంది. అర్హత, ఆసక్తి ఉన్నవారి నుంచి దరఖాస్తులు స్వీకరించడం ప్రారంభించింది.

పలు దేశాలకు వెళ్లేందుకు : షెడ్యూల్డు కులాలు, మైనార్టీల్లో ముస్లింలు, క్రైస్తవులు, సిక్కు, జైన, భౌద్ద, పార్శీలు, గిరిజనులు, వెనుకబడిన తరగతుల విద్యార్థులు అర్హులు. వయసు 35 ఏళ్లకు మించరాదు. తల్లిదండ్రుల వార్షికాదాయం రూ.5 లక్షల్లోపు మాత్రమే ఉండాలి. డిగ్రీ, ఇంజినీరింగ్‌లో మెరుగైన మార్కులు సాధించాలి. డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ.తెలంగాణ.ఈపాస్‌.జీవోవీ.ఇన్‌ (https://telanganaepass.cgg.gov.in/) వెబ్‌సైట్‌ను సంప్రదించాలి. అయితే దరఖాస్తు స్వీకరణ గడువు జనవరి 20తో ముగియనుంది. అమెరికా, ఆస్ట్రేలియా, యూకే, కెనడా, సింగపూర్, జర్మనీ, దక్షిణ కొరియా, జపాన్, ఫ్రాన్స్, న్యూజిలాండ్‌లోని గుర్తింపు పొందిన విశ్వవిద్యాలయాల్లో 1 జులై 2025 నుంచి 31 డిసెంబర్‌ 2025 వరకు పోస్టు గ్రాడ్యుయేట్‌ లేదంటే పీహెచ్‌డీ అధ్యయనంలో ప్రవేశం పొంది ఉండాలి. ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం అన్ని అర్హతలుండాలి. దరఖాస్తు చేసిన హార్డ్‌ ప్రతిని ఆయా సంక్షేమ శాఖల అధికారులకు అందించాలి.

జత చేయాల్సినవి :

  • పదో తరగతి, ఇంటర్, డిగ్రీ, బీటెక్‌ ధ్రువపత్రాలు.
  • ఆదాయ, నివాస, కుల ధ్రవీకరణ పత్రాలు.
  • పాస్‌పోర్టు, వీసా, విశ్వవిద్యాలయం అనుమతి పొందిన ప్రతి జీఆర్‌ఈ, జీమాట్, టోఫెల్, ఈఎస్‌ఎల్‌టీసీ అర్హత ప్రతి, బ్యాంక్‌ ఖాతా వివరాలు సద్వినియోగం చేసుకోవాలి

"విదేశాల్లో ఉన్నత విద్యను అభ్యసించాలనుకునే విద్యార్థులకు ఇది చక్కటి అవకాశం. ఆసక్తి ఉన్న వారు విదేశీ విద్యానిధి పథకానికి గడువులోగా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. ఉపకార వేతనాలతో ఉజ్వల భవిష్యత్తుకు బాటలు వేసుకోవాలి." - ఎస్‌.రాజేశ్వరి, జిల్లా మైనార్టీ సంక్షేమాధికారిణి

పేద వారి కల నిజం చేసేందుకు : 2016 నుంచి పథకం సద్వినియోగం చేసుకున్న అభ్యర్థులు 24 మంది మైనార్టీలు, 14 మంది ఎస్సీలు, 8 మంది ఎస్టీలు ఉన్నారు. విదేశాల్లో ఉన్నత విద్య అభ్యసించాలనే కోరిక ఉన్న వారికి ఇది ఒక మంచి అవకాశం. చదవాలని ఉండి, అందుకు కావాల్సిన ఆర్థిక స్తోమత లేక చాలా మంది తమ కలలను వదులుకుంటారు. ఈ విషయాన్ని గుర్తించిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిభ కలిగిన పేద విద్యార్థులను ప్రోత్సహించి విదేశాలలో విద్యనభ్యసించడం కోసం పంపేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. మీరు అర్హత కలిగి ఉండి, ఈ వెబ్​సైట్​లో దరఖాస్తు చేసుకుంటే విదేశాల్లో చదవాలి అనుకునే వారి కల నెరవేరుతుంది. అసక్తి ఉన్న వారు ఈ నెల 20లోపు అప్లై చేసుకోవాలి.

తెలంగాణ ఈ-పాస్​ : తెలంగాణ ఎలక్ట్రానిక్​ పేమెంట్ అండ్ అప్లికేషన్​ సిస్టమ్​ ఆఫ్​ స్కాలర్​షిప్స్​ (తెలంగాణ ఈ-పాస్) అనేది రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆధీనంలో ఉండే అధికారిక​ పోర్టల్. ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, ఈబీసీ, మైనారిటీ, దివ్యాంగ విద్యార్థులకు స్కాలర్​షిప్​ సదుపాయం కల్పించేందుకు ఇది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. ఈ పోర్టల్ ద్వారా విద్యార్థులు ఆఫీసులకు వెళ్లకుండానే ఎక్కడి నుంచి అయినా ఆన్​లైన్​లో అప్లికేషన్​లను సమర్పించవచ్చు. వివిధ రకాల ఫీజులతో ఆర్థికంగా ఇబ్బంది పడుతున్న రిజర్వ్​డ్ కోటాకు చెందిన విద్యార్థులకు ఆర్థిక సహాయం అందించడం ఈ కార్యక్రమం ప్రాథమిక ఉద్దేశం.

