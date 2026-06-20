రాయదుర్గం భూములపై చిక్కుముడి - SBI తీరును సీరియస్గా తీసుకున్న సర్కార్
ఎస్బీఐకి పలుమార్లు అవకాశమిచ్చినా వినియోగించుకోలేదంటున్న టీజీఐఐసీ - తమకు విక్రయించిన భూమి తమకే చెందుతుందని ఎస్బీఐ వాదన - వివాదం హైకోర్టులో ఉండటంతో ప్రశ్నార్థకంగా మారిన రాయదుర్గం భూముల కేటాయింపు
Published : June 20, 2026 at 10:38 AM IST
Rayadurgam Land Issue : రాయదుర్గంలోని భూముల విషయంలో స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా తీరును రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సీరియస్గా తీసుకుంది. ప్రత్యామ్నాయ భూమిని ఇస్తామని చెప్పినప్పటికీ హైకోర్టును ఆశ్రయించడంపై సర్కారు అసంతృప్తిగా ఉంది. అవసరమైతే ఎస్బీఐతో ఆర్థిక సంబంధాలను పునః సమీక్షించాలని భావిస్తోంది. ఎస్బీఐలో డిపాజిట్లు, సంక్షేమ పథకాల నిధులు, ఉద్యోగుల ఖాతాల వివరాలను అధికారులు సేకరిస్తున్నారు. ఎస్బీఐ నిర్ణయం వెనక రాజకీయ ప్రోద్బలం ఉందా అనే కోణంలోనూ ప్రభుత్వం ఆరా తీస్తోంది.
రాయదుర్గం భూముల వేలం అంశంపై ఎస్బీఐ అనుసరిస్తున్న తీరుపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అసంతృప్తిగా ఉంది. రంగారెడ్డి జిల్లా శేరిలింగంపల్లి మండలం రాయదుర్గ్ పాన్మక్తా గ్రామం సర్వే నంబర్ 83/1లోని హైదరాబాద్ నాలెడ్జ్ సిటీలోని ఐదు ఎకరాలను టీజీఐఐసీ జూన్ 1న వేలం వేసింది. ఈ వేలంలో ఎకరానికి సుమారు రూ.237 కోట్లు ధర పలికి ప్రభుత్వానికి భారీగా ఆదాయం వచ్చింది. అయితే ఆ భూమిని టీజీఐఐసీ వేలం వేయడాన్ని సవాల్ చేస్తూ ఎస్బీఐ హైకోర్టులో పిటిషన్ వేసింది.
కార్పొరేట్ కార్యాలయం నిర్మించాల్సి ఉన్నప్పటికీ : ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నప్పుడు 2010లో ప్రభుత్వానికి రూ.13.33 కోట్లు చెల్లించి ఈ భూమిని కొనుగోలు చేశామని ఎస్బీఐ చెబుతోంది. భూమి తమ స్వాధీనంలోనే ఉందని, తమకు అమ్మిన తర్వాత ప్రభుత్వం తిరిగి స్వాధీనం చేసుకుని వేలం వేయడం కేటాయింపు నిబంధనలకు విరుద్ధమని బ్యాంకు వాధిస్తోంది. అయితే కేటాయింపు నిబంధనల ప్రకారం ఎస్బీఐ రెండేళ్లలో ఆ భూమిలో కార్పొరేట్ కార్యాలయం నిర్మించాల్సి ఉందని ప్రభుత్వం చెబుతోంది. కానీ బ్యాంకు ఆ భూమిని ఉద్దేశానికి అనుగుణంగా వినియోగించనందున ఆ కేటాయింపును రద్దు చేసి వేలం ప్రక్రియ చేపట్టినట్లు టీజీఐఐసీ తెలిపింది.
హైకోర్టును ఆశ్రయించడంతో అసంతృప్తి : ఇటీవల టీజీఐఐసీ, ఎస్బీఐ మధ్య జరిగిన చర్చల్లో బ్యాంకుకు ప్రత్యామ్నాయ భూమి ఇవ్వడానికి ప్రభుత్వం ముందుకు వచ్చినట్లు సమాచారం. ఎస్బీఐ సూత్రప్రాయంగా అంగీకరించినప్పటికీ ఆ తర్వాత హైకోర్టును ఆశ్రయించడంపై ప్రభుత్వం అసంతృప్తిగా ఉందని అధికార వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఎస్బీఐ నిర్ణయం వెనక రాజకీయ కోణాలను కూడా ప్రభుత్వం అనుమానిస్తోంది. ప్రభుత్వాన్ని ఇబ్బంది పెట్టే ఉద్దేశంతో రాజకీయ ప్రోద్బలంతో బ్యాంకు ఈ వైఖరి తీసుకుందా అనే కోణంలోనూ ప్రభుత్వ వర్గాలు ఆరా తీస్తున్నాయి.
2020లో ఎస్బీఐకి చివరి అవకాశం : 2011లోనే విక్రయ ఒప్పంద పత్రాల అప్పగింత, నిర్మాణాన్ని ప్రారంభించేందుకు వీలుగా ప్రభుత్వం షోకాజ్ నోటీసులు జారీ చేసింది. అయినప్పటికీ ఎస్బీఐ ఎలాంటి నిర్మాణాలను ప్రారంభించలేదు. పైగా 2016లో గడువు పొడిగించాలంటూ ప్రభుత్వానికి నివేదించింది. ఎస్బీఐ ఈ భూమిని నిబంధనల ప్రకారం వినియోగించనందున ఈ కేటాయింపును రద్దు చేయడానికి అనుమతి ఇవ్వాలని టీజీఐఐసీ 2019, 2020లో ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేసింది. 2020 జులై 2న ప్రాజెక్టు అమలు కోసం ఎస్బీఐకి చివరి అవకాశం ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం సూచించింది.
ప్రత్యామ్నాయ భూమిని కేటాయిస్తామని చెప్పినా : ఉత్తర, ప్రత్యుత్తరాల అనంతరం ఎస్బీఐకి చేసిన భూ కేటాయింపులను 2021 జనవరి 22న టీజీఐఐసీ రద్దు చేసింది. ఈ రద్దును వెనక్కి తీసుకోవాలిని ఎస్బీఐ వెంటనే ప్రభుత్వానికి లేఖ రాసింది. ఈ క్రమంలో కోర్టులో కేసు నడుస్తోంది. ఉస్మాన్సాగర్, గండిపేటల్లో ప్రత్యామ్నాయ భూమిని కేటాయియిస్తామని ప్రతిపాదించగా, ఎస్బీఐ అందుకు అంగీకరించలేదు. అయితే హైకోర్టు ఈ భూములపై ఎలాంటి స్టే మంజూరు చేయలేదని చెబుతోంది. అందుకే తాము వేలం వేశామని టీజీఐఐసీ అంటోంది. సమస్య పరిష్కారం కాకుండా సంబంధిత భూములను ఎలా వేలం వేస్తారని ఎస్బీఐ ప్రశ్నిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో రాయదుర్గంలోని ఖరీదైన భూముల వ్యవహారం చిక్కుల్లో ఇరుక్కుంది.
పునః సమీక్షించే ఆలోచనలో ప్రభుత్వం : మొత్తమ్మీద ఈ వ్యవహారాన్ని సీరియస్గా తీసుకున్న ప్రభుత్వం, అవసరమైతే ఎస్బీఐతో ఆర్థిక సంబంధాలను పునః సమీక్షించే ఆలోచనలో ఉన్నట్లు సమాచారం. రాష్ట్రంలో ఎస్బీఐకి సుమారు 1,200 శాఖలు ఉండగా, ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జీతాల ఖాతాల్లో దాదాపు 80 శాతం ఆ బ్యాంకులోనే ఉన్నాయి. ప్రభుత్వ సబ్సిడీలు, సంక్షేమ పథకాల చెల్లింపుల్లోనూ ఎస్బీఐ కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. ప్రభుత్వం ఎస్బీఐతో ఆర్థిక సంబంధాలపై కఠిన నిర్ణయం తీసుకుంటే దాని ప్రభావం బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థతో పాటు ప్రభుత్వ చెల్లింపుల నిర్వహణపైనా పడే అవకాశం ఉంది.
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