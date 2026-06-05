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గురజాడ స్వగృహానికి కొత్త సొబగులు - ఆడిటోరియం నిర్మాణానికి రూ.1.20 కోట్ల ప్రతిపాదనలు

విజయనగరంలోని ఇంటి ఆధునీకరణకు ప్రభుత్వం చొరవ - ఆడిటోరియం నిర్మాణానికి గ్రీన్ సిగ్నల్ - భావితరాలకు ఉపయుక్తంగా ఉంటుందని సాహితీవేత్తలు హర్షం

Government Initiative To Modernize Gurajada House In Vizianagaram
Government Initiative To Modernize Gurajada House In Vizianagaram (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 5, 2026 at 10:22 PM IST

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Government Initiative To Modernize Gurajada House in Vizianagaram : అభ్యుదయ కవి, మహాకవి గురజాడ అప్పారావు స్వగృహం కొత్త సొబగులు అద్దుకుంటోంది. గురజాడ నివాసాన్ని ఆధునీకరించడంతో పాటు అక్కడ ఆడిటోరియం నిర్మాణానికి కూడా ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టడం పట్ల సాహితీవేత్తలు, కవులు, రచయితలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఆడిటోరియంతో పాటు గురజాడ రచనల డిజిటలైజేషన్ ప్రక్రియను కూడా పూర్తి చేస్తే భావితరాలకు ఇది మరింత ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని వారు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

మరమ్మతులకు ఇప్పటికే నిధుల కేటాయింపు : కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాకముందు వరకు గురజాడ స్వగృహం నిర్లక్ష్యానికి గురైంది. ఇంటి పరిసరాలు చెత్తాచెదారంతో నిండిపోవడంతో పాటు ఆకతాయిలకు అడ్డాగా కూడా మారిన పరిస్థితి నెలకొంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం గురజాడ గృహ మరమ్మతుల కోసం దాదాపు రూ.12 లక్షలు కేటాయించింది. ఆ నిధులతో ఇంటి చుట్టూ రక్షణ వలయం ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు మరుగుదొడ్డి మరమ్మతులు చేపట్టడం, భవనం పైభాగంలో మరమ్మతు పనులు నిర్వహించడం జరుగుతోంది.

గురజాడ స్వగృహానికి కొత్త సొబగులు - ఆడిటోరియం నిర్మాణానికి రూ.1.20 కోట్ల ప్రతిపాదనలు (ETV Bharat)

ఆడిటోరియం నిర్మాణానికి గ్రీన్ సిగ్నల్ : తాజాగా మరో రూ.1.20 కోట్లతో ఆడిటోరియం నిర్మాణం, అదనపు మరమ్మతు పనులు చేపట్టేందుకు ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేస్తున్నట్లు ఉపముఖ్యమంత్రి కార్యాలయం ప్రకటించింది. ఈ కార్యక్రమానికి ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ సానుకూలంగా స్పందించినట్లు సమాచారం. ఈ నిర్ణయం పట్ల సాహిత్య వర్గాలు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి.

తెలుగు సాహిత్యానికి చారిత్రక కేంద్రం : విజయనగరం కోట సమీపంలో ఉన్న గురజాడ స్వగృహాన్ని తెలుగు సాహిత్య ప్రేమికులు ఒక దేవాలయంగా భావిస్తారు. వంద సంవత్సరాలకు పైగా చరిత్ర కలిగిన ఈ గృహం తెలుగు వాడుక భాషా ఉద్యమానికి, ప్రసిద్ధ ‘కన్యాశుల్కం’ నాటక రచనకు సాక్ష్యంగా నిలిచింది. గురజాడ అప్పారావు ఈ ఇంటిని విజయనగరం రాజుల నుంచి కొనుగోలు చేశారు.

భద్రంగా ఉన్న అరుదైన జ్ఞాపకాలు : 1892లో రచించిన ‘కన్యాశుల్కం’ నాటకంలోని ముఖ్య భాగాలు, ‘ముత్యాల సరాలు’ వంటి ప్రసిద్ధ రచనలు ఈ గృహంలోనే రూపుదిద్దుకున్నాయి. గురజాడ ఉపయోగించిన కళ్లజోడు, రబ్బరు స్టాంపు, ఇత్తడి కత్తి, రంగూన్ టేకు సామాగ్రి వంటి అరుదైన వస్తువులు ఇప్పటికీ భద్రంగా ఉన్నాయి. గురజాడ రచనల్లోని సామాజిక సందేశాలు నేటి తరానికి ఎంతో అవసరమని ఆయన కుటుంబ సభ్యులు పేర్కొంటున్నారు. గురజాడ వారసత్వ పరిరక్షణకు ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యలు తెలుగు సాహిత్య చరిత్రను భావితరాలకు చేరవేసే దిశగా కీలక అడుగుగా భావిస్తున్నారు.

"కూటమి ప్రభుత్వం చొరవ తీసుకొని గురజాడ అప్పారావు ఇంటిని ఆధునీకరించడం మాకెంతో సంతోషంగా ఉంది. ఉపముఖ్యమంత్రి ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకున్నందుకు కృతజ్ఞతలు. ఈ ప్రక్రియను పూర్తి చేస్తే రాబోయే తరాల వారికి ఇది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. " - సాహితీవేత్తలు

గురుతులు చెరగకుండా : సమాజంలో మూఢాచారాలను రూపుమాపడంలో గురజాడ వెంకట అప్పారావు తన కలంతో ఎనలేని పోరాటం చేశారు. కన్యాశుల్కం రచనతో ప్రతి తెలుగువాడి మదిలో నిలిచారు. ఆయన గొప్పదనాన్ని మెచ్చిన విజయనగరం రాజులు అనేక బహుమతులు అందించారు. ఓ ఇల్లును మాత్రం గురజాడ తన సొంతంగా కొన్నారు. వందేళ్ల క్రితం నగరంలోని రాజుల గృహాన్ని రూ.2,500లకు కొన్న ఆయన దాన్ని తన రచనలతో నింపేశారు. ఆ గురుతులు చెరగకుండా అప్పట్లో వాడిన కళ్లజోడు, రబ్బరు స్టాంపు, బల్ల తదితరాలు ఇంకా ఆ ఇంట్లో దర్శనమిస్తున్నాయి. వర్ధంతిని పురస్కరించుకుని ఆదివారం వాటిని ప్రదర్శించగా పలువురు ఆసక్తిగా తిలకించారు. మహాకవి జ్ఞాపకాలు చూసి ముచ్చటపడ్డారు.

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గురజాడ స్వగృహానికి కొత్త సొబగులు
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