పీఎం సేతు కింద ఐటీఐ క్లస్టర్ల అభివృద్ధి - శిక్షణ, కోర్సుల బాధ్యతలు కంపెనీలకే
Transform Government ITIs : ప్రభుత్వ పారిశ్రామిక శిక్షణ సంస్థలను ఆధునీకరించేందుకు, పరిశ్రమల అవసరాలకు అనుగుణంగా విద్యార్థులకు శిక్షణ అందించేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది.ప్రతి క్లస్టర్లో ఒక ఐటీఐ 'హబ్'గా వ్యవహరిస్తుంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 8:20 PM IST
ప్రభుత్వ పారిశ్రామిక శిక్షణ సంస్థలను ఆధునీకరించేందుకు, పరిశ్రమల అవసరాలకు అనుగుణంగా విద్యార్థులకు శిక్షణ అందించేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. కేంద్ర ప్రభుత్వ 'పీఎం -సేతు' పథకాన్ని ఉపయోగించుకుంటూ, రాష్ట్రంలోని 83 ప్రభుత్వ ఐటీఐలను ఆధునీకరించాలని ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా, ఈ ఐటీఐలను 18 క్లస్టర్లుగా విభజించారు. ప్రతి క్లస్టర్లో ఒక ఐటీఐ 'హబ్'గా వ్యవహరిస్తుంది, మిగిలిన 65 ఐటీఐలు దానికి అనుబంధ యూనిట్లుగా పని చేస్తాయి. విశాఖపట్నంలోని కంచరపాలెంలో ఉన్న ఐటీఐ హబ్ను అభివృద్ధి చేసేందుకు 'ఆర్సెలర్ మిట్టల్' సంస్థ ఇప్పటికే ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది.
మరో నాలుగు క్లస్టర్ల కోసం పారిశ్రామిక భాగస్వాములను దాదాపు ఖరారు చేశారు. అలాగే మరికొన్ని క్లస్టర్ల విషయంలో కూడా పలు సంస్థలు ఆసక్తిని వ్యక్తం చేశాయి. ఈ ఐటీఐల అభివృద్ధి వ్యయాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం 50% రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 33%, సంబంధిత పారిశ్రామిక భాగస్వామి 17% చొప్పున భరిస్తాయి. మౌలిక సదుపాయాల కల్పన, పాఠ్యప్రణాళిక రూపకల్పన, శిక్షణ అందించడం నుంచి ఉపాధి అవకాశాలను కల్పించడం వరకు ప్రతి దశలోనూ పరిశ్రమలు భాగస్వాములు అవుతాయి.
నిర్వహణ బాధ్యతలు పరిశ్రమలకే: 'పీఎం-సేతు' పథకం కింద పరిశ్రమలు దత్తత తీసుకున్న ఐటీఐల నిర్వహణ బాధ్యత పూర్తిగా ఆయా పరిశ్రమలకే అప్పగించనుంది. ప్రభుత్వం కేవలం పర్యవేక్షక పాత్రను మాత్రమే కలిగి ఉంటుంది. ప్రతి క్లస్టర్ను నిర్వహించేందుకు ఒక 'స్పెషల్ పర్పస్ వెహికల్' (ఎస్పీవీ) ఏర్పాటు చేయనుంది. ఇందులో ప్రధాన పారిశ్రామిక భాగస్వామికి 51% వాటా, రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి 49% వాటా ఉంటాయి. దీని పాలక మండలిలో పరిశ్రమల నుంచి ఐదుగురు ప్రతినిధులు, కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఇద్దరు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఇద్దరు ఐటీఐ నుంచి ఒక ప్రతినిధి ఉంటారు. రోజువారీ కార్యకలాపాలను పరిశ్రమలే పర్యవేక్షిస్తాయి. అలాగే శిక్షణ నాణ్యతను పర్యవేక్షిస్తాయి.
ఈ ఐటీఐలలో అత్యాధునిక యంత్రాలు, ఆవిష్కరణ కేంద్రాలు, అధునాతన శిక్షణ సౌకర్యాలు, ప్రత్యేక ప్లేస్మెంట్ సెల్లను ఏర్పాటు చేస్తారు. ఎచ్చెర్ల, విజయనగరం, విశాఖపట్నం (ప్రస్తుత, కొత్తవి), కాకినాడ, ఏలూరు, విజయవాడ, తెనాలి, నెల్లూరు, ఒంగోలు, తిరుపతి, శాంతిపురం, చిత్తూరు, జమ్మలమడుగు, కడప, అనంతపురం, కర్నూలు, డోన్లలోని ఐటీఐ కేంద్రాలను ప్రధాన కేంద్రాలుగా (హబ్స్గా) చేసుకుని క్లస్టర్లు ఏర్పాటు చేశారు.
ప్రతి హబ్ అభివృద్ధికి రూ.80 కోట్ల వరకు పెట్టుబడి పెట్టనుండగా, దానితో అనుబంధంగా ఉన్న ఒక్కో ఐటీఐకి రూ.40 కోట్లు కేటాయించనున్నారు. ఈ లెక్కన ఒక్కో క్లస్టర్ కోసం సుమారు రూ.240 కోట్లు ఖర్చు చేయనున్నారు.
అవసరాలకు అనుగుణంగా శిక్షణ : స్థానిక పరిశ్రమల అవసరాలకు అనుగుణంగా కోర్సులను రూపొందిస్తారు. వ్యవసాయం, ఆహార శుద్ధి, వస్త్ర పరిశ్రమ, ఫార్మాస్యూటికల్స్, సమాచార సాంకేతికత , తయారీ రంగం, ఆక్వాకల్చర్, పెట్రోలియం, ఓడరేవు సంబంధిత కార్యకలాపాలకు ప్రాధాన్యతనిస్తారు. ఈ చొరవ ద్వారా, స్థానిక యువతకు అవసరమైన నైపుణ్యాలను అందించడం ద్వారా, ఆయా ప్రాంతాల్లోని పరిశ్రమల డిమాండ్కు తగిన మానవ వనరులు అందుబాటులో ఉండేలా చూస్తారు. ప్రస్తుతం, ఐటీఐలలో ఇస్తున్న శిక్షణకు, పరిశ్రమలు ఆశిస్తున్న నైపుణ్యాలకు మధ్య కొంత అంతరం ఉంది. ఈ పరిస్థితిని మార్చేందుకు, దేశవ్యాప్తంగా 1,000 ప్రభుత్వ ఐటీఐలను ఆధునీకరించాలని కేంద్రం నిర్ణయించింది. ఇందుకోసం రూ.60,000 కోట్ల వ్యయంతో 'పీఎం సేతు' పథకాన్ని రూపొందించింది.
|అభివృద్ధి చేసేందుకు ఎంపికైన కంపెనీలు
|క్లస్టర్
|కంపెనీ
|విశాఖపట్నం-కంచరపాలెం
|ఆర్సెలార్ మిత్తల్
|కడప ఐటీఐ(బాలుర)
|భూరత్నం కన్స్ట్రక్షన్
|అనంతపురం ఐటీఐ(బాలుర)
|కియా, ఎన్ఎస్డీసీ
|డోన్ ఐఐటీ
|భూరత్నం కన్స్ట్రక్షన్
|కాకినాడ ఐటీఐ
|శ్రీసిద్ధార్థ ఇన్ఫ్రాటెక్
|ఆసక్తి చూపుతున్నవి
|జమ్మలమడుగు ఐటీ
|దాల్మియా సిమెంట్స్
|నెల్లూరు ఐటీఐ(బాలుర)
|కిమ్స్ ఆసుపత్రి
|విజయవాడ ఐటీఐ
|కిమ్స్ ఆసుపత్రి
|విశాఖపట్నం ఐటీఐ(కొత్తది)
|రీన్యూ ఎనర్జీ గ్లోబల్
|తెనాలి ఐటీఐ
|శ్రీ సిమెంట్స్
|తిరుపతి ఐటీఐ
|సూప౭న్ ఎలక్ట్రానిక్స్
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