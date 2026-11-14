జైళ్ల సంస్కరణల్లో మరో కీలక మైలురాయి - చర్లపల్లి కారాగారంలో ప్రభుత్వ ఐటీఐ
ITI Inauguration In Cherlapally Jail : ఖైదీల నైపుణ్యాభివృద్ధి, పునరావాసం దిశగా తెలంగాణ జైళ్లు అడుగులు వేస్తున్నాయి. చర్లపల్లి కేంద్ర కారాగారంలో ప్రభుత్వ ఐటీఐని ప్రారంభించింది.
Published : November 14, 2026 at 4:37 PM IST
ఖైదీల నైపుణ్యాభివృద్ధి, పునరావాసం దిశగా తెలంగాణ జైళ్ల శాఖ కీలక అడుగు వేసింది. చర్లపల్లి కేంద్ర కారాగారంలో ప్రభుత్వ పారిశ్రామిక శిక్షణ సంస్థ (ఐటీఐ)ను ఏర్పాటు చేసింది. జైళ్ల శాఖ పరిధిలో తొలిసారిగా ప్రభుత్వ ఐటీఐని ఏర్పాటు చేయడం విశేషం. దీని ద్వారా ఖైదీలు జైలు ప్రాంగణంలోనే గుర్తింపు పొందిన సాంకేతిక, వృత్తి విద్యా కోర్సులను అభ్యసించే అవకాశం కలుగుతుంది. జైళ్లను కేవలం నిర్బంధ కేంద్రాలుగా కాకుండా విద్య, నైపుణ్యాభివృద్ధి, పునరావాస కేంద్రాలుగా తీర్చిదిద్దాలన్న శాఖ సంకల్పానికి ఈ కార్యక్రమం నిదర్శనం.
ఒక్కో బ్యాచ్లో 200 మంది అభ్యర్థులు
భారత ప్రభుత్వ డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ 2026–27 విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించి క్రాఫ్ట్స్మెన్ ట్రైనింగ్ స్కీమ్ కింద తొమ్మిది ప్రమాణాలకు అనుగుణమైన ట్రేడ్లకు సూత్రప్రాయ ఆమోదం తెలిపింది. ఒక్కో బ్యాచ్లో 200 మంది అభ్యర్థులకు శిక్షణ అందించేలా ప్రతిపాదించారు. ఆమోదం పొందిన కోర్సుల్లో ఫిట్టర్, పెయింటర్ (జనరల్), వీవింగ్ టెక్నీషియన్, వుడ్ వర్క్ టెక్నీషియన్, వెల్డర్, డ్రెస్ మేకింగ్, హౌస్ కీపర్, హార్టికల్చర్, ఫ్లోరికల్చర్ అండ్ ల్యాండ్స్కేపింగ్ ఉన్నాయి.
తొమ్మిది మంది శిక్షకులు
జైళ్లో ప్రభుత్వ ఐటీఐ ఏర్పాటు నైపుణ్యాభివృద్ధి, పునరావాస కేంద్రాలుగా మార్చేందుకు ముఖ్యమైన మైలురాయిగా నిలుస్తుందని సీనియర్ ఐపీఎస్ అధికారి సౌమ్య మిశ్రా అన్నారు. ఇప్పటికే సుమారు 200 మంది ఖైదీలు ఐటీఐ కోర్సుల్లో చేరేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారని తెలిపారు. వివిధ కోర్సుల్లో ప్రత్యేక శిక్షణ అందించేందుకు తొమ్మిది మంది నైపుణ్యం కలిగిన శిక్షకులు అందుబాటులో ఉన్నారన్నారు.
కోర్సులు అభ్యసించేలా ప్రోత్సహిస్తాం
ఖైదీలలో విద్యాభివృద్ధికి ప్రభుత్వం చేపడుతున్న కార్యక్రమాలను వివరిస్తూ, ఇటీవల నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఓపెన్ స్కూలింగ్ (ఎన్ఐఓఎస్) ద్వారా 78 మంది ఖైదీలు పదో తరగతి పరీక్షల్లో ఉత్తీర్ణులయ్యారని సౌమ్య మిశ్రా తెలిపారు. తెలంగాణ ఓపెన్ స్కూల్ సొసైటీతో ఎంఓయూ కుదుర్చుకున్న అనంతరం 70 మంది ఖైదీలు పదో తరగతి, ఇంటర్మీడియట్ కోర్సుల్లో చేరారని వెల్లడించారు. విద్యార్హతలు పూర్తి చేసే ఆసక్తి కలిగిన ఖైదీలను ఐటీఐ కోర్సులు అభ్యసించేలా ప్రోత్సహిస్తామని పేర్కొన్నారు. విద్యతోపాటు వృత్తి నైపుణ్య శిక్షణను అనుసంధానం చేయడం ద్వారా ఖైదీలకు విడుదల అనంతరం ఉద్యోగ, స్వయం ఉపాధి అవకాశాలు మెరుగుపడతాయని అన్నారు. వారు నైపుణ్యం, ఆత్మవిశ్వాసం, ఆర్థిక స్వావలంబన కలిగిన పౌరులుగా సమాజంలో తిరిగి స్థిరపడేందుకు దోహదపడుతుందని ఆమె వివరించారు.
వృత్తి విద్య కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది
స్థిరమైన జీవనోపాధి అవకాశాలను కల్పించడంలో నైపుణ్యాభివృద్ధి, వృత్తి విద్య కీలక పాత్ర పోషిస్తాయని శక్తి శాఖ కార్యదర్శి దాసరి హరిచందన పేర్కొన్నారు. గుర్తింపు పొందిన ఐటీఐ కోర్సులను పూర్తి చేసిన ఖైదీలు తమ నైపుణ్యాలు, అర్హతలను అనుసరించి దేశంలోనే కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉపాధి అవకాశాలను పొందవచ్చని తెలిపారు. ఖైదీలు ఈ శిక్షణా సదుపాయాలను సమర్థవంతంగా వినియోగించుకుని ఆచరణాత్మక నైపుణ్యాలను అభివృద్ధి చేసుకోవాలని, విడుదల అనంతరం గౌరవప్రదమైన, ఉత్పాదక జీవితాన్ని గడిపేందుకు సిద్ధం కావాలని ఉపాధి శిక్షణ శాఖ సంచాలకులు ఎ.క్రాంతి వెస్లీ సూచించారు.
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