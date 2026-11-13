ఏకగ్రీవాలకు భారీ ప్రోత్సాహకాలు - కనిష్ఠంగా రూ.15 లక్షలు, గరిష్ఠంగా రూ.50 లక్షలు
Govt Increases Incentives for Unanimous Panchayat Elections: రాష్ట్రంలో తొలిదశ పంచాయతీ ఎన్నికలకు శుక్రవారం నోటిఫికేషన్ వెలువడిన నేపథ్యంలో ఏకగ్రీవ పంచాయతీలకు అందించే ప్రోత్సాహకాలను ప్రభుత్వం భారీగా పెంచింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 12:55 PM IST
రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎన్నికల జోరు కొనసాగుతుంది. ఏకగ్రీవాల కోసం అధికారులు వేచిచూస్తున్నారు. పంచాయతీల్లో ఏకగ్రీవాలు జరిగేలా భారీ ప్రయత్నాలే జరుగుతున్నాయి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సైతం ప్రోత్సాహకాలు పెంచడం ద్వారా ఆకట్టుకుంది. రాష్ట్రంలో తొలిదశ పంచాయతీ ఎన్నికలకు నేడు (శుక్రవారం) నోటిఫికేషన్ వెలువడిన నేపథ్యంలో ఏకగ్రీవ పంచాయతీలకు అందించే ప్రోత్సాహకాలను ప్రభుత్వం భారీగా పెంచింది. కనిష్ఠంగా రూ.15 లక్షలు, గరిష్ఠంగా రూ.50 లక్షలు అందించనున్నట్లు పేర్కొంది. ఇప్పటివరకూ ఉన్న నాలుగు కేటగిరీలను 3కు కుదించింది. ఈ మేరకు రాష్ట్ర ఆర్థికశాఖ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ మేరకు ప్రభుత్వం నేడు ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
రూ. 50 లక్షల నజరానా : తాజా నిర్ణయం ప్రకారం ఏకగ్రీవమైన వాటిలో 5 వేలలోపు జనాభా ఉండే పంచాయతీలకు రూ.15 లక్షలు, 5,001 నుంచి 10 వేలలోపు జనాభా గల పంచాయతీలకు రూ.25 లక్షలు, పది వేల కంటే మించిన జనాభా గల పంచాయతీలకు రూ.50 లక్షలు ప్రభుత్వం చెల్లించనుంది. ఏకగ్రీవ పంచాయతీలకు ఇప్పటివరకు 2 వేలలోపు జనాభా ఉండే పంచాయతీలకు రూ.5 లక్షలు, 2,001 నుంచి 5 వేలలోపు జనాభా గల పంచాయతీలకు రూ.10 లక్షలు, 5,001 నుంచి 10 వేల లోపు జనాభా గల పంచాయతీలకు రూ.15 లక్షలు, 10 వేలపైన జనాభాగల పంచాయతీలకు రూ.20 లక్షలు ఇచ్చేవారు.
తొలి విడత ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ విడుదల : ఇప్పుడు వీటిని సవరించడం ద్వారా గ్రామాల్లో పంచాయతీలకు ఏకగ్రీవాలను ప్రోత్సహించడం ద్వారా ఉద్రిక్తతలను నివారించడం ఒక లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం చెబుతోంది. గ్రామాల్లో ఎన్నికలు సందర్భంగా తలెత్తే శాంతి భద్రతల సమస్యలను గణనీయంగా తగ్గించుకునేందుకు పోలీసు యంత్రాంగంపై ఒత్తిడి సాధ్యమైనంత వరకు తక్కువ చేసేందుకు ఈ ఏకగ్రీవ ఎన్నికలు ఉపకరిస్తాయి. దాదాపు 20 నుంచి 30% గ్రామపంచాయతీలు ఏకగ్రీవాలు అవుతాయని అంచనా వేస్తున్నట్లు సంబంధిత అధికారులు తెలుపుతున్నారు. 26 జిల్లాల్లో పంచాయతీలకు తొలి విడత ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ విడుదల కావడంతో ఇక ఏకగ్రీవాలకు ఈ ప్రోత్సాహకాల ఉత్తర్వులు తెర తీయనున్నాయి.