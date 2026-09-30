తల్లికి అనారోగ్యం, బెడ్ కేటాయించని ఆస్పత్రి - వీల్చైర్తో నేరుగా ఎమ్మెల్యే ఇంటికి బాధితుడు
తన తల్లికి మంచిర్యాల ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో బెడ్ కేటాయించడం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తూ ఓ కుమారుడు చేసిన పని చర్చానీయాంశమైంది. వీల్చైర్లో తన తల్లి నేరుగా ఎమ్మెల్యే ఇంటి ముందుకు తీసుకువెళ్లాడు.
Published : September 30, 2026 at 12:58 PM IST
Son Takes Mother to MLA house in Wheel Chair : తన తల్లికి ఎన్నో అనారోగ్య సమస్యలు, ప్రైవేటు ఆస్పత్రికి తీసుకెళదామంటే ఆర్థికంగా ఎన్నో ఇబ్బందులు, ఎలాగైనా తల్లికి చికిత్స అందించాలనుకుని మంచిర్యాల జిల్లా కేంద్రంలోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లాడు ఆ కుమారుడు. అక్కడ తన తల్లి ఆరోగ్య పరిస్థితిని పరిశీలించిన వైద్యులు, వరంగల్ ఎంజీఎంకు తీసుకువెళ్లాలని సూచించారు. తన తల్లి నిలబడలేని, కూర్చోలేని పరిస్థితుల్లో ఉందని ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లే లోపు ఒక బెడ్ ఇవ్వండని ఆస్పత్రి వైద్యులను కోరాడు. వారు బెడ్స్ ఖాళీ లేవని చెప్పారు. దీంతో ఆగ్రహించిన కుమారుడు తన తల్లిని వీల్చైర్లో నేరుగా ఎమ్మెల్యే ప్రేమ్సాగర్ రావు ఇంటికి తీసుకెళ్లాడు. ఈ ఘటన చర్చనీయాంశంగా మారింది.
కిడ్నీ సమస్యతో బాధపడుతున్న తల్లి
మంచిర్యాల జిల్లా మందమర్రి మండలం పులిమడుగు గ్రామానికి చెందిన రాజ్కుమార్ రోజువారీ కూలీ పనులు చేసుకుంటూ జీవనం సాగిస్తున్నాడు. తన తల్లి భూక్య బుజ్జి(55)కి అనేక అనారోగ్య సమస్యలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా కిడ్నీ సమస్య తీవ్రంగా వేధిస్తోంది. మంగళవారం రాత్రి ఆమె తీవ్రంగా అస్వస్థతకు గురవడంతో కుమారుడు రాజ్కుమార్ మంచిర్యాల జిల్లా కేంద్రంలో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తీసుకువెళ్లాడు. అక్కడ వైద్యులు నాలుగు గంటలకుపైగా తల్లిని వీల్చైర్లోనే ఉంచారని కుమారుడు ఆరోపించారు. ఆరోగ్య పరిస్థితిని చెక్ చేసిన అనంతరం, వరంగల్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లాలని సూచించారని రాజ్కుమార్ తెలిపారు. అలాగే తీసుకువెళ్తాం కానీ తన తల్లికి కూర్చోడానికి, నిలబడటానికి ఇబ్బందిగా ఉందని ఆలోపు బెడ్ను కేటాయించాలని రాజ్కుమార్ అక్కడి సిబ్బందిని అడిగాడు. ఆస్పత్రిలో బెడ్లు ఖాళీ లేవంటూ వారు సమాధానం ఇచ్చారు. ఎంత బతిమాలిన మానవత్వం చూపడం లేదని రాజ్కుమార్ కోపోద్రిక్తుడయ్యాడు.
ఎమ్మెల్యే ఇంటి ముందు
తన తల్లి బుజ్జిని వీల్చైర్లోనే కూర్చోబెట్టి దాదాపు 2 కిలో మీటర్లు తోసుకుంటూ నేరుగా మంచిర్యాల ఎమ్మెల్యే ప్రేమ్సాగర్ రావు ఇంటికి తీసుకెళ్లాడు. ఆ ఇంటి గేట్ ముందు నిరసనకు దిగాడు. అయితే ఇంట్లో ఎమ్మెల్యే ప్రేమ్సాగర్ రావు లేరని సెక్యూరిటీ సిబ్బంది బాధితుడికి చెప్పారు. అక్కడికి చేరుకున్న పోలీసులు, రాజ్కుమార్ను సముదాయించి ఆస్పత్రికి ఫోన్ చేసి మాట్లాడారు. ఆస్పత్రి వైద్యులతో మాట్లాడామని, బాధితురాలికి తప్పకుండా సౌకర్యాలు కల్పిస్తారని చెప్పడంతో రాజ్కుమార్ తల్లిని ఆటోలో తిరిగి ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లాడు. ఆర్ఎంవో హామీతో ఎమ్మెల్యే ఇంటి నుంచి రాజ్కుమార్ ఆస్పత్రికి వెళ్లినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులో సమస్యలకు ఈ ఘటన అద్దం పడుతోంది. ఇలా బహిర్గతం కాని ఘటనలు ఎన్నో ప్రభుత్వాసుత్రుల్లో జరుగుతూనే ఉన్నాయి. తెలంగాణలో చాలా వరకు ఆసుపత్రుల్లో రోగులకు అందించే సేవలు పెరగాలంటే చాలా రకాల కార్యక్రమాలు చేపట్టాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని స్థానికులు చర్చించుకుంటున్నారు.
అక్కడ రోగులు ఎక్కువ మాత్రలు తక్కువ - ఔషధాల కొరతను ఎదుర్కొంటున్న ప్రభుత్వాసుపత్రి
గ్రీన్ ఛానెల్లో నిధులిస్తున్నా జాప్యం ఎందుకు? : వరంగల్ ఆస్పత్రి నిర్మాణ పనులపై సీఎం ఆగ్రహం