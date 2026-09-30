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తల్లికి అనారోగ్యం, బెడ్​ కేటాయించని ఆస్పత్రి - వీల్​చైర్​తో నేరుగా ఎమ్మెల్యే ఇంటికి బాధితుడు

తన తల్లికి మంచిర్యాల ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో బెడ్​ కేటాయించడం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తూ ఓ కుమారుడు చేసిన పని చర్చానీయాంశమైంది. వీల్​చైర్​లో తన తల్లి నేరుగా ఎమ్మెల్యే ఇంటి ముందుకు తీసుకువెళ్లాడు.

WHEELCHAIR INCIDENT IN MANCHERIAL
వీల్​చైర్​లో తన తల్లిని ఎమ్మెల్యే ఇంటికి తీసుకెళ్లిన కుమారుడు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 30, 2026 at 12:58 PM IST

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Son Takes Mother to MLA house in Wheel Chair : తన తల్లికి ఎన్నో అనారోగ్య సమస్యలు, ప్రైవేటు ఆస్పత్రికి తీసుకెళదామంటే ఆర్థికంగా ఎన్నో ఇబ్బందులు, ఎలాగైనా తల్లికి చికిత్స అందించాలనుకుని మంచిర్యాల జిల్లా కేంద్రంలోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లాడు ఆ కుమారుడు. అక్కడ తన తల్లి ఆరోగ్య పరిస్థితిని పరిశీలించిన వైద్యులు, వరంగల్ ఎంజీఎంకు తీసుకువెళ్లాలని సూచించారు. తన తల్లి నిలబడలేని, కూర్చోలేని పరిస్థితుల్లో ఉందని ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లే లోపు ఒక బెడ్​ ఇవ్వండని ఆస్పత్రి వైద్యులను కోరాడు. వారు బెడ్స్ ఖాళీ లేవని చెప్పారు. దీంతో ఆగ్రహించిన కుమారుడు తన తల్లిని వీల్​చైర్​లో నేరుగా ఎమ్మెల్యే ప్రేమ్​సాగర్​ రావు ఇంటికి తీసుకెళ్లాడు. ఈ ఘటన చర్చనీయాంశంగా మారింది.

కిడ్నీ సమస్యతో బాధపడుతున్న తల్లి

మంచిర్యాల జిల్లా మందమర్రి మండలం పులిమడుగు గ్రామానికి చెందిన రాజ్​కుమార్​ రోజువారీ కూలీ పనులు చేసుకుంటూ జీవనం సాగిస్తున్నాడు. తన తల్లి భూక్య బుజ్జి(55)కి అనేక అనారోగ్య సమస్యలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా కిడ్నీ సమస్య తీవ్రంగా వేధిస్తోంది. మంగళవారం రాత్రి ఆమె తీవ్రంగా అస్వస్థతకు గురవడంతో కుమారుడు రాజ్​కుమార్ మంచిర్యాల జిల్లా కేంద్రంలో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తీసుకువెళ్లాడు. అక్కడ వైద్యులు నాలుగు గంటలకుపైగా తల్లిని వీల్‌చైర్‌లోనే ఉంచారని కుమారుడు ఆరోపించారు. ఆరోగ్య పరిస్థితిని చెక్​ చేసిన అనంతరం, వరంగల్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లాలని సూచించారని రాజ్​కుమార్​ తెలిపారు. అలాగే తీసుకువెళ్తాం కానీ తన తల్లికి కూర్చోడానికి, నిలబడటానికి ఇబ్బందిగా ఉందని ఆలోపు బెడ్​ను కేటాయించాలని రాజ్​కుమార్ అక్కడి సిబ్బందిని అడిగాడు. ఆస్పత్రిలో బెడ్​లు ఖాళీ లేవంటూ వారు సమాధానం ఇచ్చారు. ఎంత బతిమాలిన మానవత్వం చూపడం లేదని రాజ్​కుమార్ కోపోద్రిక్తుడయ్యాడు.

తల్లికి అనారోగ్యం, బెడ్​ కేటాయించని ఆస్పత్రి - వీల్​చైర్​తో నేరుగా ఎమ్మెల్యే ఇంటికి బాధితుడు (ETV Bharat)

ఎమ్మెల్యే ఇంటి ముందు

తన తల్లి బుజ్జిని వీల్​చైర్​లోనే కూర్చోబెట్టి దాదాపు 2 కిలో మీటర్లు తోసుకుంటూ నేరుగా మంచిర్యాల ఎమ్మెల్యే ప్రేమ్​సాగర్​ రావు ఇంటికి తీసుకెళ్లాడు. ఆ ఇంటి గేట్​ ముందు నిరసనకు దిగాడు. అయితే ఇంట్లో ఎమ్మెల్యే ప్రేమ్​సాగర్​ రావు లేరని సెక్యూరిటీ సిబ్బంది బాధితుడికి చెప్పారు. అక్కడికి చేరుకున్న పోలీసులు, రాజ్​కుమార్​ను సముదాయించి ఆస్పత్రికి ఫోన్​ చేసి మాట్లాడారు. ఆస్పత్రి వైద్యులతో మాట్లాడామని, బాధితురాలికి తప్పకుండా సౌకర్యాలు కల్పిస్తారని చెప్పడంతో రాజ్​కుమార్​ తల్లిని ఆటోలో తిరిగి ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లాడు. ఆర్‌ఎంవో హామీతో ఎమ్మెల్యే ఇంటి నుంచి రాజ్​కుమార్ ఆస్పత్రికి వెళ్లినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.

ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులో సమస్యలకు ఈ ఘటన అద్దం పడుతోంది. ఇలా బహిర్గతం కాని ఘటనలు ఎన్నో ప్రభుత్వాసుత్రుల్లో జరుగుతూనే ఉన్నాయి. తెలంగాణలో చాలా వరకు ఆసుపత్రుల్లో రోగులకు అందించే సేవలు పెరగాలంటే చాలా రకాల కార్యక్రమాలు చేపట్టాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని స్థానికులు చర్చించుకుంటున్నారు.

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SON CARRIES MOTHER IN WHEELCHAIR
WHEELCHAIR INCIDENT IN MANCHERIAL

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