ఏపీలో అర్నబ్ తుపాను ఎఫెక్ట్ - ఆ జిల్లాల్లో విద్యా సంస్థలకు సెలవులు
అర్నబ్ తుపాను ప్రభావిత జిల్లాల్లో విద్యా సంస్థలకు ప్రభుత్వం సెలవులు ప్రకటించింది. విశాఖపట్నం, పశ్చిమ గోదావరి, కాకినాడ, ఎన్టీఆర్, విజయనగరం, శ్రీకాకుళం, మన్యం జిల్లాల్లో విద్యా సంస్థలకు సెలవులు ప్రకటించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 5:19 PM IST
Holidays for Educational Institutions in AP : రాష్ట్రంలో అర్నబ్ తుపాను ప్రభావిత జిల్లాల్లో విద్యా సంస్థలకు ప్రభుత్వం సెలవులు ప్రకటించింది. ఈనెల 27, 28 తేదీల్లో అధికారులు విద్యా సంస్థలకు సెలవు ప్రకటించించారు. విశాఖపట్నం, పశ్చిమ గోదావరి, కాకినాడ, ఎన్టీఆర్, విజయనగరం, శ్రీకాకుళం, మన్యం జిల్లాల్లో విద్యా సంస్థలకు సెలవులు ప్రకటించారు.
మరోవైపు బంగాళాఖాతంలో కొనసాగుతున్న తుపాను కొన్ని గంటల్లో తీవ్ర తుపానుగా మారనుంది. రేపు అతి తీవ్ర తుపానుగా ఆ తర్వాత ప్రచండ తుపానుగా మారుతుందని విశాఖ వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడించింది. ఆ సమయంలో 200 వందల కిలోమీటర్లు వేగంతో తుపాను కేంద్రం వద్ద గాలి నిక్షిప్తమై ఉంటుందని తెలిపింది. ఎల్లుండి మధ్యాహ్నం అతి తీవ్ర తుపానుగా విశాఖ - బాపట్ల మధ్య తీరం దాటే అవకాశం ఉందని స్పష్టం చేసింది. తీరం దాటే సమయంలో 135 కిలోమీటర్లు వేగంతో ఈదురు గాలులు వీస్తాయని వెల్లడించింది.
రేపు, ఎల్లుండి అత్యంత భారీ వర్షాలు : మత్స్యకారులు సముద్రంలో వేటకు వెళ్లరాదని హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. అర్నబ్ తుపాను ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో రేపు, ఎల్లుండి అత్యంత భారీ, అతి భారీ, భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని విశాఖ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. కాకినాడ, కోనసీమ, ఏలూరు, తూర్పుగోదావరి, పశ్చిమగోదావరి, కృష్ణ జిల్లాలకు రెడ్ అలెర్ట్ ప్రకటించింది. ఈ జిల్లాల్లో రేపు అత్యంత భారీ వర్షాలు దాదాపు 20 సెంటీమీటర్ల మించి వర్షం కురిసే అవకాశముందని తెలిపింది. శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖ, అల్లూరి, అనకాపల్లి, గుంటూరు, ప్రకాశం , బాపట్ల, నెల్లూరు జిల్లాలో ఆరంజ్ అలెర్ట్ ప్రకటించారు. 20 సెంటీ మీటర్లు లోపు వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశముందన్నారు. రాయలసీమ జిల్లాల్లో ఎల్లో అలెర్ట్ ప్రకటించారు. అక్కడా చెదురుమదురు జల్లులు పడతాయని వెల్లడించారు.
ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తూ : అర్నబ్ తుపాను తీవ్రరూపం దాల్చతున్నందున రాష్ట్ర యంత్రాంగాన్ని హోంమంత్రి అనిత అప్రమత్తం చేశారు. తుపాను గమనాన్ని అధికారులతో ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తూ ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. ప్రస్తుతం వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉందనే భావనతో అలసత్వం వహించవద్దని ప్రజలకు సూచించారు.
రేపు, ఎల్లుండి అత్యవసరమైతే తప్ప ప్రయాణాలు పెట్టుకోవద్దని స్పష్టం చేశారు. తుపాను ప్రభావిత జిల్లాలకు ఇప్పటికే ఎన్డీఆర్ఎఫ్, ఎడీఆర్ఎఫ్ బృందాలను సిద్ధం చేసినట్లు తెలిపారు. రాబోయే 3 నుంచి 5 రోజుల పాటు తీర ప్రాంత ప్రజలు, రైతులు అప్రమత్తంగా ఉండి తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు. సోషల్ మీడియాలో వచ్చే వదంతులను నమ్మకుండా ఏపీఎస్డీఎంఏ, ఆర్టీజీఎస్ విడుదల చేసే అధికారిక సమాచారాన్నే అనుసరించాలని మంత్రి అనిత విజ్ఞప్తి చేశారు.
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