జూనియర్ డాక్టర్లకు గుడ్న్యూస్ - స్టైపండ్ పెంచుతూ ప్రభుత్వ నిర్ణయం
ఈ ఏడాది జనవరి 1 నుంచి 5 శాతం పెంపు - ప్రతి ఏడాది 3 శాతం చొప్పున పెంచాలని నిర్ణయం - వెల్లడించిన రాష్ట్ర వైద్య, ఆరోగ్య శాఖ కార్యదర్శి జి. వీరపాండియన్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 19, 2026 at 7:36 PM IST
Government Hikes Junior Doctors Stipend in AP : రాష్ట్రంలోని జూనియర్ డాక్టర్లకు ప్రభుత్వం గుడ్న్యూస్ చెప్పింది. జూనియర్ డాక్టర్ల స్టైపండును ఇకపై ప్రతి ఏడాది సవరించే విధానాన్ని ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించింది. ఇందులో భాగంగా ఇంటర్న్షిప్ చేసేవారికి ఈ ఏడాది జనవరి 1 నుంచి 5 శాతం పెంపు ఇవ్వడంతోపాటు తర్వాత ప్రతి ఏడాది 3 శాతం చొప్పున పెంచాలని ప్రతిపాదించింది. పీజీ, సూపర్ స్పెషాలిటీ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ వైద్య విద్యార్థులకు ప్రస్తుతం చెల్లిస్తున్న స్టైపండ్ ప్రతి ఏడాది 3 శాతం చొప్పున పెంపు ఇవ్వాలని పేర్కొంది. ప్రస్తుతం రెండేళ్లకు ఒకసారి సవరణ చేస్తున్న విధానానికి బదులుగా, ఏటా క్రమబద్ధమైన, మెరుగైన విధానాన్ని ప్రతిపాదించింది.
భవిష్యత్తులో స్టైపండ్ రేట్ల సవరణకు స్పష్టమైన శాశ్వత విధానం ఉంటుందని రాష్ట్ర వైద్య, ఆరోగ్య శాఖ కార్యదర్శి జి. వీరపాండియన్ తెలిపారు. ఇంటర్నీలు, పీజీ, సూపర్ స్పెషాలిటీ వైద్య విద్యార్థులకు ప్రస్తుతం చెల్లిస్తున్న స్టైపెండ్ను 15 శాతం పెంచాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ జూనియర్ డాక్టర్స్ అసోసియేషన్ ప్రభుత్వాన్ని కోరింది. పొరుగు రాష్ట్రాలైన తమిళనాడు, కేరళ రాష్ట్రాల్లో 2021 నుంచి ప్రతి ఏడాది ఆటోమేటిగ్గా 3శాతం స్టైపండ్ పెంచుతున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోనూ పీజీలకు 3 శాతం, ఇంటర్నీలకు 5శాతం చొప్పున ఈ ఏడాది పెంచాలని భావిస్తున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. వచ్చే విద్యా సంవత్సరం నుంచి ఆటోమేటిక్గా 3 శాతం చొప్పున స్టైపండ్ పెంచాలని నిర్ణయించినట్లు వీరపాండియన్ తెలిపారు.
ఆందోళన బాట పట్టిన జూనియర్ వైద్యులు : ఎన్నికల హామీ మేరకు స్టైపండ్ పెంచాలని డిమాండ్ చేస్తూ రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో జూనియర్ వైద్యులు ఆందోళన బాట పట్టిన విషయం తెలిసిందే. స్టైపండ్ పెంచాలని డిమాండ్ చేస్తూ జూనియర్ డాక్టర్లు చేస్తున్న ఆందోళన ఎనిమిదో రోజుకు చేరింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ జూనియర్ డాక్టర్స్ అసోసియేషన్ (ఏపీ జూడా) ఆధ్వర్యంలో ఈనెల 11న తొలిదశ, 12 నుంచి రెండోదశ ఆందోళనలు కొనసాగాయి. అత్యవసర సేవలు మాత్రమే అందిస్తూ 16వ తేదీ వరకు నిరసనలు తెలిపారు.
15% స్టైపండ్ పెంచాలన్న జూడాల డిమాండ్కు ప్రభుత్వం తలొగ్గకపోవడంతో ఈనెల 17 నుంచి మూడో దశ ఆందోళనలో భాగంగా అత్యవసరంతోపాటు అన్ని సేవలూ నిలిపివేసి సమ్మెను తీవ్రతరం చేశారు. రోగులకు ఇబ్బంది లేకుండా ప్రభుత్వం సెకండరీ, పబ్లిక్ హెల్త్ పరిధి ఆసుపత్రుల్లోని వైద్యులను ప్రత్యామ్నాయంగా అందుబాటులోకి తెచ్చింది. బోధనాసుపత్రుల్లో రోజువారీ ఓపీ, ఐపీ, శస్త్రచికిత్సలు, డయాలసిస్, ట్రామా సేవలకు ఇబ్బంది కలగకుండా పర్యవేక్షిస్తోంది. జూడాలతో వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారులు పలు దఫాలుగా చర్చలు జరిపినా ఫలితం లేకపోవడంతో సమ్మె కొనసాగింది.
చిత్రాలు గీస్తూ, నినాదాలు : జూనియర్ వైద్యులు చేపట్టిన సమ్మె నేటి వరకు కొనసాగింది. ఈ సందర్భంగా చిత్రాలు గీస్తూ, నినాదాలు చేశారు. చేతులు, కాగితాలు, ఆకులపై డిమాండ్లు రాశారు. పిడికిలి బిగించి డిమాండ్లు పరిష్కారమయ్యే వరకు నిరసన కొనసాగిస్తామని పునరుద్ఘాటించారు. ప్రభుత్వం దిగొచ్చే వరకు వినూత్నంగా ఆందోళన కొనసాగించాలని నిర్ణయించారు. తమ సేవలు గుర్తించి జీవనభృతి పెంచాలని డిమాండ్ చేశారు.
స్పందించిన ప్రభుత్వం : మరోవైపు జూనియర్ డాక్టర్స్ అసోసియేషన్ చేస్తున్న ఈ న్యాయపోరాటానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ డాక్టర్స్ అసోసియేషన్ (APGDA) పూర్తి సంఘీభావాన్ని ప్రకటించింది. ప్రభుత్వం స్పందించి తక్షణమే చర్చలు జరపాలని, లేనిపక్షంలో ఆందోళనలు మరింత ఉద్ధృతం అవుతాయని జూనియర్ వైద్యుల సంఘం ప్రతినిధులు హెచ్చరించారు. దీంతో జూడాల సమస్యపై కేబినెట్ భేటీలో చర్చించారు. అనంతరం జూనియర్ డాక్టర్ల స్టైపండ్ పెంచుతామని ప్రభుత్వం తెలిపింది. ఆందోళన విరమించి, విధులకు హాజరుకావాలని జూడాలను ప్రభుత్వం కోరింది.
జూనియర్ డాక్టర్ల ఆందోళన - తమ సమస్యలు పరిష్కరించాలని డిమాండ్
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా జూనియర్ వైద్యుల సమ్మె - స్టైఫండ్ సహా పలు డిమాండ్లపై ఆందోళన