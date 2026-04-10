ETV Bharat / state

ఆర్టీసీ ఉద్యోగులకు ప్రభుత్వం శుభవార్త - డీఏ పెంచుతున్నట్లు ప్రకటన

డీఏ 2.1 శాతం పెంచుతున్నట్లు ప్రకటించిన మంత్రి పొన్నం - ఆర్టీసీ ఉద్యోగులకు ప్రస్తుతం ఉన్న 50.7 శాతం డీఏను 52.8 శాతానికి పెంపు - ఈ ఏడాది జనవరి 1 నుంచి వర్తింపు

author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 10, 2026 at 12:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Dearness Allowance Hikes In Telangana RTC : తెలంగాణ ఆర్టీసీ ఉద్యోగులకు ప్రభుత్వం తీపి కబురు అందించింది. ఉద్యోగుల డీఏను 2.1 శాతం పెంచుతూ శుక్రవారం రవాణా శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ ఓ ప్రకటన విడుదల చేశారు. పెరిగిన అలవెన్స్‌ ఈ ఏడాది జనవరి నుంచే వర్తిస్తుందని స్పష్టం చేశారు.

రూ.2.82 కోట్ల అదనపు భారం : ఇంతకు ముందు ఆర్టీసీ ఉద్యోగులకు 50.7 శాతం డీఏ ఉండగా, తాజా పెంపుతో అది 52.8 శాతానికి పెరిగింది. దీంతో పెరిగిన డీఏ ద్వారా ఆర్టీసీ సంస్థపై ప్రతి నెలా రూ.2.82 కోట్ల అదనపు భారం పడనుంది. గడిచిన మూడు నెలలకు ఒక్కో నెలలో సప్లిమెంటరీ బిల్స్ ద్వారా డీఏను సర్కార్​ ఉద్యోగుల ఖాతాల్లో జమచేయనుంది. గత సంవత్సరం (2025) జులైలో కూడా డీఏను 2.1 శాతం పెంచిన సంగతి తెలిసిందే. అప్పుడు 48.6 శాతం నుంచి 50.7 శాతానికి పెంచారు.

అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపట్టాలి : డీఏ పెంపు సందర్భంగా ఆర్టీసీ ఉద్యోగులకు మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్‌, ఆర్టీసీ ఎండీ నాగిరెడ్డి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా అధికారులతో నిర్వహించిన సమావేశంలో మాట్లాడుతూ పెండింగ్‌ పనులు త్వరితగతిన పూర్తి చేసి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ముమ్మరంగా చేపట్టాలని సూచించారు.

"తెలంగాణ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ కార్మికులకు సంబంధించి పెండింగ్ ఉన్న ఏకైక డీఏను కూడా ఇవ్వడానికి నిర్ణయం తీసుకున్నాం. జనవరి 2026 నుంచి 2.1 శాతం డీఏను పెంచుతున్నాం. మొదటి నుంచి సంస్థ మూడు ప్రధాన అంశాలపై పని చేస్తుంది. కార్మికుల సంక్షేమం, ప్రయాణికుల సౌకర్యం, సంస్థ పరిరక్షణ-అభివృద్ధి. ప్రధానంగా సంస్థలో భాగస్వాములైన కార్మికుల సంక్షేమంపై వారికి సంబంధించిన ఆరోగ్య సంరక్షణకు ఆసుపత్రి అప్‌గ్రేడేషన్, కారుణ్య నియామకాలు, దీర్ఘ కాలంగా రిమూవ్ అయిన వారిని త్రిమెన్ కమిటీ ద్వారా తిరిగి విధుల్లోకి తీసుకోవడం, కొత్త నియామకాలు చేపట్టి ఉన్న కార్మికులపై పని భారం తగ్గించడం, కొత్త బస్సులు కొనుగోలు లాంటి అనేక కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాం. లైఫ్​ లైన్​ అయినటువంటి ఆర్టీసీని మరింత ముందుకు తీసుకువెళ్తున్నాం" -పొన్నం ప్రభాకర్, రవాణాశాఖ మంత్రి

TAGGED:

HIKES DEARNESS ALLOWANCE
TELANGANA RTC EMPLOYEES
MINISTER PONNAM PRABHAKAR
DA HIKE FOR RTC EMPLOYEES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.