ప్రోత్సహిస్తున్న కూటమి ప్రభుత్వం - ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకుంటున్న మహిళలు

మహిళలను ఆర్థికంగా బలోపేతం చేసేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రయత్నం - ప్రోత్సాహానికి ప్రజల నుంచి విశేష స్పందన - ఇవ్వన్ని 2047 లక్ష్యాలను చేరేందుకే చేస్తున్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు

Self-Help Groups For Women
Self-Help Groups For Women (Etv)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 9, 2026 at 4:57 PM IST

3 Min Read
Self-Help Groups For Women : స్వయం సహాయక సంఘాల ద్వారా మహిళలను ఆర్థికంగా బలోపేతం చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాలు మంచి ఫలితాలను ఇస్తున్నాయి. ప్రభుత్వం అందిస్తున్న రుణాలను తీసుకుని చిన్న, మధ్య తరహా పరిశ్రమలను పలువురు మహిళలు నెలకొల్పుతున్నారు. మరికొంత మంది వ్యాపారాన్ని విస్తరిస్తున్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తరువాత మెప్మా ద్వారా నగరాల్లో అవసరమైన మహిళలకు రుణాలను అందిస్తూ వారిని పారిశ్రామిక, వ్యాపార వేత్తలుగా తీర్చిదిద్దుతున్నారు.

వ్యాపారంగంలోకి మహిళలు: రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా గ్రామీణ ప్రాంత పరిధిలో స్వయం సహాయక సంఘాలు 8 లక్షల 33 వేల 235 ఉన్నాయి. వీటిలో 83 లక్షల 2 వేల 889 మంది సభ్యులున్నారు. 2024-2025 ఆర్థిక సంవత్సరంలో గ్రామీణ ప్రాంత పరిధిలో 3వేల 79 కోట్ల రూపాయల రుణాలు అందజేశారు. అదే పట్టణ ప్రాంతానికి సంబంధించి 123 పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో 2.47 లక్షల స్వయం సహాయక సంఘాలుండగా వీటిలో 22లక్షల మంది సభ్యులు ఉన్నారు. వీళ్లందరికీ ప్రభుత్వం రుణాలు మంజూరు చేస్తూ పారిశ్రామిక వేత్తలుగా, వ్యాపార వేత్తలుగా అభివృద్ధి అయ్యేందుకు ప్రోత్సహిస్తోంది. దీంతో మహిళలు వివిధ రకాల వ్యాపారాలు ప్రారంభించి లాభాలు సంపాదిస్తూ మరింత మందికి ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తున్నారు.

మహిళలను ప్రోత్యహిస్తున్న ప్రభుత్వం: కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తరువాత రాష్ట్రంలో మహిళా పారిశ్రామిక వేత్తలకు మంచి ప్రోత్సాహం అందుతోందని డ్వాక్రా మహిళలు చెబుతున్నారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రత్యేక దృష్టితో తమను ఆర్థికంగా బలోపేతం చేసేందుకు కృషి చేయడం పట్ల వారంతా సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గతంలో సరైన సపోర్ట్ లేక ఇతర ప్రాంతాల్లో ప్రైవేటు సంస్థల్లో ఉద్యోగం చేశారని, కూటమి ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలో ఏర్పడిన తరువాత మహిళా పారిశ్రామికవేత్తలకు మంచి ప్రోత్సాహం అందుతుండడంతో ఏపీకి వచ్చి వ్యాపారం ప్రారంభించినట్లు విజయవాడకు చెందిన అనుష అనే మహిళ తెలిపింది.

నేను 12 ఏళ్లు హైదరాబాద్​లో జాబ్​ చేశాను. ఆ అనుభవంతోనే ఈ బిస్కెట్​ తయారీ వ్యాపారం చేసేందుకు ముందుకు వచ్చాను. నాకు ఎప్పటి నుంచో వ్యాపారం చేయాలని ఆసక్తిగా ఉండేది. కానీ ఇంతకు ముందు ఉన్న ప్రభుత్వం నుంచి ఎటువంటి సపోర్ట్​ రాలేదు. కానీ ఈ కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత లోన్లు తొందరగా అనుమతిస్తున్నారని తెలిసి, MSMEలో లోన్​ అప్లై చేశాను. ఆ తర్వాత మహిళా డ్వాక్రా గ్రూప్​లో జాయిన్​ అయ్యాను. ప్రస్తుతం నా దగ్గర 15 మంది ఈ బిస్కెట్స్​ తయారు చేస్తున్నారు. అందులో 14 మంది మహిళలే వర్కళ్లుగా పని​ చేస్తున్నారు. మహిళా సాధికారతను పెంచాలనే ఆలోచనలతో ఈ బిజినెస్​ను ముందుకు తీసుకువెళ్తున్నాను. -అనుష మహిళా పారిశ్రామికవేత్త

ఆన్ లైన్ లోనూ వ్యాపారం చేసుకోవచ్చు: స్వయం సహాయ సంఘాల బలోపేతానికి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు మంచి చొరవ తీసుకుంటున్నారన్న అభిప్రాయం మహిళల నుంచి వ్యక్తమౌతోంది. మహిళలు వారి ఉత్పత్తులను అమ్ముకోవడానికి అవకాశం కల్పిస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రదర్శనలు నిర్వహిస్తోంది. పలు సంస్థలతో ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుని డ్వాక్రా సంఘాల మహిళలు వారి ప్రాడక్ట్స్​ను అమ్ముకునే అవకాశం కల్పిస్తోంది. ఆన్ లైన్ లోనూ స్వయం సహాయ సంఘాల మహిళలు బిజినెస్​ చేసుకునేందుకు ప్రభుత్వం ప్రోత్సాహం అందిస్తోంది. దీంతో వారు ఆర్థికంగా బలోపేతం అయ్యేందుకు తోడ్పాటు అందిస్తోంది.

2047 లక్ష్యాలను చేరేందుకు: మెప్మా, డీఆర్డీఏ ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్రంలో అనేక ఎగ్జిబిషన్లు, ఉత్సవాలు నిర్వహిస్తూ మహిళల వ్యాపారాలకు ప్రభుత్వం అండగా నిలుస్తోంది. ఇలాంటి ఎగ్జిబిషన్లలో స్వయం సహాయ సంఘాల సభ్యులకి ఉచితంగా స్టాల్స్​ను కేటాయిస్తూ వారి బిజినెస్​ పెంచుకునేందుకు తోడ్పడుతున్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్దేశించుకున్న 2047 లక్ష్యాలను చేరేందుకు ఇవన్నీ ఎంతో దోహదం చేస్తున్నాయి. ఇంటికొక పారిశ్రామికవేత్తను తయారు చేసే లక్ష్యంతో సాగుతున్న ప్రభుత్వ లక్ష్యాలకు ఈ చర్యలు మరింత సహాయపడుతున్నాయి.

మహిళలు పారిశ్రామికవేత్తలుగా మారేలా ప్రోత్సాహం - యూనిట్ల విస్తరణ, స్థాపనకు చేయూత

ఈ-కామర్స్​ ద్వారా వ్యాపారం - లాభాలు ఆర్జిస్తున్న మహిళలు

