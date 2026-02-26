రాష్ట్రంలో 45 మంది ఐఏఎస్ అధికారుల బదిలీ - పలు కీలక శాఖల్లో మార్పులు
రాష్ట్రంలో భారీగా ఐఏఎస్ల బదిలీలు - 45 మందిని బదిలీ చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన కలెక్టర్ - జీఏడీ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీగా రాహుల్ బొజ్జా నియామకం - ఏ అధికారి ఎక్కుడకు బదిలీ?
Published : February 26, 2026 at 11:05 AM IST|
Updated : February 26, 2026 at 11:31 AM IST
IAS Officers Transfers In Telangana : రాష్ట్రంలో భారీగా ఐఏఎస్ల బదిలీలు జరిగాయి. ఈ మేరకు మొత్తం 45 మంది అధికారులను ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తూ ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి రామకృష్ణారావు ఉత్తర్వులను జారీ చేశారు. జీఏడీ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీగా రాహుల్ బొజ్జాను నియమించారు. బీసీ సంక్షేమ శాఖ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీగా ఆయనకు అదనపు బాధ్యతలు అప్పగించారు. పంచాయతీ రాజ్ ప్రత్యేక ముఖ్య కార్యదర్శిగా సంజయ్ కుమార్ నియమితులయ్యారు. ఆర్థిక, ప్రణాళిక విభాగం సెక్రటరీగా గౌరవ్ ఉప్పల్కు బాధ్యతలను అప్పగించారు. విపత్తు నిర్వహణ, రెవెన్యూ శాఖ స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీగా దానకిశోర్ను నియమించారు.
పలువురు అధికారులకు స్థాన చలనం : ప్రజావాణి స్టేట్ నోడల్ ఆఫీసర్గా డి.దివ్య నియమితులయ్యారు. దేవాదాయ శాఖ కమిషనర్గా ఎం.హనుమంతరావుకు బాధ్యతలు అప్పగించారు. కార్మిక శాఖ స్పెషల్ కమిషనర్గా పమేలా సత్పతి నియమితులయ్యారు. జనగామ జిల్లా కలెక్టర్గా సందీప్ కుమార్ ఝా బదిలీ అయ్యారు. యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా కలెక్టర్గా అనురాగ్ జయంతిని ప్రభుత్వం నియమించింది.
ఐఏఎస్ అధికారుల బదిలీలు :
- పంచాయతీరాజ్ స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీగా సంజయ్ కుమార్
- విపత్తు నిర్వహణ, రెవెన్యూశాఖ స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీగా దాన కిశోర్
- జీఏడీ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ, బీసీగా రాహుల్ బొజ్జాకు బాధ్యతలు
- బీసీ సంక్షేమశాఖ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీగా రాహుల్ బొజ్జాకు అదనపు బాధ్యతలు
- ఫైనాన్స్ అండ్ ప్లానింగ్ విభాగం సెక్రటరీగా గౌరవ్ ఉప్పల్
- ప్రజావాణి స్టేట్ నోడల్ ఆఫీసర్గా డి.దివ్యకు బాధ్యతలు
- దేవాదాయశాఖ కమిషనర్గా ఎం.హనుమంతరావు
- కార్మికశాఖ స్పెషల్ కమిషనర్గా పమేలా సత్పతి
- జనగామ జిల్లా కలెక్టర్గా సందీప్కుమార్ ఝా బదిలీ
- యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా కలెక్టర్గా అనురాగ్ జయంతి
వీరితో పాటు మరికొంతమందిని కూడా ప్రభుత్వం బదిలీ చేసింది.
