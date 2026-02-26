ETV Bharat / state

రాష్ట్రంలో 45 మంది ఐఏఎస్‌ అధికారుల బదిలీ - పలు కీలక శాఖల్లో మార్పులు

రాష్ట్రంలో భారీగా ఐఏఎస్​ల బదిలీలు - 45 మందిని బదిలీ చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన కలెక్టర్ - జీఏడీ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీగా రాహుల్ బొజ్జా నియామకం - ఏ అధికారి ఎక్కుడకు బదిలీ?

IAS Officers Transfers In Telangana
IAS Officers Transfers In Telangana (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 26, 2026 at 11:05 AM IST

|

Updated : February 26, 2026 at 11:31 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

IAS Officers Transfers In Telangana : రాష్ట్రంలో భారీగా ఐఏఎస్​ల బదిలీలు జరిగాయి. ఈ మేరకు మొత్తం 45 మంది అధికారులను ట్రాన్స్​ఫర్ చేస్తూ ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి రామకృష్ణారావు ఉత్తర్వులను జారీ చేశారు. జీఏడీ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీగా రాహుల్​ బొజ్జాను నియమించారు. బీసీ సంక్షేమ శాఖ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీగా ఆయనకు అదనపు బాధ్యతలు అప్పగించారు. పంచాయతీ రాజ్ ప్రత్యేక ముఖ్య కార్యదర్శిగా సంజయ్​ కుమార్ నియమితులయ్యారు. ఆర్థిక, ప్రణాళిక విభాగం సెక్రటరీగా గౌరవ్​ ఉప్పల్​కు బాధ్యతలను అప్పగించారు. విపత్తు నిర్వహణ, రెవెన్యూ శాఖ స్పెషల్​ చీఫ్​ సెక్రటరీగా దానకిశోర్​ను నియమించారు.

పలువురు అధికారులకు స్థాన చలనం : ప్రజావాణి స్టేట్​ నోడల్ ఆఫీసర్​గా డి.దివ్య నియమితులయ్యారు. దేవాదాయ శాఖ కమిషనర్​గా ఎం.హనుమంతరావుకు బాధ్యతలు అప్పగించారు. కార్మిక శాఖ స్పెషల్ కమిషనర్​గా పమేలా సత్పతి నియమితులయ్యారు. జనగామ జిల్లా కలెక్టర్‌గా సందీప్‌ కుమార్‌ ఝా బదిలీ అయ్యారు. యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా కలెక్టర్‌గా అనురాగ్‌ జయంతిని ప్రభుత్వం నియమించింది.

ఐఏఎస్ అధికారుల బదిలీలు :

  • పంచాయతీరాజ్‌ స్పెషల్‌ చీఫ్‌ సెక్రటరీగా సంజయ్‌ కుమార్‌
  • విపత్తు నిర్వహణ, రెవెన్యూశాఖ స్పెషల్‌ చీఫ్‌ సెక్రటరీగా దాన కిశోర్‌
  • జీఏడీ ప్రిన్సిపల్‌ సెక్రటరీ, బీసీగా రాహుల్‌ బొజ్జాకు బాధ్యతలు
  • బీసీ సంక్షేమశాఖ ప్రిన్సిపల్‌ సెక్రటరీగా రాహుల్‌ బొజ్జాకు అదనపు బాధ్యతలు
  • ఫైనాన్స్‌ అండ్‌ ప్లానింగ్‌ విభాగం సెక్రటరీగా గౌరవ్‌ ఉప్పల్‌
  • ప్రజావాణి స్టేట్‌ నోడల్‌ ఆఫీసర్‌గా డి.దివ్యకు బాధ్యతలు
  • దేవాదాయశాఖ కమిషనర్‌గా ఎం.హనుమంతరావు
  • కార్మికశాఖ స్పెషల్‌ కమిషనర్‌గా పమేలా సత్పతి
  • జనగామ జిల్లా కలెక్టర్‌గా సందీప్‌కుమార్‌ ఝా బదిలీ
  • యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా కలెక్టర్‌గా అనురాగ్‌ జయంతి

వీరితో పాటు మరికొంతమందిని కూడా ప్రభుత్వం బదిలీ చేసింది.

రాష్ట్రంలో పలువురు ఐఏఎస్‌ల బదిలీ - సింగరేణి సీఎండీగా జ్యోతి బుద్ధప్రకాశ్

బదిలీకి నై, ఉన్నచోటుకే సై - ఆ జిల్లాలో ఉద్యోగుల పైరవీల రాజ్యం

Last Updated : February 26, 2026 at 11:31 AM IST

TAGGED:

IAS OFFICERS TRANSFERS IN TELANGANA
TELANGANA IAS TRANSFERS
తెలంగాణలో భారీగా ఐఏఎస్​ల బదిలీ
SEVERAL IAS OFFICERS TRANSFER
IAS OFFICERS TRANSFERS IN TELANGANA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.