పీఎంఎఫ్ఎమ్ఈ పథకం - స్త్రీ నిధి రుణాలతో అనుసంధానం - 35% రాయితీకి కేంద్రం ఆమోదం
2026-27 సంవత్సరానికి 5,000 యూనిట్లు - పీఎంఎఫ్ఎమ్ఈ పథకం రాయితీని SERP వారికి వర్తిస్తుంది - ప్లాంట్ వ్యయాలకు వర్తించే రాయితీ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 14, 2026 at 10:41 AM IST
PMFME Scheme Linked to Stree Nidhi Loan : డ్వాక్రా (Development of Women and Children in Rural Areas) మహిళల ఆర్థిక స్వావలంబనను పెంపొందించే లక్ష్యంతో కూటమి ప్రభుత్వం మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. పీఎంఎఫ్ఎమ్ఈ (Pradhan Mantri Formalisation of Micro Food Processing Enterprises) పథకం కింద బ్యాంకు రుణాలను సకాలంలో పొందడంలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న వారికి అండగా నిలిచేందుకు, 'స్త్రీ నిధి' ద్వారా రుణాల మంజూరును సులభతరం చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఈ పథకం కింద బ్యాంకుల నుంచి పొందే రుణాలకు ప్రస్తుతం వర్తిస్తున్న 35% రాయితీని, 'స్త్రీ నిధి' ద్వారా పొందే రుణాలకు కూడా వర్తింపజేయడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం అంగీకరించింది.
2026-27 సంవత్సరానికి 5,000 యూనిట్లు : ఆహార శుద్ధి రంగంలో చిన్న తరహా పరిశ్రమలను ఏర్పాటు చేసుకుంటున్న మహిళలకు ఈ నిర్ణయం గణనీయమైన ఊరటనిస్తుందని భావిస్తున్నారు. 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను, 5,000 యూనిట్లకు ఈ ప్రయోజనాన్ని వర్తింపజేయడానికి కేంద్రం ఆమోదం తెలిపింది. ఈ కార్యక్రమానికి సంబంధించిన అధికారిక మార్గదర్శకాలు వారం రోజుల్లో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది.
PMFME పథకం రాయితీని SERP వారికి వర్తిస్తుంది : ప్రస్తుతం పీఎంఎఫ్ఎమ్ఈ పథకం కింద యూనిట్లను ఏర్పాటు చేయాలనుకునే వ్యక్తులు వాణిజ్య బ్యాంకుల ద్వారా రుణాలు పొందాల్సి ఉంటుంది. ఈ విధంగా పొందిన రుణాలకు 35% రాయితీ వర్తిస్తుంది. అయితే ఆహార శుద్ధి రంగంలో పరిశ్రమలను ఏర్పాటు చేయడానికి చాలా మంది ముందుకు వస్తున్నప్పటికీ బ్యాంకుల నుంచి వ్యక్తిగత రుణాలు సకాలంలో మంజూరు కాకపోవడం అనే సమస్య దీర్ఘకాలంగా కొనసాగుతోంది. ఈ సవాలును గుర్తించిన SERP (Society for Elimination of Rural Poverty) శాఖ మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్, పీఎంఎఫ్ఎమ్ఈ పథకం రాయితీని SERP పరిధిలో పనిచేస్తున్న 'స్త్రీ నిధి' సంస్థ ద్వారా పొందే రుణాలకు కూడా వర్తింపజేయాలని కోరుతూ ఇటీవల కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఒక ప్రతిపాదనను సమర్పించారు. ఈ ప్రతిపాదనకు కేంద్ర ప్రభుత్వం తాజాగా ఆమోదం తెలిపింది.
ప్లాంట్ వ్యయాలకు వర్తించే రాయితీ : జీవనోపాధి కోసం ఏర్పాటు చేసుకున్న యూనిట్లో, ప్లాంట్- యంత్రాల (machinery) కోసం అయ్యే వ్యయాలకు మాత్రమే ఈ 35% రాయితీ ప్రత్యేకంగా వర్తిస్తుంది. యూనిట్ మొత్తం వ్యయంలో లబ్ధిదారుని వాటా 10 శాతంగా ఉంటుంది. ఈ రెండు అంశాలను మినహాయించిన తర్వాత, 'స్త్రీ నిధి' ద్వారా గరిష్టంగా రూ.2 లక్షల వరకు రుణం పొందే అవకాశం ఉంటుంది.
