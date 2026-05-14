పీఎంఎఫ్​ఎమ్​ఈ పథకం - స్త్రీ నిధి రుణాలతో అనుసంధానం - 35% రాయితీకి కేంద్రం ఆమోదం

2026-27 సంవత్సరానికి 5,000 యూనిట్లు - పీఎంఎఫ్​ఎమ్​ఈ పథకం రాయితీని SERP వారికి వర్తిస్తుంది - ప్లాంట్ వ్యయాలకు వర్తించే రాయితీ

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 14, 2026 at 10:41 AM IST

PMFME Scheme Linked to Stree Nidhi Loan : డ్వాక్రా (Development of Women and Children in Rural Areas) మహిళల ఆర్థిక స్వావలంబనను పెంపొందించే లక్ష్యంతో కూటమి ప్రభుత్వం మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. పీఎంఎఫ్​ఎమ్​ఈ (Pradhan Mantri Formalisation of Micro Food Processing Enterprises) పథకం కింద బ్యాంకు రుణాలను సకాలంలో పొందడంలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న వారికి అండగా నిలిచేందుకు, 'స్త్రీ నిధి' ద్వారా రుణాల మంజూరును సులభతరం చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఈ పథకం కింద బ్యాంకుల నుంచి పొందే రుణాలకు ప్రస్తుతం వర్తిస్తున్న 35% రాయితీని, 'స్త్రీ నిధి' ద్వారా పొందే రుణాలకు కూడా వర్తింపజేయడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం అంగీకరించింది.

2026-27 సంవత్సరానికి 5,000 యూనిట్లు : ఆహార శుద్ధి రంగంలో చిన్న తరహా పరిశ్రమలను ఏర్పాటు చేసుకుంటున్న మహిళలకు ఈ నిర్ణయం గణనీయమైన ఊరటనిస్తుందని భావిస్తున్నారు. 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను, 5,000 యూనిట్లకు ఈ ప్రయోజనాన్ని వర్తింపజేయడానికి కేంద్రం ఆమోదం తెలిపింది. ఈ కార్యక్రమానికి సంబంధించిన అధికారిక మార్గదర్శకాలు వారం రోజుల్లో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది.

PMFME పథకం రాయితీని SERP వారికి వర్తిస్తుంది : ప్రస్తుతం పీఎంఎఫ్​ఎమ్​ఈ పథకం కింద యూనిట్లను ఏర్పాటు చేయాలనుకునే వ్యక్తులు వాణిజ్య బ్యాంకుల ద్వారా రుణాలు పొందాల్సి ఉంటుంది. ఈ విధంగా పొందిన రుణాలకు 35% రాయితీ వర్తిస్తుంది. అయితే ఆహార శుద్ధి రంగంలో పరిశ్రమలను ఏర్పాటు చేయడానికి చాలా మంది ముందుకు వస్తున్నప్పటికీ బ్యాంకుల నుంచి వ్యక్తిగత రుణాలు సకాలంలో మంజూరు కాకపోవడం అనే సమస్య దీర్ఘకాలంగా కొనసాగుతోంది. ఈ సవాలును గుర్తించిన SERP (Society for Elimination of Rural Poverty) శాఖ మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్, పీఎంఎఫ్​ఎమ్​ఈ పథకం రాయితీని SERP పరిధిలో పనిచేస్తున్న 'స్త్రీ నిధి' సంస్థ ద్వారా పొందే రుణాలకు కూడా వర్తింపజేయాలని కోరుతూ ఇటీవల కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఒక ప్రతిపాదనను సమర్పించారు. ఈ ప్రతిపాదనకు కేంద్ర ప్రభుత్వం తాజాగా ఆమోదం తెలిపింది.

ప్లాంట్ వ్యయాలకు వర్తించే రాయితీ : జీవనోపాధి కోసం ఏర్పాటు చేసుకున్న యూనిట్‌లో, ప్లాంట్- యంత్రాల (machinery) కోసం అయ్యే వ్యయాలకు మాత్రమే ఈ 35% రాయితీ ప్రత్యేకంగా వర్తిస్తుంది. యూనిట్ మొత్తం వ్యయంలో లబ్ధిదారుని వాటా 10 శాతంగా ఉంటుంది. ఈ రెండు అంశాలను మినహాయించిన తర్వాత, 'స్త్రీ నిధి' ద్వారా గరిష్టంగా రూ.2 లక్షల వరకు రుణం పొందే అవకాశం ఉంటుంది.

