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పంచాయతీల్లో నిధుల దుర్వినియోగానికి అడ్డుకట్ట - నిధుల వ్యయంపై నియంత్రణకు ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం

కమిషనర్ అనుమతితోనే అదనపు ఖర్చుకు అవకాశం - నెలవారీ ఖర్చు పరిమితులు తప్పనిసరిగా పాటించాలి - వీధి దీపాల నిర్వహణ, పరిపాలన ఖర్చులకు పరిమితులు - అక్రమాలకు అడ్డుకట్ట పడుతుందని భావిస్తున్న ప్రభుత్వం

Government Takes Key Decision To Control Fund Expenditure In Panchayats
Government Takes Key Decision To Control Fund Expenditure In Panchayats (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 8:40 AM IST

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Government Takes Key Decision To Control Fund Expenditure In Panchayats : పంచాయతీల్లో ఆస్తి పన్ను, ఆర్థిక సంఘం నిధుల ఖర్చుపై ప్రభుత్వం కఠిన నిబంధనలు అమలు చేస్తోంది. నిధుల వినియోగంలో పారదర్శకత తీసుకురావడమే లక్ష్యంగా కొత్త విధానాన్ని అమల్లోకి తెచ్చింది. ఇకపై నిర్దేశించిన పరిమితికి మించి ఖర్చు చేయాలంటే ఉన్నతాధికారుల అనుమతి తప్పనిసరి చేసింది.

పంచాయతీల్లో నిధుల దుర్వినియోగానికి అడ్డుకట్ట - నిధుల వ్యయంపై నియంత్రణకు ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం (ETV Bharat)

పరిపాలన ఖర్చులకు ప్రత్యేక పరిమితులు : పంచాయతీల్లో నిధుల దుర్వినియోగానికి చెక్ పెట్టేందుకు ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఆస్తి పన్ను ఆదాయం, ఆర్థిక సంఘం నిధులను ఇష్టానుసారంగా ఖర్చు చేయకుండ చెక్‌ పెట్టింది. ప్రభుత్వం రూపొందించిన కొత్త విధానం ప్రకారం, పంచాయతీలన్నీ నెలవారీ ఖర్చు పరిమితులను తప్పనిసరిగా పాటించాల్సి ఉంటుంది. పారిశుద్ధ్యం, తాగునీటి సరఫరా, వీధి దీపాల నిర్వహణ, పరిపాలన ఖర్చులకు ప్రత్యేకంగా పరిమితులు నిర్ణయించారు. రూర్బన్, గ్రేడ్-1, గ్రేడ్-2, గ్రేడ్-3 పంచాయతీలకు వేర్వేరుగా ఖర్చు పరిమితులు అమలు కానున్నాయి. ఆ పరిమితిని మించి బిల్లులు అప్‌లోడ్ చేస్తే స్వర్ణ పంచాయతీ పోర్టల్ వాటిని అనుమతించదు. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో మాత్రమే కమిషనర్ అనుమతితో అదనపు ఖర్చుకు అవకాశం ఉంటుంది.

పంచాయతీ అధికారి ఆమోదం తర్వాతే చెల్లింపులు : ఇకపై పంచాయతీ కార్యదర్శులు నేరుగా సీఎఫ్ఎంఎస్​లో బిల్లులు అప్‌లోడ్ చేయడం కుదరదు. ముందుగా స్వర్ణ పంచాయతీ పోర్టల్‌లో బిల్లులు నమోదు చేయాలి. జిల్లా పంచాయతీ అధికారి పరిశీలించి ఆమోదించిన తర్వాతే అవి సీఎఫ్ఎంస్​కు వెళ్లి చెల్లింపులు జరుగుతాయి. గతంలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో బోగస్ బిల్లులు, తప్పుడు మరమ్మతుల ఖర్చులు, సిబ్బంది సంఖ్య ఎక్కువగా చూపించి వేతనాలు డ్రా చేయడం వంటి అక్రమాలు జరిగినట్లు అధికారులు గుర్తించారు.

ప్రాథమిక దశలోనే 25 లక్షల రూపాయలు నిలుపుదల : ఇటీవల నెల్లూరు జిల్లాలో ఒక పంచాయతీకి సంబంధించిన 25 లక్షల రూపాయలు అనుమానాస్పద బిల్లులను డీపీఓ ప్రాథమిక దశలోనే నిలిపివేయడం ఈ కొత్త విధానం అవసరాన్ని స్పష్టం చేస్తోంది. కొత్త విధానంతో పంచాయతీ నిధుల వినియోగంపై మరింత పర్యవేక్షణ పెరగడంతో పాటు అక్రమాలకు అడ్డుకట్ట పడుతుందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా నిధులు వినియోగిస్తే కార్యదర్శులతో పాటు సంబంధిత అధికారులూ బాధ్యత వహించాల్సి ఉంటుందని స్పష్టం చేసింది.

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TAGGED:

GOVERNMENT ON PANCHAYAT FUNDS
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DECISION TO CUT FUNDS IN PANCHAYATS
నిధుల దుర్వినియోగంపై నిబంధనలు
GOVERNMENT ON PANCHAYAT FUNDS

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