ప్రతి ఒక్క విద్యార్థికి ఆరోగ్య పరీక్షలు - అల్లూరి జిల్లాలో పైలట్ ప్రాజెక్ట్​

గిరిజన విద్యార్థులకు ఆరోగ్య రక్ష - మంగళగిరి ఎయిమ్స్‌ వైద్య బృందంతో పరీక్షలకు సన్నాహాలు - పిల్లల్లో తరచూ సంభవిస్తున్న మరణాలపై విశ్లేషణ నివేదిక - త్వరలో పైలట్‌ ప్రాజెక్టు

Health Safety Of Tribal Students
Health Safety Of Tribal Students
Published : April 13, 2026 at 8:40 AM IST

Health Safety Of Tribal Students : గిరిజన ఆశ్రమ పాఠశాలలు, గురుకులాలలో చదువుతున్న విద్యార్థుల ఆరోగ్య భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని, ప్రభుత్వం ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ సంస్థలలో చేరిన ప్రతి ఒక్క విద్యార్థికి ఆరోగ్య పరీక్షలు నిర్వహించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ దిశగా మంగళగిరిలోని ఎయిమ్స్ (AIIMS) వైద్య బృందం సహకారంతో ప్రభుత్వం ఈ కార్యక్రమాన్ని అమలు చేస్తుంది. ఈ ప్రయత్నంలో భాగంగా అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలోని పాఠశాలల్లో విద్యార్థులకు ఆరోగ్య పరీక్షలు నిర్వహించడానికి ఒక పైలట్ ప్రాజెక్టును ప్రారంభించనున్నారు.

గురుకుల విద్యార్థులలో ఆరోగ్య సమస్యలు : గురుకుల వ్యవస్థకు అనుబంధంగా ఉన్న పాఠశాలల్లో పెద్ద సంఖ్యలో విద్యార్థులు చేరారు. అయితే ఈ విద్యార్థులలో చాలామంది ఇక్కడ విద్యను అభ్యసించడానికి వివిధ ప్రాంతాల నుంచి ప్రయాణిస్తారు. ముఖ్యంగా గిరిజన ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన పిల్లలకు తరచుగా మూత్రపిండాలు, గుండె, మెదడు, రక్తం, శ్వాసకోశ సంబంధిత అనారోగ్యాలతో బాధపడుతున్నారు. అంతేకాకుండా, సకాలంలో తగిన వైద్య సంరక్షణ లేకపోవడం వల్ల కొంతమంది విద్యార్థులు ప్రాణాలు కూడా కోల్పోయారు. ఈ వ్యాధులతో బాధపడుతున్న పిల్లలలో అంతవరకు ఆరోగ్యంగా కనిపించిన వారిలో కూడా ముఖం లేదా కాళ్ల వాపు, అధిక జ్వరం, ఇతర సమస్యల వంటి లక్షణాలు కనిపించిన తర్వాత, మరణాలు అకస్మాత్తుగా సంభవిస్తున్నాయి.

సకాలంలో గుర్తించని సమస్యలు : ఈ సంఘటనల వెనుక ఉన్న కారణాలను విశ్లేషించిన వైద్య నిపుణులు ఒక కీలకమైన అంశాన్ని గుర్తించారు. పిల్లలలో ఉన్న ఈ ఆరోగ్య సమస్యలను సకాలంలో గుర్తించడంలో వైఫల్యం చెందారు. ఈ ఆరోగ్య సమస్యలు ఒకదాని తర్వాత ఒకటిగా క్రమంగా బయటపడటం వల్ల, అవసరమైన వైద్య చికిత్స అందించడంలో జాప్యం జరిగి మరణాలు సంభవిస్తున్నాయని వెల్లడైంది. అంతేకాకుండా, ఇలాంటి అకాల మరణాల కేసులలో, పోస్ట్‌మార్టం పరీక్షలు నిర్వహించగా, మరణాలకు దారితీసిన నిర్దిష్ట ఆరోగ్య సమస్యలు వెల్లడయ్యాయి.

సంక్షేమ శాఖ నుంచి అనుమతులు : ఈ తీవ్రమైన సమస్యలకు పరిష్కారం చూపేందుకు, కూటమి ప్రభుత్వం ఈ విషయంపై దృష్టి సారించింది. దాంతో గిరిజన ఆశ్రమ పాఠశాలలు, గురుకులాలలో చేరిన విద్యార్థులందరికీ సమగ్ర ఆరోగ్య పరీక్షలు నిర్వహించాలని నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ విషయంలో గిరిజన సంక్షేమ శాఖ ఎయిమ్స్ (AIIMS) నుంచి అనుమతి పొందింది. ఫలితంగా అవసరమైన వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించడానికి ఎయిమ్స్ అంగీకరించింది. అంతేకాకుండా, గిరిజన విద్యార్థుల ఆరోగ్య స్థితికి సంబంధించి ప్రస్తుతం ప్రాథమిక సమాచారం పూర్తిగా కోరింది. వారు తరచుగా పోషకాహార లోపం, రక్తహీనత, అంటువ్యాధులతో బాధపడుతున్నారు. వారిని ప్రభావితం చేసే జన్యుపరమైన రుగ్మతలకు సంబంధించి కచ్చితమైన సమాచారం కూడా అంతగా లేదు. దీర్ఘకాలిక వ్యాధుల స్క్రీనింగ్ ప్రక్రియలో చాలా లోపాలు ఉన్నాయి.

సమగ్ర ఆరోగ్య వివరాలతో డేటాబేస్ : ఈ పిల్లలను ప్రభావితం చేసే ఆరోగ్య సమస్యలపై ఒక అధ్యయనం నిర్వహించాలని ప్రభుత్వం ఎయిమ్స్‌ను కోరింది. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో ఒక పైలట్ ప్రాజెక్ట్‌గా చేపట్టనున్నారు. ఈ అధ్యయనం పూర్తి కావడానికి రెండు సంవత్సరాలు పడుతుందని సూచిస్తూ ఎయిమ్స్ బృందం ప్రభుత్వానికి ఒక నివేదికను సమర్పించింది. ఇందులో భాగంగా, ఎయిమ్స్ బృందం ప్రతి విద్యార్థికి ఒక ఆరోగ్య ప్రొఫైల్‌ను క్రియేట్​ చేస్తుంది.

వారు రక్త సంబంధిత రుగ్మతలు, గుండె సంబంధిత పరిస్థితులు, జీవక్రియ సంబంధిత వ్యాధుల కోసం స్క్రీనింగ్‌లు నిర్వహిస్తారు, అదే సమయంలో ప్రస్తుత రెఫరల్ వ్యవస్థలోని లోపాలను కూడా గుర్తిస్తారు. అంతేకాకుండా, వారు ఈ ఆరోగ్య సమస్యలతో సంబంధం ఉన్న ప్రమాద కారకాలను విశ్లేషిస్తారు . విద్యార్థులలో జన్యుపరమైన రుగ్మతల వ్యాప్తిని అంచనా వేస్తారు. వారి పోషకాహార స్థితిని విశ్లేషించడం ద్వారా, వారు ప్రతి విద్యార్థికి సంబంధించిన వివరణాత్మక ఆరోగ్య సమాచారంతో సమగ్ర డేటాబేస్‌ను రూపొందిస్తారు. దీనిని సాధించడానికి, కంప్లీట్ బ్లడ్ కౌంట్ (CBC) నుంచి ఎలక్ట్రోకార్డియోగ్రామ్ (ECG) వరకు 11 రకాల వైద్య పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు.

