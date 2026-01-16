ETV Bharat / state

మావోయిస్టులపై చివరి యుద్ధానికి కౌంట్​డౌన్​ - మరో కీలక నేతనే టార్గెట్​

దండకారణ్యంలో మావోయిస్టులు వందమందికి పైగా ఉన్నట్లు గుర్తించిన భద్రతా బలగాలు - వీరిలో అత్యంత కీలకమైన నాయకుడిగా పశ్చిమ బస్తర్ డివిజన్​ కార్యదర్శి పాపారావు - పాపారావుపై రూ. 50 లక్షల రివార్డు

Maoist Leader Encounter Exercise In Telangana
Maoist Leader Encounter Exercise In Telangana (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 16, 2026 at 1:35 PM IST

Maoist Leader Encounter Exercise In Telangana : కేంద్రం మావోయిస్టులపై చివరి యుద్ధానికి కౌంట్​డౌన్​ మొదలు పెట్టింది. దేశంలోని మావోయిస్టులకు పెట్టని కోటగా రూపొందిన ఛత్తీస్​గఢ్​లోని మరో కీలక నేతపై కన్నేసింది. ఉద్యమంలోని కీలక నేతల్లో ఒకరైన సున్నం చంద్రయ్య ఎలియాస్​ మంగు ఎలియస్ 'పాపారావు' లక్ష్యంగా కేంద్ర బలగాలు వేటకు సిద్ధమవుతున్నాయి.

పశ్చిమ బస్తర్ డివిజన్​కు కార్యదర్శిగా : సుక్మా జిల్లా నిమ్మలగూడెం (భద్రాద్రి జిల్లా చర్ల మండలం శివారు 24 కిలోమీటర్ల దూరం) గ్రామానికి చెందిన పాపారావు డీకేఎస్​జడ్​సీఎం (దండకారణ్యం స్పెషల్​ జోనల్ కమిటీ సభ్యుడు) నుంచి పశ్చిమ బస్తర్ డివిజన్​కు కార్యదర్శిగా ఎదిగాడు. నక్సల్స్ వ్యతిరేక ఆపరేషన్​లో కీలకంగా వ్యవహరించే డీఆర్​జీ (డిస్ట్రిక్ట్ రిజర్వ్​ గార్డ్​) పాపారావును లక్ష్యంగా ఎంచుకుంది. పార్టీలో అత్యంత కీలకమైన బార్సె దేవా సహా అనేకమంది మావోయిస్టులు లొంగిపోయిన విషయం తెలిసిందే. అయినా మావోయిస్టు పార్టీకి చివరి అస్త్రంగా, వెన్నుదన్నుగా నిలుస్తున్న పాపారావుపైనే పడింది.

Maoist Leader Encounter Exercise In Telangana
మావోయిస్టులపై చివరి యుద్ధానికి కౌంట్​డౌన్​ - మరో కీలక నేతపై టార్గెట్​ (Eenadu)

నిఘా వర్గాల అంచనా ప్రకారం : ఛత్తీస్​గఢ్​ అడవుల్లో మావోయిస్టులు సంచరించే బీజాపూర్ జిల్లాలో ఇప్పటి వరకు యుద్ధ తంత్రంలో ఆరితేరినవారు సుమారు వంద మందికి పైగా చురుకైన మావోయిస్టులు ఉన్నట్లు నిఘా వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. వీరిలో పాపారావు అత్యంత కీలకమైన నాయకుడు. ఈయనను అత్యంత ప్రమాదకరమైన, ప్రతిభావంతమైన వ్యక్తిగా పరిగణిస్తున్నాయి. బలగాలతో దాగుడు మూతలు ఆడుతూ దట్టమైన అడవులు, స్థానిక నెట్​వర్క్, తన పదునైన వ్యూహాలతో పాపారావు నిత్యం తప్పించుకుంటున్నాడు.

ప్రధాన దాడుల్లో సూత్రధారి : అతడిని బంధించేందుకు బలగాలు ఉన్నతస్థాయి వ్యూహాలతో అడుగులు వేస్తున్నాయి. దశాబ్దాలుగా మావోయిస్టులకు పెట్టని కోటగా మారిన బీజాపూర్ జిల్లాలో ఇతడు చురుగ్గా ఉన్నాడని, అనేక ప్రధాన దాడుల్లో సూత్రధారి అని చెబుతున్నాయి. కుత్రు - బెద్రే రోడ్డులో జరిగిన ఐఈడీ పేలుడుకు ప్లాన్ చేసింది పాపారావు అని పేర్కొంటున్నాయి. అనేక మంది జవాన్ల మృతికి కారకుడు అని స్పష్టం చేస్తున్నాయి. ఇతడిపై రూ. 50 లక్షల రివార్డు ప్రకటించారు.

ఈ నెల 31 వరకే గడువు : పాపారావు లొంగిపోవడానికి భద్రతా బలగాలు ఈ నెల 31 వరకు గడువును నిర్దేశించినట్లుగా తెలుస్తోంది. ఈలోగా లొంగిపోకుండా ఉంటే సంయుక్త ఆపరేషన్​ తప్పదనే సంకేతాలు ఇస్తున్నాయి. బలగాలు నిర్దేశించిన గడువు మరో 16 రోజుల్లో ముగుస్తుంది. మావోయిస్టు పార్టీ చీఫ్​ దేవ్​జీ, మల్లా రాజిరెడ్డి ఎలియాస్​ సంగ్రామ్​, గణపతి వంటి వారి లొంగుబాటు లేదా ఎన్​కౌంటర్​లతో బస్తర్​ను నక్సల్స్ రహితంగా ప్రకటించేలా భద్రతా బలగాలు సన్నాహాలు చేస్తున్నాయి.

అజ్ఞాతంలో 52 మంది : కాగా ఈ ఉద్యమంలో చేరి వివిధ కారణాలతో అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లిన మావోయిస్టు కేడర్​ ఆచూకి ఇప్పటికీ దొరకలేదు. ఒక్క మన రాష్ట్రం నుంచే ఇలా 35 మంది జాడ తెలియకుండా పోయింది. పక్కా సమచారంతో నిఘా వర్గాలు ఈ లెక్కను తేల్చాయి. ఉద్యమంలో వివిధ హోదాల్లో పని చేసిన వీరందరినీ ఇప్పటి వరకూ ఎక్కడున్నారనే విషయంపై స్పష్టత లేకుండా పోయింది.

ఏదైనా బలమన కారణంతో అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లడం వేరు. కానీ అజ్ఞాతంలో ఉంటూ ఆచూకీ లేకుండా పోవడం మాత్రం అరుదైన అంశమే. మావోయిస్టుల లొంగుబాట్ల నేపథ్యంలో కీలక నేతలు అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లడం ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారింది. మన రాష్ట్రం నుంచి 52 మంది ప్రస్తుతం అజ్ఞాతంలో ఉన్నట్లు తెలంగాణ నిఘావర్గాలు పేర్కొన్నాయి. వీరిలో 17 మంది మాత్రం ఇప్పటికీ మావోయిస్టు పార్టీ కార్యకలాపాల్లో చురుగ్గా ఉన్నట్లు గుర్తించినా, మిగిలిన 35 మంది ఆచూకీపై స్పష్టత లేనట్లు వెల్లడైంది. తాజాగా లొంగిపోయిన మావోయిస్టులను ప్రశ్నించిన అనంతరం నిఘా వర్గాలు ఈ నిర్ధారణకు వచ్చాయి. ఆపరేషన్ కగార్ అంతిమ దశకు చేరుకుంటున్న నేపథ్యంలో అలాంటి వారి వివరాలతో కూడిన నివేదికను తాజాగా నిఘా వర్గాలు రూపొందించాయి.

లొంగిపోతున్న మావోయిస్టులు - కుటుంబాల్లో వెల్లివిరుస్తున్న ఆనందాలు

అజ్ఞాతంలో ఉంటూ ఆచూకే లేకుండా పోయారు - ఆ 35 మంది ఏమైనట్లు?

