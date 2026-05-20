రూ.40 వేల కోట్లు పెట్టుబడి - సమీకృత ఉద్యాన అభివృద్ధి ప్రణాళికకు ప్రభుత్వం ఆమోదం

రాయలసీమ అవిభక్త ప్రకాశం జిల్లాల్లో రూ.1 లక్ష కోట్ల విలువైన ఉద్యానవన హబ్ - ఉద్యాన పంటల సాగు, అభివృద్ధికి రూ.14,906 కోట్లు కేటాయింపు

Horticulture Hub In Rayalaseema (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 20, 2026 at 2:16 PM IST

Horticulture Hub In Rayalaseema : రాబోయే మూడేళ్లలో రాయలసీమ ప్రాంతం ప్రకాశం జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉన్న 5,869 గ్రామాలకు ఉద్యానవన వైభవాన్ని తీసుకురావడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ప్రభుత్వం రూ.1 లక్ష కోట్ల విలువైన ఒక భారీ ఉద్యానవన హబ్ ప్రాజెక్టును ప్రారంభించింది. రాష్ట్రానికి ఉద్యాన పంటలు ఒక మణిహారంగా వెలుగొందేలా తీర్చిదిద్దే ఉద్దేశంతో రూపొందించిన మూడేళ్ల కార్యాచరణ ప్రణాళిక అయిన 'సమీకృత ఉద్యాన అభివృద్ధి ప్రణాళిక'కు ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది.

ఈ ప్రణాళికలో భాగంగా 10 జిల్లాల వ్యాప్తంగా ప్రధాన మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టుల నుంచి గ్రామ చెరువుల పునరుద్ధరణ వరకు విస్తృత శ్రేణి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపట్టనున్నాయి. ఈ చొరవ ఉద్యాన పంటల సాగు విస్తరణను, కొత్త పంటల ప్రవేశాన్ని, విలువ ఆధారిత ఉత్పత్తుల తయారీని, అలాగే బ్రాండింగ్, మార్కెటింగ్, ఎగుమతులను ప్రోత్సహిస్తుంది. అదనంగా ప్రస్తుతం ఉన్న 5,746 కిలోమీటర్ల రహదారుల మరమ్మత్తుతో పాటు, కొత్త రహదారుల నిర్మాణం- విస్తరణ పనులు కూడా చేపట్టబడతాయి. వ్యవసాయ శాఖ ఎక్స్-అఫిషియో ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి రాజశేఖర్, ఈ మేరకు మంగళవారం ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.

ప్రభుత్వ పెట్టుబడి: మొత్తం రూ.40,000 కోట్లు

  • ప్రైవేట్ పెట్టుబడి: ఆహార శుద్ధి రంగంలో పరిశ్రమలు - మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టుల స్థాపన కోసం రూ.60,000 కోట్లు
  • లబ్ధి పొందే జిల్లాలు: అనంతపురం, చిత్తూరు, అన్నమయ్య, కర్నూలు, మార్కాపురం, నంద్యాల, ప్రకాశం, శ్రీ సత్యసాయి, తిరుపతి, YSR కడప జిల్లాల వ్యాప్తంగా ఉన్న 5,869 గ్రామాలు. ఈ ప్రాంతాలను 201 క్లస్టర్లుగా విభజించారు. ఒక్కో క్లస్టర్‌లో 5,000 నుంచి 10,000 హెక్టార్ల భూమి ఉంటుంది.
  • ప్రధాన పంటలు: మామిడి, బత్తాయి, నిమ్మ, దానిమ్మ, జామ, అరటి, బొప్పాయి, ఆపిల్, అవకాడో, అంజీర్, నల్ల మిరియాలు కొత్త పంటల సాగుకు కూడా ప్రోత్సాహం అందించబడుతుంది.

లక్ష్యాలు: ఉద్యాన పంటల సాగును, ఎగుమతులను ప్రోత్సహించడం. ప్రస్తుతం 2.1 మిలియన్ హెక్టార్ల విస్తీర్ణంలో సాగు అవుతున్న ఉద్యాన పంటల ద్వారా ఏటా 22.2 మిలియన్ టన్నుల ఉత్పత్తి లభిస్తోంది. 2030 నాటికి, సాగు విస్తీర్ణాన్ని 3.4 మిలియన్ హెక్టార్లకు విస్తరించడం ద్వారా, వార్షిక ఉత్పత్తిని 43.5 మిలియన్ టన్నులకు చేరాలనే లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకున్నారు.ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా కలిపి 9,00,000 ఉద్యోగాల కల్పన.

రూ.40,000 కోట్ల ప్రభుత్వ పెట్టుబడితో:

  • ఉద్యానవన శాఖ: విత్తనాలు, ఎరువులు, అనుబంధ సాగు వనరుల కోసం రూ.200 కోట్లు, ఉత్పత్తి , సూక్ష్మ సేద్యం కోసం రూ.12,103 కోట్లు, ప్రాసెసింగ్ (శుద్ధి) కోసం రూ.1,010 కోట్లు, మార్కెటింగ్ కోసం రూ.1,020 కోట్లు, సాంకేతికత కోసం రూ.100 కోట్లు, శిక్షణ, ప్రాజెక్టు నిర్వహణ కోసం రూ.473 కోట్లు కేటాయించారు.
  • జలవనరుల శాఖ: మొదటి సంవత్సరంలో రూ.6,998 కోట్లు, రెండవ సంవత్సరంలో రూ.6,992 కోట్లు, మూడవ సంవత్సరంలో రూ.6,894 కోట్ల వ్యయం. అదనంగా 8,87,000 ఎకరాల ఆయకట్టు (సాగునీటి వసతి గల భూమి) కల్పన, 4,30,000 ఎకరాల ఆయకట్టు స్థిరీకరణ. కాలువల నీటి ప్రవాహ సామర్థ్యాన్ని పెంపొందించడం, లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ పథకాల ద్వారా రాయలసీమలోని వివిధ ప్రాంతాలకు సాగునీటిని అందించడం.
  • పంచాయతీ రాజ్ శాఖ: మొదటి సంవత్సరంలో రూ.970 కోట్లు, రెండవ సంవత్సరంలో రూ.2,643 కోట్లు, మూడవ సంవత్సరంలో రూ.949 కోట్లు. రూ.1,726 కోట్ల వ్యయంతో 2,733 కి.మీ రహదారుల పునర్నిర్మాణం, రూ.2,352 కోట్ల వ్యయంతో 2,613 కి.మీ కొత్త రహదారుల నిర్మాణం, రూ.484 కోట్ల వ్యయంతో 401 కి.మీ రహదారుల విస్తరణ పనులు చేపట్టనున్నారు.

