ఏపీలో పంచాయతీల విభజన - గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చిన ఏపీ సర్కార్
పంచాయతీలకు స్వతంత్ర పరిపాలన - క్లస్టర్ వ్యవస్థ నిషేధాన్ని తాత్కాలికంగా ఎత్తివేస్తూ ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు
Govt orders For The Division of Panchayats in AP: గ్రామ పంచాయతీల విభజన, పునర్నిర్మాణంపై నిషేధాన్ని ఎత్తివేస్తూ ప్రభుత్వం గురువారం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. తదుపరి ఆదేశాలు వెలువడే వరకూ ఇవే అమలులో ఉంటాయని స్పష్టం చేసింది. ఈ మేరకు చర్యలు తీసుకోవాలని రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధిశాఖ కమిషనర్ను ఆదేశించింది.
పంచాయతీరాజ్శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి శశిభూషణ్కుమార్ ఇందుకు సంబంధిత ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. సర్పంచ్లు, ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ సభ్యుల ప్రస్తుత పదవీ కాలం 2026 మార్చి నాటికి ముగియనుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఎన్నికల నిర్వహణకు గాను రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం సన్నద్ధమవుతోంది. ప్రభుత్వానికి రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ లేఖ సైతం రాశారు.
తాత్కాలికంగా ఎత్తివేస్తూ ఉత్తర్వులు: ఈ క్రమంలోనే రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధిశాఖ కమిషనర్ పంచాయతీల విభజన, పునర్నిర్మాణంపై ఉన్న నిషేధాన్ని తొలగించాలని ప్రభుత్వానికి ఈ ఏడాది అక్టోబరు 22న లేఖ రాశారు. స్థానిక ఎన్నికలకు ముందు మార్పులు, చేర్పులకు అవకాశం కల్పిస్తుంటారు. కమిషనర్ లేఖపై ప్రభుత్వం సానుకూలంగా స్పందించి నిషేధాన్ని తాత్కాలికంగా ఎత్తివేసింది.
ప్రభుత్వ తాజా ఉత్తర్వుల ప్రకారం ఒక పంచాయతీని రెండుగా చేయడం, ఒక పంచాయతీలో గ్రామాలను మరో పంచాయతీలో కలపడం, రెండు పంచాయతీలను విలీనం చేయడం, పంచాయతీలను సమీప పుర, నగరపాలక సంస్థల్లో కలపడం వంటివి చేస్తారు. ఇందుకోసం పాలకవర్గ సభ్యులు తీర్మానాలు చేయాలి.
మండల పరిధి మేరకే అనుమతి: మార్పులు, చేర్పులను ఆ మండల పరిధి వరకే అనుమతిస్తారు. పంచాయతీలు, వాటి పరిధిలోని గ్రామాలను పక్క మండలాల్లో చేర్చడానికి వీల్లేదు. పాలకవర్గం లేని పంచాయతీల్లో ప్రత్యేక అధికారి ఆధ్వర్యంలో గ్రామసభలు నిర్వహించి తీర్మానాలు ఆమోదించాలి. పంచాయతీల్లో చేసినటువంటి తీర్మానాలను సంబంధిత జిల్లా కలెక్టర్లు రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్శాఖ కమిషనర్ కార్యాలయానికి అందిస్తారు. ఇవి పంచాయతీరాజ్శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి కార్యాలయం నుంచి ప్రభుత్వ ఆమోదానికి వెళ్తాయి.
గ్రేడ్ల నిర్ణయం గతంలోనూ: ప్రస్తుతమున్న లోపభూయిష్టమైన పరిపాలన వ్యవస్థలు పంచాయతీల ప్రగతికి తీవ్ర అవరోధాలుగా మారాయి. ఫలితంగా 48 సంవత్సరాల క్రితం ఉన్న సిబ్బంది నమూనాయే ఇప్పటికీ అమల్లో ఉంది. గతంలో అమలు చేసిన క్లస్టర్ విధానంలోనూ ఇబ్బందులు ఉన్నాయి. పంచాయతీల గ్రేడ్ల నిర్ణయానికి గతంలో ఆదాయాన్ని ప్రాతిపదికగా చేసుకున్నారు.
పంచాయతీల్లో పట్టణ స్థాయి సౌకర్యాల కల్పనే ప్రధాన లక్ష్యంగా వ్యవస్థలో మార్పులను చేస్తున్నామని అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. పంచాయతీ కార్యాలయాల్లోనూ పౌర సేవలు సత్వరం అందేలా పునర్ వ్యవస్థీకరిస్తున్నామని తెలిపారు. గ్రామాల్లో ప్రజలకు మెరుగైన సౌకర్యాల కల్పనకు కూటమి ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యమిస్తోందని అని డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ వివరించారు.
ఈ సమావేశంలో సాధారణ పరిపాలన శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి ఎస్ఎస్ రావత్, పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి శశిభూషణ్కుమార్, ఆర్థిక శాఖ కార్యదర్శి వినయ్చంద్, పంచాయతీరాజ్ శాఖ కమిషనర్ కృష్ణతేజ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
