ఇందిరమ్మ లబ్ధిదారులకు శుభవార్త - ఇంటి తుది దశ పనులు చేయలేకపోతున్న వారికి వెసులుబాటు కల్పిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ - ఇబ్బందులు గమనించి, సడలింపు చేసిన సర్కారు
Published : March 31, 2026 at 10:49 AM IST
Indiramma Illu Scheme Update : రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకం లబ్ధిదారులకు గుడ్న్యూస్ చెప్పింది. ఇందిరమ్మ నిర్మాణంలో భాగంగా కప్పు దశ దాటినా, ప్లాస్టిరింగ్ విద్యుత్తు వైరింగ్ తదితర తుది దశ పనులు చేయలేకపోతున్న లబ్ధిదారులకు ఓ వెసులుబాటు కల్పిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. నిబంధనల ప్రకారం ఇంటి నిర్మాణంలో కప్పు వరకు పూర్తయినా, బయట లోపల గోడలకు ప్లాస్టరింగ్, విద్యుత్తు అవసరాలకు వైరింగ్, గచ్చు, గోడలకు సున్నం, కలర్స్ ఇలా తదితర పనులన్నీ పూర్తి చేసినట్లు ధ్రువీకరించిన తర్వాత పూర్తయిన దశ ఫొటోలను తీసి అప్లోడ్ చేయాల్సి వస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో లబ్ధిదారుల ఇబ్బందులను గమనించిన సర్కారు సడలింపు ఇచ్చింది.
బిల్లుల నిలిపివేతపై స్పష్టం : ఇంటి నిర్మాణంలో బయట గోడలకు ప్లాస్టరింగ్ చేసి, లోపల చేయకున్నా, లేదంటే బయట ప్రాథమిక కోటింగ్ వేసి, లోపల వేయలేకపోయినా, అన్ని గదుల్లో గచ్చు లేకపోయినా, ముందు దర్వాజ తలుపులు ఉండి, లోపలి గదులకు తలుపులు ఏర్పాటు చేయలేకున్నా, పూర్తి స్థాయి వైరింగ్, ప్లంబింగ్ పనులు పూర్తి చేయకపోయినా ఆఖరి బిల్లు కోసం లబ్ధిదారుతో ఉన్న ఇంటి చిత్రాల్ని తీసి బిల్లు కోసం సిఫార్సు చేసేందుకు అవకాశం కల్పించారు. ఈ మేరకు హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ ఎండీ వీపీ గౌతమ్ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ఇలా చిన్న చిన్న హంగుల కోసం బిల్లులు నిలిపివేసే పరిస్థితి ఇకపై ఉండదని స్పష్టం చేశారు.
ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా పరిధిలో 42,627 గృహాలు మంజూరు అయ్యాయి. అందులో 16,949 ఇళ్లు కప్పు దశ వరకు పూర్తయ్యాయి. ఇవన్నీ తుది దశలోనే ఉన్నందున వీటికి చివరి బిల్లు మంజూరయ్యే అవకాశం ఉంది. ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు, జిల్లా కలెక్టర్ ఆదేశానుసారం ఇలాంటి ఇళ్లను గుర్తించి బిల్లులకు సిఫార్సు చేసేందుకు సర్వే చేస్తున్నారని జనగామ జిల్లా పీడీ మాతృనాయక్ వివరించారు.
|జిల్లాల వారీగా ఇళ్ల వివరాలు ఇలా
|జిల్లా
|మంజూరు
|కప్పు వేసినవి
|జనగామ
|5,647
|2,958
|ములుగు
|5,191
|1,560
|మహబూబాబాద్
|10,180
|4,476
|వరంగల్
|9,374
|3,637
|హనుమకొండ
|8,074
|3,134
|భూపాలపల్లి
|4,161
|1,184
2 నెలల్లో రెండో విడత ఇందిరమ్మ ఇళ్ల ప్రకటన : మరోవైపు రాష్ట్రంలో ప్రతి ఏడాది ఇందిరమ్మ గృహాలు మంజూరు చేస్తామని, 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి రెండు నెలల్లో రెండో విడత ప్రకటిస్తామని గృహ నిర్మాణ శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి పేర్కొన్నారు. అంతేకాదు గతంలో మంజూరై, సగంలో నిలిచిపోయిన గృహాలను పూర్తి చేసేలా అవసరమైన ఆర్థిక సహాయం అందించేందుకు వచ్చే ఏడాది పథకంలో వివరిస్తామని పేర్కొన్నారు. ఇందిరమ్మ తొలి దఫా పథకంలో మార్చి నెలాఖరు నాటికి లక్ష గృహాలు, జూన్, జులై వరకు మొత్తం 3 లక్షల నిర్మాణాలు పూర్తవుతాయని వెల్లడించారు.
త్వరలో మరో టోల్ ఫ్రీ నంబర్ : బ్యాంకు రుణాలతో కార్లు కొనుగోలు చేసి డ్రైవర్లుగా కొనసాగుతున్న వారిని లబ్ధిదారుల జాబితాలో చేర్చలేదని, అర్హులందరికీ న్యాయం జరిగేలా ఇందిరమ్మ గృహాల పథకం నిబంధనల్లో మార్పులు చేయాలని మండలి ఛైర్మన్ గుత్తా సుఖేందర్రెడ్డి మంత్రికి సూచించారు. రాష్ట్రంలో 4.50 లక్షల ఇందిరమ్మ ఇళ్లు మంజూరు చేశామని పొంగులేటి తెలిపారు. త్వరలో మరో టోల్ ఫ్రీ నంబర్ అందుబాటులోకి తెస్తామని చెప్పారు. అయితే గత ప్రభుత్వం 2.31 లక్షల డబుల్ బెడ్రూం ఇళ్లు మంజూరు చేసిందని, వాటిల్లో 1.63 లక్షల ఇళ్లు దాదాపుగా పూర్తయ్యాయని స్పష్టం చేశారు. పూర్తిగా సిద్ధమైన వాటిని లబ్ధిదారులకు కేటాయించామని చెప్పారు. మిగిలిన పనులు పూర్తి చేసి ఈ 99 రోజుల కార్యక్రమంలో వాటిని లబ్ధిదారులకు ఇవ్వాలని కలెక్టర్లకు ఆదేశాలు జారీ చేశామన్నారు.
