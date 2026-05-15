వర్సిటీల్లో పోస్టుల భర్తీకి నేడే నోటిఫికేషన్ - నేడు నోటిఫికేషన్ ఇచ్చేందుకు అనుమతి
1,523 పోస్టుల్లో బ్యాక్లాగ్ పోస్టులు 279, రెగ్యులర్ పోస్టులు 1,244 - సహాయ ఆచార్యుల పోస్టులకు ఏపీపీఎస్సీ ద్వారా స్క్రీనింగ్ పరీక్ష - అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్, ప్రొఫెసర్ పోస్టులకు రాత పరీక్ష ఉండదు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 15, 2026 at 7:23 AM IST
Government University Posts : ప్రభుత్వ విశ్వవిద్యాలయాల్లో 1,523 అధ్యాపక పోస్టుల భర్తీకి అనుమతి ఇస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీచేసింది. ఇటీవల విడుదల చేసిన జాబ్ క్యాలెండర్ ప్రకారం నేడు నోటిఫికేషన్ ఇచ్చేందుకు పోస్టుల భర్తీకి అనుమతి తెలిపింది. 1,523 పోస్టుల్లో బ్యాక్లాగ్ పోస్టులు 279, రెగ్యులర్ పోస్టులు 1,244 ఉన్నాయి. సహాయ ఆచార్యుల పోస్టులకు APPSC ద్వారా స్క్రీనింగ్ పరీక్ష నిర్వహిస్తారు. అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్, ప్రొఫెసర్ పోస్టులకు ఎలాంటి రాత పరీక్ష ఉండదు. ప్రభుత్వ విశ్వవిద్యాలయాల్లో అధ్యాపకుల ప్రత్యక్ష నియామక ప్రక్రియను సాంకేతికతో పారదర్శకంగా నిర్వహించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది
1,523 అధ్యాపక పోస్టుల్లో అత్యధికంగా ఆర్టీయూకేటీలో 311 : రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భర్తీచేయనున్న1,523 అధ్యాపక పోస్టుల్లో అత్యధికంగా రాజీవ్ గాంధీ వైజ్ఞానిక, సాంకేతిక విశ్వవిద్యాలయంలో 311 బోధన పోస్టులు, ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయంలో 246, శ్రీ వెంకటేశ్వరలో 125, శ్రీకృష్ణదేవరాయలో 103 పోస్టులు చొప్పున ఉన్నాయి. కాంట్రాక్టు అధ్యాపకులకు వెయిటేజీ ఇస్తూ ప్రత్యేకంగా మరో ఉత్తర్వును ప్రభుత్వం జారీ చేసింది. ఇప్పటికే విశ్వవిద్యాలయాల్లో ఒప్పంద పద్ధతిలో పనిచేస్తున్న అధ్యాపకులను గుర్తించి విశ్వవిద్యాలయాలు ప్రభుత్వానికి జాబితా అందించాల్సి ఉంటుంది.
ఏడాదికి 0.5శాతం చొప్పున గరిష్ఠంగా పదేళ్ల సర్వీసును పరిగణనలోకి తీసుకుని వెయిటేజీ ఇస్తారు. రాతపరీక్షలో కనీస అర్హత మార్కులు సాధించిన వారికి మాత్రమే ఇది వర్తిస్తుంది. ఇంటర్వ్యూలోనూ వెయిటేజీ ఉంటుంది. ఏడాదికి ఒక మార్కు చొప్పున గరిష్ఠంగా 10 మార్కులు వెయిటేజీ ఇస్తారు. రాత పరీక్షలో ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులకు 30శాతం, బీసీలకు 35శాతం, ఇతరులకు 40శాతం కనీస మార్కులుగా నిర్ణయించారు.
ఒక పోస్టుకు 12 మంది కంటే ఎక్కువ అర్హులు ఉంటే రాత పరీక్ష : ఇప్పటివరకు అన్ని కేడర్లకు ఇకే విధానంలో షార్ట్ లిస్టింగ్ ఉండేది. తాజా సవరణ ప్రకారం ఇకపై అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ పోస్టులకు మాత్రమే అవరసరమైతే APPSC ద్వారా రాత పరీక్ష నిర్వహిస్తారు. ఒక పోస్టుకు 12 మంది కంటే ఎక్కువ అర్హులైన అభ్యుర్థులు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే రాత పరీక్ష నిర్వహిస్తారు. 12 మంది కంటే తక్కువ ఉంటే నేరుగా స్క్రీనింగ్ కమిటీ పరిశీలనకు పంపిస్తారు. అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్, ప్రొఫెసర్ పోస్టులకు ఎలాంటి రాత పరీక్ష ఉండదు. అర్హులైన అభ్యర్థులను నేరుగా స్క్రీనింగ్- కమ్-ఎవాల్యూయేషన్ కమిటీ పరిశీలిస్తుంది.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా జరిగే నియామక ప్రక్రియకు ఉన్నత విద్య కమిషనర్ను సమన్వయ అధికారిగా ప్రభుత్వం నియమించింది. APPSCతో సమన్వయం, కామన్ పోర్టల్ నిర్వహణ తదితర బాధ్యతలు ఆయన పరిధిలో ఉంటాయి. అభ్యర్థుల ఎంపికలో ప్రత్యక్ష పాత్ర ఉండదని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. కొత్త మార్గదర్శకాల్లో మల్టీ యూనివర్సిటీ ఛాయిస్ విధానాన్ని కూడా ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టింది. ఒక అభ్యర్థి రెండు అంతకంటే ఎక్కువ విశ్వవిద్యాలయాల్లో ఇంటర్వ్యూకు ఎంపికైతే అతను ప్రాధాన్యత క్రమాన్ని ఐదు రోజుల్లో పోర్టల్ ద్వారా చెప్పాలి.
అభ్యర్థి సమయానికి ప్రాధాన్యత క్రమాన్ని ఇవ్వకపోతే, స్క్రీనింగ్లో వచ్చిన మార్కుల ఆధారంగా నిర్ణయం తీసుకుంటారు. యూనివర్సిటీలు పరిపాలన కారణాలతో ఇంటర్వ్యూ తేదీలను మార్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది. కనీసం ఐదు రోజుల ముందే అభ్యర్ధులకు సమాచారం ఇవ్వాలి. అభ్యర్థుల నుంచి ఇంటర్వ్యూ తేదీ మార్పు అభ్యర్ధనలు స్వీకరించబోమని ప్రభుత్వం స్పష్టంచేసింది.
అన్ని వర్సిట్లో అధ్యాపక నియామకాలకు కామన్ రిక్రూట్మెంట్ పోర్టల్ : ప్రభుత్వ విశ్వవిద్యాలయాల్లో అధ్యాపకుల ప్రత్యక్ష నియామకానికి ఇప్పటికే అమల్లో ఉన్న నియామక మార్గదర్శకాల్లో సవరణలు చేసింది. ఇప్పటివరకు ఒక అభ్యర్థి రెండు, అంతకంటే ఎక్కువ విశ్వవిద్యాలయాల్లో పోస్టులకు దరఖాస్తు చేయాలంటే ప్రతి యూనివర్సిటీకి వేర్వేరుగా దరఖాస్తు చేయాల్సి వచ్చేది. ఫీజులు విడివిడిగా కట్టాల్సి వచ్చేది. దీంతో అభ్యర్థుల అసౌకర్యాన్ని గుర్తించిన ప్రభుత్వం కామన్ రిక్రూట్మెంట్ పోర్టల్ ఏర్పాటు చేసింది.
అవసరమైన సాంకేతిక సేవల కోసం ప్రత్యేక సంస్థను నియమించుకునే అధికారం ప్రభుత్వం కల్పించింది. ఈ పోర్టల్ ద్వారా అభ్యర్థులు ఒకేసారి అనేక విశ్వవిద్యాలయాల్లోని పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకునే వీలుంటుంది. ప్రతి పోస్టుకు వేర్వేరు ఆప్లికేషన్గా పరిగణిస్తారు. కొత్త మార్గదర్శకాల ప్రకారం ప్రతి అభ్యర్థి పోర్టల్ లో వ్యక్తిగత ఖాతా సృష్టించుకోవాలి. ఆఖాతాను ఆధార్కు అనుసంధానమైన మొబైల్ నంబర్కు పంపే ఓటీపీ ద్వారా ధ్రువీకరించాలి.
అప్లికేషన్ సమర్పణ, ఫీజు చెల్లింపు, డాక్యుమెంట్ల అప్లోడ్, యూనివర్సిటీ ఎంపిక లాంటివన్నీ ఓటీపీ ధ్రువీకరణ తర్వాత మాత్రమే అమల్లోకి వస్తాయి. యూనివర్సిటీ నుంచి వచ్చే ప్రతి సమాచారం అభ్యర్థి పోర్టల్ ఖాతాకు లేదంటే రిజిస్టర్డ్ ఈ మెయిల్ అందుతాయి. ఈ విధానంతో సమాచారం అందలేదనే వివాదాలకు అవకాశం ఉండదని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది
పోస్టులకు కొత్త నియామక ప్రకటన ద్వారానే భర్తీచేయాలన్న ప్రభుత్వం: ఇంటర్వ్యూల తర్వాత ప్రతి యూనివర్సిటీ మెరిట్ ఆధారంగా రికమెండెడ్ లిస్ట్, వెయిట్ లిస్ట్ సిద్ధం చేయాలి. ఎంపికైన అభ్యర్థి ఉద్యోగంలో చేరకపోతే, తిరస్కరిస్తే, లేదంటే మరో యూనివర్సిటీని ఎంచుకుంటేనే వెయిట్లిస్ట్ అమల్లోకి వస్తుంది. ఒకసారి అభ్యర్థి ఉద్యోగంలో చేరిన తర్వాత ఖాళీ అయిన పోస్టులను వెయిట్ లిస్ట్ ద్వారా భర్తీ చేయకూడదు. అలాంటి పోస్టులకు కొత్త నియామక ప్రకటన ద్వారానే భర్తీచేయాలని ప్రభుత్వం పేర్కొంది. ఇంటర్వ్యూలు ముగిసిన వెంటనే సెలక్షన్ కమిటీ సభ్యులు ఇచ్చిన మార్కులను కామన్ పోర్టల్లోని సెక్యూర్ ఆన్లైన్ రిజల్ట్స్ మాడ్యూల్లో నమోదు చేయాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. మార్కుల నమోదులో లోపాలు, లీకేజీ అక్రమాలు జరిగితే సెలక్షన్ కమిటీ ఛైర్మన్ బాధ్యత వహించాల్సి ఉంటుందని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.
