ETV Bharat / state

అమరావతిలో అభివృద్ధి పనులు పరుగు - వివిధ సంస్థలకు భూ కేటాయింపులు పూర్తి

అమరావతిలో కొనసాగుతున్న ప్రభుత్వంతో పాటు ప్రైవేటు సంస్థల నిర్మాణాలు - కార్యాలయాల నిర్మాణం కోసం భూ కేటాయింపులు - వివిధ సంస్థలకు భూములు కేటాయిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ

Government Land Allocation To Private Organizations in Amaravati
Government Land Allocation To Private Organizations in Amaravati (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 13, 2025 at 5:21 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Govt Land Allocation To Private Organizations in Amaravati : రాజధాని అమరావతిలో అభివృద్ధి పనులు పరుగులు పెట్టనున్నాయి. ప్రభుత్వంతో పాటు ప్రైవేటు సంస్థలూ నిర్మాణాలు చేపట్టనున్నాయి. కార్యాలయాల నిర్మాణం కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భూములు కేటాయింపుల ప్రక్రియ పూర్తి చేసింది. పలు కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్ధలు, జాతీయ స్థాయి సంస్థలు, జాతీయ బ్యాంకుల కార్యాలయాలకు త్వరలో భూమి పూజ చేయనున్నాయి. ఈ మేరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం శరవేగంగా చర్యలు తీసుకుంటోంది.

రాజధాని ప్రాంతంలోని అభివృద్ధి పరుగులు పెట్టించేలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక చర్యలు తీసుకుంది. ఇప్పటికే ప్రభుత్వ భవనాలు, నివాస సముదాయాల భవనాల పనులు శరవేగంగా జరుగుతుండగా ప్రైవేటు సంస్థలు, జాతీయ స్థాయి ఇన్​స్టిట్యూషన్ల భవనాలు, బ్యాంకుల రీజినల్ కార్యాలయాల నిర్మాణాలు చేపట్టేందుకు వీలుగా వారికి భూ కేటాయింపులు చేస్తూ కీలక ఉత్తర్వులు విడుదల చేసింది. రాజధానిలో పలు ప్రతిష్టాత్మక సంస్థలకు భూ కేటాయింపులు చేసేందుకు కేబినెట్ సబ్ కమిటీ వేయగా మంత్రులు చేసిన సిఫార్సుల మేరకు భూముల కేటాయిస్తూ ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

భూమి కేటాయిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ : సీఆర్​డీఏ(CRDA)లోని వివిధ గ్రామాల పరిధిలో ఆయా సంస్థల కార్యాలయాలు, భవనాల నిర్మాణాలకు భూ కేటాయింపులు చేశారు. అమరావతిలో కొత్తగా 11 ప్రతిష్టాత్మక సంస్థలకు 49.50 ఎకరాల భూమి కేటాయించారు. ఇంటర్నేషనల్ స్కూళ్లు, ప్రసిద్ద సంస్థలు, బ్యాంకులు, జ్యుడీషియల్ అకాడమీ, NACకి భూమి కేటాయించారు. బాసిల్ ఉడ్స్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్‌కు ఎకరం రూ.50 లక్షల చొప్పున 4 ఎకరాలు భూమి కేటాయించారు. సెయింట్ మోరీస్ స్కూల్‌కు ఎకరం రూ.50 లక్షల చొప్పున 7.97 ఎకరాలు భూమి కేటాయిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.

సీఐఐ(CII) గ్లోబల్ లీడర్ షిప్ సెంటర్‌కు 60 ఏళ్లకు లీజు ప్రాతిపదికన 15 ఎకరాలు ఇచ్చారు. కంట్రోలర్ ఆడిటర్ జనరల్‌కు 5 ఎకరాలు, NTPCకి ఎకరంన్నర భూమి ఇచ్చారు. జ్యూడీషియల్ అకాడమి కోసం 4.83 ఎకరాలు, కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్లానిటోరియానికు 5 ఎకరాలు కేటాయిస్తూ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఐఓబీ, పీఎన్​బీ, ఐడీబీఐ బ్యాంకులకు 0.40 సెంట్లు చొప్పున స్థలం కేటాయించారు. నేషనల్ అకాడమి ఆఫ్ కన్ స్ట్రక్చన్ NACకి ఐదు ఎకరాలు భూమి ఇచ్చారు. ఇవన్నీ వీలైనంత త్వరగా నిర్మాణాలు చేపట్టేందుకు అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని ఉన్నతాధికారులను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదేశించింది.

భూ కేటాయింపుల్లో స్వల్ప మార్పులు : కొత్తగా భూ కేటాయింపులతో పాటు 2014-19 మధ్యలో అప్పటి తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో భూములిచ్చిన పలుసంస్థలకు భూ కేటాయింపులనూ మంత్రివర్గం సమీక్షించింది. రాజధానిలో భవనాల నిర్మాణానికి ఆసక్తిగా ఉన్న సంస్థలతో మరోసారి ప్రతిపాదనలు తీసుకున్న మంత్రివర్గ ఉపసంఘం వారు కోరిన విధంగా భూ కేటాయింపుల్లో స్వల్ప మార్పులు చేస్తూ కేటాయించారు. ఆరు సంస్థలిచ్చిన ప్రతిపాదనల మేరకు 67.4 ఎకరాలను 42.30 ఎకరాలకు కుదించారు. హైదరాబాద్ ఎడ్యుకేషనల్ అకాడమీ ద్వారా నిర్వహించే ఇండస్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్​కు 8 ఎకరాలు కేటాయించారు. బీపీసీఎల్ కార్యాలయానికి 1.34 ఎకరాలు ఇచ్చారు. ఐఆర్​సీటీసీ(IRCTC)కి గతంలో ఎకరా భూమి ఇవ్వగా దానిని 2 ఎకరాలకు పెంచారు.

ఏపీహెచ్​ఆర్​డీఐ(APHRDI)కు 10 ఎకరాలు భూమి ఇచ్చారు. ప్రైవేటు సంస్థ XLRIకి 11.79 ఎకరాలు కేటాయించారు. హడ్కోకు 9.17 ఎకరాలు ఇచ్చారు. 8 సంస్థల రెసిడెన్షియల్ కాంప్లెక్స్​కు గతంలో 32.65 ఎకరాలు ఇవ్వగా ప్రస్తుతం సంస్థలు కోరినట్లుగా 12.66 ఎకరాలకు కుదిస్తూ కేటాయించారు. ఆరు సంస్థలకు గతంలో కేటాయించిన భూమిని 13.1 ఎకరాల నుంచి 16.19 ఎకరాలకు పెంచారు. ఆయా సంస్థలకు భూములు రాయితీపై, లీజు ప్రాతిపదికన కేటాయిస్తూ ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. భూములు కేటాయించిన సంస్థలు వేగంగా నిర్మాణాలు పూర్తి చేసి కార్యకలాపాలు చేసేలా తదుపరి చర్యలు తీసుకోవాలని CRDA కమిషనర్​ను రాష్ట్రప్రభుత్వం ఆదేశించింది.

అమరావతికి 'మైక్రోసాఫ్ట్' - రూ.1,772 కోట్లతో భారీ 'క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్‌' ఏర్పాటు

అమరావతి ఓఆర్‌ఆర్‌ నిర్మాణంలో కీలక అడుగు - భూసేకరణ ప్రక్రియకు శ్రీకారం!

TAGGED:

LAND ALLOTMENT TO INSTITUTIONS
GOVERNMENT ON PRIVATE ORGANIZATIONS
LAND ALLOCATIONS TO ORGANIZATIONS
రాజధాని అమరావతి పనులు
CAPITAL AMARAVATI WORKS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

'ఆపరేషన్ సిందూర్​కు ప్రతీకారంగానే దిల్లీ దాడి'- ఫరీదాబాద్ ఉగ్రకుట్రతో లింకులు

పిల్లలు ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉంటున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి!

చరణ్ 'చికిరి చికిరి'పై ఆర్​జీవీ సంచలన ట్వీట్- ఏమన్నారంటే?

కొత్త 'Aadhaar' యాప్​ను తీసుకొచ్చిన కేంద్రం- డౌన్​లోడ్ చేసుకోండిలా!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.