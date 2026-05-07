గాంధీ సరోవర్ ప్రాజెక్టుకు భూసేకరణ ప్రక్రియ ముమ్మరం - 4 డిమాండ్లతో భూములిచ్చేందుకు రైతుల అంగీకారం

గాంధీ సరోవర్ ప్రాజెక్టుకు భూసేకరణ ప్రక్రియ ముమ్మరం - 100ఎకరాల రక్షణశాఖ భూమి బదలాయింపునకు చర్చలు - 4 డిమాండ్లతో భూములిచ్చేందుకు రైతుల అంగీకారం - అన్యాయం చేస్తే ఊరుకునేది లేదని హెచ్చరిక

Land acquisition For Gandhi Sarovar project
Published : May 7, 2026 at 7:28 AM IST

Land acquisition For Gandhi Sarovar project : మూసీ పునర్జీవన ప్రాజెక్టు భూసేకరణపై హైదర్‌గూడ రైతులు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. గాంధీ సరోవర్ పేరుతో తమ భూములు లాక్కునేందుకు ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తోందని ఆరోపించారు. రాజేంద్రనగర్ ఆర్డీవోతో సమావేశమైన రైతులు తమ నాలుగు డిమాండ్లు నెరవేరిస్తేనే భూములు ఇస్తామని తేల్చిచెప్పారు. అభివృద్ధి పేరుతో తమకు అన్యాయం చేస్తే మాత్రం ఊరుకునేది లేదని హెచ్చరించారు.

గాంధీ సరోవర్ ప్రాజెక్టుకు భూసేకరణ ప్రక్రియ ముమ్మరం : మూసీ అభివృద్ధిలో భాగంగా గాంధీసరోవర్ ప్రాజెక్టు కోస ప్రభుత్వం భూసేకరణ ప్రక్రియను ముమ్మరం చేసింది. మూసీ-ఈసా నదుల సంగమ ప్రాంతంలో 200 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఈ ప్రాజెక్టును నిర్మించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. రక్షణశాఖకు చెందిన 100 ఎకరాల భూమిని బదలాయించేందుకు కేంద్రంతో చర్చలు జరుపుతూనే స్థానికంగా దాదాపు 20 ఎకరాల భూసేకరణకు ఫిబ్రవరిలో నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. కిస్మత్ పురా, బండ్లగూడ జాగీర్, దర్గా ఖలీజ్, ఉప్పరపల్లి ప్రాంతాల్లో భూసేకరణకు ప్రాథమిక నోటిఫికేషన్ ఇచ్చారు.

బండ్లగూడ జాగీర్ పరిధిలోని మధుపార్క్ రిడ్జ్ అపార్ట్‌మెంట్స్, కీర్తి రిచ్‌మండ్ విల్లాస్‌లో నివసిస్తున్న ప్రజలు ఆందోళన వ్యక్తం చేయడంతో అధికారులు వారితో చర్చలు జరిపి న్యాయం చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు. అదేవిధంగా హైదర్‌గూడకు చెందిన 26మంది రైతుల నుంచి అభ్యంతరాలు రావడంతో.. రాజేంద్రనగర్‌ ఆర్డీవో వెంకట్‌రెడ్డి రైతులతో చర్చించారు. మూసీ అభివృద్ధికి తమకు ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదన్న రైతులు తమ నాలుగు డిమాండ్లను అధికారుల పరిష్కరిస్తే భూములిచ్చేందుకు సిద్ధమని తెలిపారు. తాము కోల్పోతున్న భూమికి మార్కెట్‌ ధర చెల్లించాలని, 2 కిలోమీటర్ల పరిధిలో భూములు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. 50 మీటర్ల బఫర్ జోన్‌కు మించి.. తమ భూములను ఇచ్చేది లేదని రైతులు స్పష్టం చేశారు.

అభివృద్ధి పేరుతో అన్యాయం చేయొద్దు : హైదర్‌గూడ రైతుల అభ్యంతరాలపై స్పందించిన రాజేంద్రనగర్ ఆర్డీవో వెంకట్‌రెడ్డి భూ యజమానులతో ఒక్కొక్కరిగా మాట్లాడి బుజ్జగించే ప్రయత్నం చేశారు. ప్రభుత్వం రైతుల భూములకు సరైన ధరనే చెల్లిస్తుందని భూసేకరణ చట్టం ప్రకారం న్యాయం జరిగేలా చూస్తామని హామీ ఇచ్చారు. రైతుల అభ్యంతరాలు, ప్రతిపాదనలను కలెక్టర్ దృష్టికి తీసుకెళ్తామనిఆర్డీవో వెంకట్ రెడ్డి వివరించారు.

భూసేకరణ విషయంలో రెవెన్యూ అధికారుల తీరుపై హైదర్‌గూడ రైతులు తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. స్పష్టమైన విధానాలు లేకుండా ప్రభుత్వం ఎలా భూసేకరణ చేస్తారని మండిపడుతున్నారు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి తమకు అన్యాయం చేయొద్దని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.

GANDHI SAROVAR PROJECT IN TELANGANA
