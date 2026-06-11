చదువు మధ్యలో మానేస్తే స్కాలర్షిప్ వెనక్కివ్వాల్సిందే - ప్రభుత్వం కొత్త నిబంధన
దివ్యాంగ విద్యార్థులకు 10% ఎంటీఎఫ్ అదనం - ఉపకారవేతనాల కొత్త నిబంధనల్లో వెల్లడి - ఆదార్ ధ్రువీకరణ తర్వాత దరఖాస్తు ప్రక్రియ ముందుకు - అదనపు డిగ్రీ, పీజీ కోర్సులకు ఉపకారవేతనాలు అందవు
Published : June 11, 2026 at 11:33 AM IST
Government New Guidelines Regarding scholarships : పేద, మధ్యతరగతి కుటుంబాల పిల్లల చదువుకు పేదరికం అడ్డుకాకూడదనే ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం ఉపకారవేతనాలను అందిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. అయితే కొన్నిసార్లు ఇవి దుర్వినియోగమవుతున్నాయి. కొత్తమంది ఉపకారవేతనం మంజూరైన తర్వాత చదువు మధ్యలోనే ముగించడం లాంటివి చేస్తున్నారు. అలాంటి వాటన్నింటిని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఉపకారవేతనాలకు సంబంధించి కొన్ని కొత్త మార్గదర్శకాలను రూపొందించింది. వీటిలో విద్యార్థులకు కొన్ని వెసులుబాట్లు కల్పిస్తూ, అక్రమాలకు తావు లేకుండా కొత్త రూల్స్ను రూపొందించింది. ఆ వివరాలేంటో ఇప్పడు తెలుసుకుందాం.
రాష్ట్రంలో అర్హులైన విద్యార్థులకు బోధన రుసుము, స్కాలర్షిప్ మంజూరైన తరవాత ఆ చదువును వారు మధ్యలోనే మానేస్తే సంబంధిత సంక్షేమశాఖలు ఆ విద్యార్థి నుంచి ఫీజులను మొత్తం వెనక్కి తీసుకునేవిధంగా ప్రభుత్వం అధికారాలు కల్పించింది. కుటుంబంలో ఎంతమంది పిల్లలున్నప్పటికీ, వారందరికీ పోస్టుమెట్రిక్ బోధన రుసుము, ఉపకారవేతనాలు పొందేందుకు అర్హులేనని మార్గదర్శకాల్లో పేర్కొంది. ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనార్టీ, ఈబీసీ, దివ్యాంగ విద్యార్థులు ఉపకారవేతనాలు లేదా ప్రొఫెషనల్ కోర్సులకు ఇచ్చే స్టైపెండ్ ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒకటి మాత్రమే ఎంచుకోవాలని పేర్కొంది. ఈ మేరకు బోధన ఫీజులు, స్కాలర్షిప్ల చెల్లింపులపై కొత్త విధానంలో విద్యార్థులకు కొన్ని వెసులుబాట్లు ఇవ్వడంతో పాటు అక్రమాలకు తావివ్వకుండా రూల్స్ను రూపొందించింది.
ప్రభుత్వం రూపొందిన కొత్త నిబంధనలు ఇవే :
- ఆదాయ ధ్రువపత్రం(ఇన్కం సర్టిఫికెట్) ఏటా తీసుకురావాల్సిన అవసరం లేదు. కోర్సులో చేరినప్పుడు తీసుకున్నదే కోర్సు పూర్తయ్యే వరకు చెల్లుబాటు అవుతుంది.
- అదనపు డిగ్రీ, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్(పీజీ) ట్యూషన్ ఫీజు, స్కాలర్షిప్ అందవు. గతంలో తొలుత చదివిన కోర్సు ఫీజను తిరిగి చెల్లిస్తేనే రెండో డిగ్రీ లేదా ఫీజులు, ఉపకారవేతనాలు మంజూరు చేసేది.
- దివ్యాంగులైన విద్యార్థులకు చెల్లించే స్కాలర్షిప్లు (ఎంటీఎఫ్) సాధారణ విద్యార్థుల కన్నా 10 శాతం అదనంగా ఇవ్వనుంది. బోధన రుసుములతో పాటు ఈ ఉపకారవేతనాలు బ్యాంక్ అకౌంట్లో జమ అవుతాయి.
- ఆధార్ ధ్రువీకరణ తరవాతే దరఖాస్తు ముందుకు వెళ్తుంది. ఈ మేరకు టెన్త్ క్లాస్లో ఉన్నట్లుగా ఆధార్లోని పేరు సవరించుకోవాలి.
- విద్యార్థుల అప్లికేషన్తో పాటు ధ్రువీకరణపత్రాల కాపీలన్నీ డిజిటల్రూపంలో ఈ-పాస్ వెబ్సైట్లో కళాశాలలు అప్డేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. బ్యాంకు అకౌంట్ వివరాల్లో తప్పులు ఉంటే విద్యార్థికి సమాచారం ఇస్తారు.
- జిల్లా అధికారి డిజిటల్కాపీలను పరిశీలించి డిజిటల్ కీ సహాయంతో బోధన రుసుము, ఉపకారవేతనాలు మంజూరు చేస్తారు.
విద్యార్థుల వ్యక్తిగత బ్యాంక్ ఖాతాల్లో స్కాలర్షిప్లు : రాష్ట్రంలో ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనార్టీ, ఈబీసీ, దివ్యాంగ విద్యార్థులకు బోధన రుసుములు, ఉపకారవేతనాల చెల్లింపుల్లో ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయాన్ని తీసుకుంది. ప్రస్తుత అకాడమిక్ ఇయర్ (2026-27) నుంచి విద్యార్థి దరఖాస్తు కళాశాల నుంచి సంక్షేమశాఖకు చేరిన నెలరోజుల్లో విద్యార్థుల వ్యక్తిగత బ్యంక్ అకౌంట్లో బోధన ఫీజులు, ఉపకారవేతనాలు వేయనుంది.
విద్యార్థి వ్యక్తిగత బ్యాంకు ఖాతాలో బోధన ఫీజులు జమ చేసిన ఏడు రోజుల్లో ఆ ఫీజును కళాశాలకు చెల్లించాలని షరతు పెట్టింది. లేదంటే ప్రభుత్వమే విద్యార్థి నుంచి ఆ మొత్తం ఫీజును రికవరీ చేసే విధంగా రూల్స్ను చేర్చింది. తద్వారా విద్యార్థులకు, కళాశాలల యాజమాన్యాలకు మేలు చేకూర్చవచ్చని ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది. పదోతరగతి, ఆధార్లో విద్యార్థి పేరు ఒకేలా ఉండాలి. ఆధార్ ఆధారిత బ్యాంకు ఖాతాల్లో మాత్రమే నగదు జమ చేయడం జరుగుతుంది. గతంలో ప్రస్తుత విద్యా అకాడమిక్ ఇయర్కు సంబంధించిన బిల్లులు మరుసటి ఆర్థిక సంవత్సరంలో చెల్లించేవారు. ఏదేని అడ్మిషన్లు జనవరి నుంచి మార్చి వరకు కొనసాగితే వారికి ఆ ఏడాదిలోగా మంజూరు చేసే విషయాన్ని పరిశీలించేలా నిబంధనలు చేర్చినట్లు తెలిసింది.
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