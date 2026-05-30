రేపు ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ నుంచి కాల్వలకు నీటి విడుదల: మంత్రి దుర్గేష్
తూ.గో. జిల్లా సాగునీటి సలహా మండలి సమావేశం - రేపు ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ నుంచి కాల్వలకు నీటి విడుదలకు నిర్ణయం - దశల వారీగా కాల్వలకు నీటిని విడుదల చేయాలని నిర్ణయం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 30, 2026 at 7:05 PM IST
Tomorrow Irrigation Water Release : ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ నుంచి డెల్టా కాలువల్లోకి సాగునీటిని రేపటి నుంచి విడుదల చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాలకు అనుగుణంగా, ముందస్తు ఖరీఫ్ సీజన్ కోసం నీటిని విడుదల చేసే నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు మంత్రి కందుల దుర్గేష్ ప్రకటించారు. కాలువలపై మరమ్మతు పనులు కొనసాగుతున్న దృష్ట్యా, డెల్టా కాలువలకు నీటిని దశలవారీగా విడుదల చేయాలని నిర్ణయించినట్లు ఆయన వెల్లడించారు.
వివిధ కాలువల నిర్దిష్ట పరిస్థితులను బట్టి, ఆయా కాలువలకు నీటి విడుదల ప్రక్రియ దశలవారీగా జరుగుతుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. తూర్పుగోదావరి జిల్లా సాగునీటి సలహా మండలి సమావేశమైంది. ఈ సమావేశంలో తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో ఖరీఫ్–2026 పంట సీజన్కు సాగునీటి సరఫరాకు సంబంధించి చర్చలు జరిపి, తగిన నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. తూర్పుగోదావరి జిల్లా ఇన్చార్జ్ కలెక్టర్, జాయింట్ కలెక్టర్ మేఘా స్వరూప్ అధ్యక్షత వహించిన ఈ సమావేశానికి మంత్రి కందుల దుర్గేష్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. జిల్లాకు చెందిన ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు ఈ సమావేశంలో పాల్గొని, తమ ఆందోళనలను వ్యక్తం చేస్తూ, తమ అభిప్రాయాలను పంచుకున్నారు. ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ గేట్ల మరమ్మతు కోసం రూ.148 కోట్ల నిధులను విడుదల చేసినందుకు ముఖ్యమంత్రికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ ఒక తీర్మానం ఆమోదించారు.
గోదావరి నదిలో కాలుష్య నివారణ కోసం రూ.100 కోట్లు కేటాయించినందుకు ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్కు ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ మరొక తీర్మానం చేశారు. అంతేకాకుండా గోదావరి నదిలో కాలుష్యాన్ని అరికట్టడానికి ప్రత్యేక కార్యాచరణ బృందాన్ని (Task Force) ఏర్పాటు చేసినందుకు ఉప ముఖ్యమంత్రికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ మరో తీర్మానాన్ని ఆమోదించారు. ఖరీఫ్ సీజన్ ప్రారంభం కాబోతున్న విషయాన్ని ప్రస్తావిస్తూ, రైతులు ముందస్తుగా విత్తన నాటకం పనులు చేపట్టాలని మంత్రి సూచించారు. 'ఎల్నినో' ప్రభావం వల్ల వర్షపాతం లోటు ఏర్పడే పక్షంలో, తగినంత నీటి నిల్వలను నిర్ధారించడంపైనే ప్రధానంగా దృష్టి సారించి, దానికి అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని నిర్ణయించినట్లు కూడా ఆయన పేర్కొన్నారు.
రెండు రోజుల క్రితం ఇక్కడికి వచ్చిన ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ కూడా ఇక్కడి నీటి కాలుష్యాన్ని తగ్గించే విధంగా పంచాయతీ రాజ్ శాఖ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్ తరఫున వంద కోట్లు రూపాయలు ఇస్తామని ప్రకటించినందుకు ధన్యవాదాలు. ప్రతి సంవత్సరం వచ్చే ప్రకృతి వైపరీత్యాల నుంచి రైతులు నష్టపోకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. రేపటి నుంచి ఈ ఖరీఫ్ సీజన్ ప్రారంభమవుతుంది. రైతన్నలందరూ నాట్లు వేసుకుని, పంట పండించుకోవడంతో పాటు సంక్షేమంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాం.
"జూన్ 1 నుంచి అక్టోబర్ 31 వరకు ఖరీఫ్ సీజన్కు నీటిని విడుదల చేసి, ముందుగానే నీటిని అందించడం ద్వారా భవిష్యత్తులో ఇబ్బందులు రాకుండా చేయాలనే ఆలోచనతో ముఖ్యమంత్రి ఒక నెల ముందుగానే ఈ నీటి విడుదల గురించి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నిర్ణయం తీసుకున్నారు. గోదావరి బ్యారేజ్కు సంబంధించిన ఇటువైపు వస్తున్న 84 వేల ఎకరాలు, అలాగే అటువైపు ఏలూరు డివిజన్ కింద వచ్చే 45 వేల ఎకరాల ఆయకట్టుకు సంబంధించిన నీటిని వదలాలని, ఆ తర్వాత ఇతర ఆయకట్టలకు ఫేజ్ మేనేజ్మెంట్ ప్రకారం నీటిని వదలాలని నిర్ణయించడం జరిగింది. మంచినీటి ఎద్దడి లేకుండా ఉన్నట్లయితే, రేపట్నుంచే నీటి విడుదల కార్యక్రమాన్ని చేపట్టాలనే ఆలోచన ఉంది. కరువు కాటకాలతో ఉన్న ప్రాంతాలను సస్యశామలం చేసిన కాటన్ బ్యారేజీ బాగోగులను గత ప్రభుత్వం పట్టించుకోలేదు. ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టి ఈ బ్యారేజీని రిపేర్ చేయాలి. రైతులకు ఈ బ్యారేజీ ద్వారా పూర్తిగా లాభం చేకూరాలనే ఆలోచనతో రూ. 148 కోట్లు విడుదల చేసినందుకు గోదావరి జిల్లాలకు చెందిన ప్రజా ప్రతినిధులే కాకుండా అందరం కూడా ముఖ్యమంత్రికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం."- కందుల దుర్గేష్, మంత్రి
