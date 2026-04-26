మహిళలకు గుడ్న్యూస్ - ఫ్రీగా కుట్టు మిషన్లు పంపిణీ చేయనున్న ప్రభుత్వం
బీసీ మహిళలకు కుట్టు మిషన్లు ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయం - ఒక్కో నియోజకవర్గంలో వెయ్యి కుట్టు మిషన్లు ఇవ్వాలని నిర్ణయం - వంద శాతం సబ్సిడీతో కుట్టు మిషన్లు ఇవ్వాలని బీసీ సంక్షేమశాఖ ఉత్తర్వులు
Published : April 26, 2026 at 8:56 PM IST
Govt To Distribute sewing Machines : మహిళలకు స్వయం ఉపాధి కల్పించడంలో భాగంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరో ముఖ్యమైన సంక్షేమ పథకానికి శ్రీకారం చుట్టింది. టైలరింగ్ నైపుణ్యం కలిగిన బీసీ మహిళలకు కుట్టు మిషన్లను అందించేందుకు జీవో జారీ చేసింది. పథకం అమలుపై సంబంధిత అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించిన మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్, నియోజకవర్గానికి 1000 కుట్టు మిషన్లు పంపిణీ చేయనున్నట్లు పేర్కొన్నారు.
వంద శాతం సబ్సిడీతో కుట్టు మిషన్లు : వంద శాతం సబ్సిడీతో పంపిణీ చేసే కుట్టు మిషన్ల దరఖాస్తు ప్రక్రియ త్వరలోనే ప్రారంభం అవుతుందని పొన్నం ప్రభాకర్ తెలిపారు. లబ్దిదారుల ఎంపిక ప్రక్రియ కలెక్టర్ల ఆధ్వర్యంలో జరగుతుందని వివరించారు. టైలరింగ్ ద్వారా మహిళల స్వయం ఉపాధి అవకాశాలు పెంచడంతో పాటు వ్యాపార అవకాశాలు కల్పించి, పారిశ్రామికవేత్తలుగా ఎదిగేందుకు కుట్టు మిషన్లను సరఫరా చేస్తున్నట్లు వివరించారు. బలహీనవర్గాలకు చెందిన మహిళలు స్వయంగా ఎదిగేందుకు నైపుణ్య శిక్షణకు అవసరమైన చర్యలు చేపట్టినట్లుగా ఆయన వివరించారు.
"తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బలహీన వర్గాల శాఖ పక్షాన రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మహిళలకు స్వయం ఉపాధి కలగజేయాలనే సదుద్దేశంతో ప్రతి నియోజకవర్గానికి 1000 మంది మహిళలకు కుట్టు మిషన్లు ఇవ్వనున్నాం. 100 శాతం సబ్సిడీతో వీటిని పంపిణీ చేసేందుకు ముఖ్యమంత్రి, ఉపముఖ్యమంత్రి సూచనల మేరకు నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. అందుకు సంబంధించిన ఎంపిక ప్రక్రియ జిల్లా కలెక్టర్ల ఆధ్వర్యంలో జరగుతుంది. ఇది మహిళలు ఆర్థికంగా ఎదిగేందుకు, ఆసరాగా ఉపయోగపడుతుందని భావిస్తున్నాం"- పొన్నం ప్రభాకర్, మంత్రి