ETV Bharat / state

రాజధాని అమరావతి విస్తరణలో కీలక ముందడుగు - రెండో దశలో 709.6 చ.కి.మీ.లకు మాస్టర్‌ప్లాన్‌

రెండో దశ బృహత్ ప్రణాళిక పరిధిలో 50 గ్రామాలు, 1.75 లక్షల ఎకరాలు - రెండో దశలో ప్రస్తుతం 7 గ్రామాల్లోనే భూసమీకరణ - భవిష్యత్తులో ఈ ప్రాంత సమగ్రాభివృద్ధి కోసం బృహత్‌ ప్రణాళిక

Second Phase Of Capital Amaravathi
Second Phase Of Capital Amaravathi (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 25, 2026 at 10:27 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Second Phase Of Capital Amaravathi : రాజధాని అమరావతి విస్తరణలో కీలక ముందడుగు పడింది. విస్తరణ ప్రణాళికలో భాగంగా రెండో దశలో 709.6 చదరపు కిలోమీటర్ల ప్రాంతానికి మాస్టర్‌ప్లాన్‌ రూపొందించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. భవిష్యత్తులో ఈ ప్రాంత సమగ్రాభివృద్ధి కోసం బృహత్ ప్రణాళిక రచించనున్నారు. స్పోర్ట్స్ సిటీ, స్మార్ట్‌ ఇండస్ట్రీస్‌, అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం వంటివి ఈ ప్రాంతంలో రానుండగా, కీలక రహదారుల విస్తరణ భాగం కానుంది.

రెండో దశలో మొత్తం 709.6 చదరపు కిలోమీటర్లు : రాజధాని అమరావతి విస్తరణ ప్రణాళికలో భాగంగా రెండో దశలో మొత్తం 709.6 చదరపు కిలోమీటర్ల ప్రాంతానికి మాస్టర్‌ప్లాన్‌ రూపొందించనున్నారు. ఈ పరిధిలో రెండో దశలో ప్రస్తుతం భూసమీకరణ చేస్తున్న ఏడు గ్రామాలు సహా మొత్తం 50 గ్రామాలున్నాయి. భవిష్యత్‌ అవసరాల దృష్ట్యా ఆ ప్రాంతాన్ని నిర్మాణాత్మకంగా అభివృద్ధి చేయడం, రహదారులు వంటి మౌలిక వసతుల్ని అభివృద్ధి చేసి, రాజధానితో అనుసంధానించడం లక్ష్యంగా 709.6 చదరపు కిలోమీటర్ల ప్రాంతానికి మాస్టర్‌ప్లాన్‌ సిద్ధం చేస్తున్నారు.

రాజధాని విస్తరణలో భాగంగా ముందడుగు - రెండో దశలో 709.6 చ.కి.మీ.లకు మాస్టర్‌ప్లాన్‌ (ETV Bharat)

అంతేతప్ప మొత్తం 50 గ్రామాల్లోని భూముల్ని ఇప్పటికిప్పుడు రాజధాని కోసం తీసుకోవడానికి కాదు. రాజధానిని ఆనుకుని ఉత్తరాన కృష్ణా నది నుంచి దక్షిణాన అవుటర్‌రింగ్‌ రోడ్డు వరకు, తూర్పున చెన్నై-కోల్‌కతా జాతీయ రహదారి వరకు ఉన్న ప్రాంతానికి మాస్టర్‌ప్లాన్‌ రూపకల్పనకు కన్సల్టెంట్‌ నియామకానికి CRDA ఇప్పటికే గ్లోబల్‌ టెండర్లు పిలిచింది. ఇప్పుడు మాస్టర్‌ప్లాన్‌ రూపొందించనున్న ప్రాంతంలో ప్రస్తుతం భూసమీకరణ చేస్తున్న 7 గ్రామాల విస్తీర్ణం 20 వేల 494 ఎకరాలు. ఇది 82.9 చదరపు కిలోమీటర్లు మాత్రమే. మిగతా 43 గ్రామాల్లోని భూముల విస్తీర్ణం లక్షా 54 వేల 853 ఎకరాల 43 సెంట్లు. మొత్తంగా రెండో దశలో లక్షా 75 వేల 347 ఎకరాలకు మాస్టర్‌ప్లాన్‌ సిద్ధం చేయబోతున్నారు. 43 గ్రామాల్లో గుంటూరు జిల్లాలో 29, పల్నాడు జిల్లాలో 14 ఉన్నాయి.

స్పోర్ట్స్‌ సిటీ, స్మార్ట్‌ ఇండస్ట్రీస్‌ ఏర్పాటు : రాజధాని రెండో దశ మాస్టర్‌ప్లాన్‌ రూపకల్పనకు CRDA 6 నెలల గడువు నిర్దేశించింది. రెండు దశల్లో మాస్టర్‌ప్లాన్‌ రూపొందిస్తారు. ప్రస్తుతం భూసమీకరణ చేస్తున్న 7 గ్రామాలకు సంబంధించి వివరణాత్మక మాస్టర్‌ప్లాన్‌తో పాటు, మిగతా 43 గ్రామాలకు స్ట్రక్చర్‌-ఇండికేటివ్‌ ప్లాన్‌ రూపొందిస్తారు. ప్రస్తుతం రెండో దశలో భూసమీకరణ చేస్తున్న ప్రాంతంలో స్పోర్ట్స్‌ సిటీ, స్మార్ట్‌ ఇండస్ట్రీస్‌ వంటివి ఏర్పాటు చేయబోతున్నారు. రాజధాని విస్తరణలో భాగంగా భవిష్యత్తులో అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంతో పాటు, అనేక ప్రాజెక్టులు ఈ ప్రాంతంలో రాబోతున్నాయి. అప్పటి అవసరాలకు తగ్గట్టు మళ్లీ భూసమీకరణ చేస్తారు. అలా కొత్తగా భూసమీకరణ చేసిన ప్రతిసారీ ఆ కొద్ది ప్రాంతానికి మాస్టర్‌ప్లాన్‌ చేయడం సాధ్యం కాదు. కాబట్టి రాజధానిని ఆనుకుని ఉన్న 709.6 చదరపు కిలోమీటర్ల ప్రాంతానికి ఇప్పుడు మాస్టర్‌ప్లాన్‌ సిద్ధం చేస్తున్నట్టు సీఆర్‌డీఏ అధికారులు తెలిపారు.

అవుటర్‌రింగ్‌ రోడ్డుతో అనుసంధానం : రాజధాని అమరావతికి కొనసాగింపుగా రెండో దశలో ప్రణాళికాబద్ధమైన, సుస్థిర, సమీకృతాభివృద్ధి, స్పోర్ట్స్‌ సిటీ వంటి థీమాటిక్‌ సిటీలను అభివృద్ధి చేయడం ఈ మాస్టర్‌ప్లాన్‌ ప్రధాన లక్ష్యం. అమరావతిలో ప్రస్తుతం అభివృద్ధి చేస్తున్న ప్రధాన రహదారుల్ని రెండో దశకు విస్తరించనున్నారు. వాటిలో కొన్ని రహదారుల్ని అవుటర్‌రింగ్‌ రోడ్డుతో అనుసంధానించబోతున్నారు. ఈ అనుసంధానం ఎలా అనేదీ మాస్టర్‌ప్లాన్‌లో పొందుపరుస్తారు.

రాజధాని విస్తరణ ప్రణాళిక అమలుకు అవసరమయ్యే మూలధన వ్యయం, దానికి అవసరమైన ఆర్థిక వనరుల సమీకరణ ప్రణాళికను కూడా మాస్టర్‌ప్లాన్‌లో వివరిస్తారు. ఏ ప్రాంతంలో ఎలాంటి పరిశ్రమలు, ప్రాజెక్టులు, డెవలప్‌మెంట్‌ నోడ్‌లు ఏర్పాటు చేయాలి వంటి స్పేషియల్‌ ప్లానింగ్‌ ఉంటుంది. రవాణా, ట్రంక్‌రోడ్లు, తాగునీరు, మురుగునీటి పారుదల వ్యవస్థ, విద్యుత్‌ సదుపాయం వంటి మౌలిక వసతుల ప్రణాళికలనూ సిద్ధం చేస్తారు. భూసమీకరణలో భూములిచ్చిన రైతులకు స్థలాలు కేటాయించగా సీఆర్‌డీఏకి వచ్చే భూముల్ని విక్రయించడం, దీర్ఘకాలిక లీజు, జాయింట్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ వంటి నమూనాల ద్వారా ఆర్థిక వనరుల సమీకరణ ప్రణాళికనూ సిద్ధం చేస్తారు. ప్రస్తుతం ఉన్న గ్రామాల్ని ఏ మాత్రం కదిలించకుండా మౌలిక వసతుల అభివృద్ధి ప్రణాళికలు రూపొందిస్తారు.

తొలిసారిగా రాజధాని అమరావతిలో గణతంత్ర దినోత్సవం - 10 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో పరేడ్‌గ్రౌండ్‌కు ఏర్పాట్లు

అమరావతి రైల్వేలైన్​కు 'భూ' చిక్కులు - రైతుల పట్టు, సర్కార్ నిర్ణయంపై ఉత్కంఠ!

TAGGED:

SECOND PHASE OF CAPITAL AMARAVATI
AMARAVATI SECOND PHASE
AMARAVATI SECOND PHASE PLANNING
CAPITAL AMARAVATI UPDTES
AMARAVATI SECOND PHASE MASTER PLAN

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.