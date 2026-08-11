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కాళేశ్వరంలో పుష్కర ఏర్పాట్లకు గ్రీన్​ సిగ్నల్ - రూ.88 కోట్లు మంజూరు చేసిన సర్కార్

పుష్కర పుణ్యస్నానాలకు ముస్తాబవుతున్న కాళేశ్వరం - క్షేత్ర పునర్నిర్మాణానికి రూ.198 కోట్లు మంజూరు కాగా తాజాగా రూ.88 కోట్ల నిధులు - చండ్రుపల్లి లోలెవల్​ వంతెన నిర్మాణం

Govt Huge Funds sanctioned for Godavari Pushkaralu
Govt Huge Funds sanctioned for Godavari Pushkaralu (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 11, 2026 at 7:34 PM IST

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Govt Huge Funds sanctioned for Godavari Pushkaralu : పుష్కర పుణ్యస్నానాలకు కాళేశ్వరం ముస్తాబవుతోంది. వచ్చే సంవత్సరం గోదావరి పుష్కరాలను పురస్కరించుకుని సర్కార్​ రూ.88 కోట్ల భారీ నిధులు కేటాయించింది. ఇప్పటికే క్షేత్ర పునర్నిర్మాణానికి రూ.198 కోట్లు మంజూరు కాగా, తాజాగా గ్రామీణాభివృద్ధి, గోదావరి తీరం సుందరీకరణ, అష్టతీర్థాల అభివృద్ధి, రహదారుల విస్తరణకు నిధులు కేటాయించడంతో కాళేశ్వరానికి కొత్త రూపు రానుంది. పుష్కరాల నాటికి పనులు పూర్తిచేసి భక్తులకు మెరుగైన వసతులు కల్పించేందుకు అధికార యంత్రాంగం కార్యాచరణ సిద్ధం చేస్తోంది.

వచ్చే ఏడాది జులైలో కాళేశ్వరంలో జరగనున్న గోదావరి పుష్కరాలకు త్వరలోనే టెండర్ల ప్రక్రియ ప్రారంభం కానుంది. అష్టతీర్థాల అభివృద్ధికి రూ.60 కోట్లు, నీటిపారుదల శాఖకు, రహదారుల అభివృద్ధికి ఆర్​అండ్​బీ శాఖకు రూ.20 కోట్లు, పీఆర్​కు రూ.5.90 కోట్లు, దేవాదాయశాఖ రూ.2 కోట్లు కేటాయించింది.

చండ్రుపల్లి లోలెవల్​ వంతెన నిర్మాణం : అన్నారం-చండ్రుపల్లి మధ్యనున్న చండ్రుపల్లి వాగు లోలెవల్​ వంతెన నిర్మాణం జరగనుంది. కాళేశ్వరంలో పలుమార్లు జరిగే పుష్కరాలకు క్షేత్రానికి చేరడానికి పోలీసు అధికారులు గతేడాది జరిగిన సరస్వతీ పుష్కరాల్లో మార్గాలను గుర్తించారు. ఆయా పట్టణాలు, ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే వాహనాలను కాటారం మండలం బస్వాపూర్​, కొయ్యూర్​, గంగారాం క్రాస్​ నుంచి దామెరకుంట, అన్నారం, మద్దులపల్లి మీదుగా కాళేశ్వరం చేరుకునే విధంగా, వెళ్లే వాహనాలు కాళేశ్వరం, మహదేవపూర్​, కాటారం మీదుగా గమ్యస్థానాలకు చేరుకునే విధంగా రూపకల్పన చేశారు.

అష్టతీర్థాల అభివృద్ధికి టెండర్లు : కాళేశ్వరం గోదావరి తీరం వెంట అష్టతీర్థాల అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం రూ.60 కోట్లు కేటాయించింది. నీటి పారుదల శాఖ ఆధ్వర్యంలో నిర్మాణాలు చేపట్టనున్నారు. తీరం వెంట వరుసగా పుష్కరఘాట్​ల నిర్మాణాలు చేపట్టనున్నారు. అయితే ఈ నెల 14న నిర్మాణాలకు సంబంధించి టెండర్లు తెరవనున్నట్లు తెలిసింది.

ప్రధాన రహదారి విస్తరణ ఇక కష్టమే : పంచాయతీరాజ్​ శాఖకు రూ.5.90 కోట్లు కేటాయించగా, కేవలం ప్రధాన రహదారికి రూ.92 లక్షలు కేటాయించడంతో విస్తరణ లేక ప్రస్తుతం ఉన్న దారిపైనే తిరిగి రహదారి నిర్మాణం చేపడతారని తెలుస్తోంది. స్థానికులు కోరుకున్నట్లు ప్రధాన మార్గం 60 ఫీట్ల విస్తరణ, ఇరువైపులా మురుగు కాలువలు, సెంట్రల్​ లైటింగ్​ సిస్టం ఇప్పట్లో ఉండదని స్పష్టమవుతోంది.

పుష్కరాలకు ఇప్పటి నుంచే కార్యాచరణ : కాళేశ్వర క్షేత్ర సన్నిధిలో ప్రవహించే గోదావరి నది పుష్కరాలకు సరిగ్గా ఏడాది ఉంది. జూన్​ 26, 2027లో గోదావరి పుష్కరాలు ప్రారంభం కానున్నాయి. కాళేశ్వరంలో మూడు నదులు ప్రవహిస్తుండగా 2015లో గోదావరి పుష్కరాలు, 2022లో ప్రాణహిత, 2025 మే నెలలో సరస్వతీ నదికి పుష్కరాలు వచ్చాయి. గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా సరస్వతీ నదికి ఇటీవల అంత్య పుష్కరాలు కూడా నిర్వహించారు. 2027లో జరిగే గోదావరి పుష్కరాలను విజయవంతంగా నిర్వహించేందుకు ప్రభుత్వం ఇప్పటి నుంచే కార్యాచరణ చేపట్టింది.

రూ.200 కోట్లు మంజూరు : కాళేశ్వర క్షేత్రంలో జరిగే గోదావరి పుష్కరాలకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి రూ.200 కోట్లు ప్రకటించారు. సరస్వతీ ఘాట్‌ నుంచి సాధారణ ఘాట్‌ వరకు 800 మీటర్ల మేర పుష్కర ఘాట్‌ నిర్మాణాలకు ప్రతిపాదనలు ఉన్నాయి. వచ్చే ఏడాది జూన్‌లో ఉత్సవం మొదలు కానుండగా వర్షాకాలం కావడంతో వాహనాల పార్కింగ్‌ సమస్య ఏర్పడకుండా కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్లను చేపట్టనున్నారు. అదేవిధంగా 44 ఏళ్ల నాటి కాళేశ్వరం ఆలయ నిర్మాణాలను తొలగించనున్న నేపథ్యంలో గోదావరి పుష్కరాల వరకు గర్భగుడి, శుభానంద, సరస్వతీ దేవాలయాలను పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.

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