నేతన్నలకు తీపికబురు - ఏప్రిల్ 1 నుంచి ఉచిత విద్యుత్
హ్యాండ్లూమ్కు 200 యూనిట్ల ఉచిత విద్యుత్ ద్వారా 93 వేల కుటుంబాలకు లబ్ధి - మర మగ్గాలకు 500 యూనిట్ల ఉచిత విద్యుత్తో 10,534 కుటుంబాలకు లబ్ధి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 29, 2026 at 6:54 PM IST
Government Green Signal to Free Electricity for Handlooms in AP : నేతన్నలకు కూటమి ప్రభుత్వం తీపి కబురు అందించింది. చేనేత మగ్గాలకు ఉచిత విద్యుత్ అమలుకు ప్రభుత్వం పచ్చ జెండా ఊపింది. ఏప్రిల్ 1 నుంచి నేతన్నలకు ఉచిత విద్యుత్ పథకం అమలు చేయాలని నిర్ణయించింది. హ్యాండ్లూమ్ మగ్గానికి 200 యూనిట్లు ఉచిత విద్యుత్ అందించాలని తద్వారా 93 వేల కుటుంబాలకు లబ్ధి చేకూర్చాలని నిర్ణయించింది. అలాగే మర మగ్గానికి 500 యూనిట్లు ఉచిత విద్యుత్ అందించనుంది. వీటి ద్వారా 10,534 కుటుంబాలకు లబ్ధి చేకూర్చనుంది. మొత్తంగా 1 లక్ష 3 వేల 534 కుటుంబాల్లో 4 లక్షల మందికి లబ్ధి చేకూరనుంది.
చేనేతలకు 50 ఏళ్లకే రూ.4,000 పెన్షన్ : ఎన్నికల సమయంలో చేనేతలకు అండగా ఉంటామని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారని, అందులో భాగంగా ఇచ్చిన హామీని నెరవేర్చుతున్నట్లు బీసీ సంక్షేమ, చేనేత, జౌళి శాఖ మంత్రి సవిత తెలిపారు. ఎన్నికల సమయంలో హాండ్ లూంకి 200 యూనిట్లు, పవర్ లూంకు 500 యూనిట్లు పవర్ ఉచితంగా ఇస్తామని చెప్పినట్లుగానే అమల్లోకి తెచ్చినట్లు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏప్రిల్ 1 నుంచి అమలు చేస్తామని స్పష్టం చేశారు. దీంతో చేనేత, పవర్లూమ్ కార్మికులకు ఆర్థిక ఊరట కలుగుతుందన్నారు. మగ్గానికి 200 యూనిట్లకు నెలకు సుమారుగా 720 రూపాయలు, ఏడాదికి 8,640 రూపాయలు ఆదా అవుతుందని మంత్రి తెలిపారు. చేనేతలకు 50 ఏళ్లకు రూ.4,000 పెన్షన్ ఇస్తామని హామీ ఇచ్చినట్లుగా అందజేస్తునట్లు మంత్రి తెలిపారు.
"ఎన్నికల సమయంలో నేతన్నలకు ఉచిత విద్యుత్ ఇస్తామని హామీ ఇచ్చాం. అందులో భాగంగా హాండ్ లూంకి 200 యూనిట్లు, పవర్ లూంకు 500 యూనిట్ల ఉచిత కరెంట్ ఇస్తాం. దీన్ని ఏప్రిల్ 1వ తేదీ నుంచి అమలు పరుస్తున్నాం. రాష్ట్రంలో సుమారుగా హ్యాండ్లూమ్ మగ్గాలతో 93 వేల కుటుంబాలు ఉన్నాయి. అలాగే పవర్ లూం మగ్గాలతో 10,534 కుటుంబాలకు ఉన్నాయి. మొత్తంగా 1 లక్ష 3 వేల 534 కుటుంబాల్లో 4 లక్షల మందికి లబ్ధి చేకూరనుంది." -ఎస్. సవిత, బీసీ సంక్షేమం, చేనేత, జౌళి శాఖ మంత్రి
గోదావరి చేనేతకు దక్కిన ప్రపంచ ఖ్యాతి - 'జాంధాని' చీరకు రాష్ట్రపతి ముర్ము ఫిదా!
జిందగి దుప్పట్లు, భలేగా బర్డ్స్ఐ తువ్వాళ్ల్లు- శ్రమజీవి నైపుణ్యానికి భౌగోళిక గుర్తింపు!