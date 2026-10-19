ఏడు విశ్వవిద్యాలయాలు, 429 పోస్టులు - అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ల నియామకానికి గ్రీన్ సిగ్నల్
Assistant Professor Vacancy Granted : తెలంగాణలోని ఏడు విశ్వవిద్యాలయాల్లో 429 అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ పోస్టులను భర్తీ చేసేందుకు అనుమతిస్తూ ప్రభుత్వం జీవో జారీ చేసింది. జూన్ 2లోగా నియామక పత్రాలు అందించే అవకాశముంది.
Published : October 19, 2026 at 1:25 PM IST
Assistant Professor Vacancy Granted : రాష్ట్ర ఉన్నత విద్యా శాఖ పరిధిలోని ఏడు విశ్వవిద్యాలయాల్లో సహాయ ఆచార్యుల (అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్లు) నియామక ప్రక్రియకు మార్గం సుగమమైంది. మొత్తం 429 ఖాళీలను భర్తీ చేసేందుకు అనుమతినిస్తూ ఆర్థికశాఖ ఆదివారం జీవో జారీ చేసింది. వీటిలో అత్యధికంగా ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయంలో 252 పోస్టులు ఉండగా అత్యల్పంగా డిచ్పల్లిలోని తెలంగాణ విశ్వవిద్యాలయంలో కేవలం రెండు ఖాళీలు మాత్రమే ఉండటం గమనార్హం. ప్రభుత్వం దీనిని తొలి విడత నియామకాలుగా చెబుతోంది.
అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ల ఖాళీల భర్తీకి సంబంధించిన మార్గదర్శకాలపై 2025 ఏప్రిల్ 4న ప్రభుత్వం జీవో జారీ చేసింది. అప్పటి నుంచి ఈ విషయంలో ఎలాంటి పురోగతి లేదు. గత నెల చివర్లో పలువురు వైస్-ఛాన్సలర్లు సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని కలిసి ఈ విషయమై విజ్ఞప్తి చేశారు. దీనికి స్పందించిన ముఖ్యమంత్రి సంబంధిత అధికారులను విచారించి నియామక ప్రక్రియను వేగవంతం చేయాలని ఆదేశించారు. దీంతో 20 రోజుల్లోనే కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. పది రోజుల కిందట ప్రభుత్వం మునుపటి జీవో 21ని సవరిస్తూ జీవో 31 జారీ చేసింది. ఇటీవల వర్సిటీల వారీగా ఖాళీల సంఖ్యతో పాటు విభాగాల వారీగా ఖాళీలను పేర్కొంటూ ఆర్థికశాఖ జీవో 141 జారీ చేసింది. ఈ జీవోలో రాష్ట్ర ఉన్నత విద్యామండలి, ఆయా వర్సిటీలు ఖాళీల భర్తీకి తదుపరి చర్యలు తీసుకోవాలని జీవోలో ఆదేశించింది.
జూన్ 2 లోగా నియామక పత్రాలు
ఆర్థికశాఖ ఆమోదంతో విశ్వవిద్యాలయాలు ఏ పోస్టును ఏ సామాజిక వర్గానికి కేటాయించాలో నిర్ణయించుకుని రోస్టర్ పాయింట్లను సిద్ధం చేసి సంబంధిత సంక్షేమ శాఖల నుంచి అనుమతి పొందవలసి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత విశ్వవిద్యాలయ పాలకమండళ్ల ఆమోదంతో నోటిఫికేషన్లు జారీ చేయనున్నారు. ఈ ప్రక్రియ పూర్తయ్యేందుకు నెల సమయం పట్టే అవకాశం ఉన్నట్లు అధికారులు భావిస్తున్నారు. జూన్ 2 లోగా ఎంపికైన అభ్యర్థులకు నియామక పత్రాలు అందించడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని అధికారిక వర్గాల సమాచారం.
ఖాళీలు ఎందుకు తగ్గాయంటే?
వాస్తవానికి 448 ఖాళీలను భర్తీ చేయాల్సి ఉంది. విద్యాశాఖ ఇటీవల అసెంబ్లీకి సమర్పించిన నివేదికలోనూ 448 ఖాళీలను భర్తీ చేస్తామని పేర్కొంది. అయితే తాజాగా కేవలం 429 పోస్టులకు అనుమతిని మంజూరైంది. రాష్ట్రంలోని అన్ని విశ్వవిద్యాలయాలలో సుమారు 860 మంది అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్లు కాంట్రాక్ట్ విధానంలో పనిచేస్తున్నారు. వారిని తొలగించకుండా మిగిలిన ఖాళీలను మాత్రమే భర్తీ చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.
వీటిని భర్తీ చేయడం లేదు
అంతేకాకుండా ఈ విడతలో ప్రొఫెసర్లు, అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ల ఖాళీలను భర్తీ చేయడం లేదు. నల్గొండలోని మహాత్మా గాంధీ విశ్వవిద్యాలయం (ఎంజీయూ) 16 పోస్టుల భర్తీ కోసం ప్రతిపాదనలు సమర్పించింది. అయితే ప్రభుత్వం వాటిని పరిగణనలోకి తీసుకోలేదు. ఇదే తరహాలోనే కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయంలో 68 ఖాళీలను భర్తీ చేయాల్సి ఉండగా కేవలం 49 పోస్టులకు ఆమోదం లభించింది. నియామకాల సంఖ్య తగ్గడానికి ఇవన్నీ కారణాలే.
ప్రధాన అంశాలివే
- ఓయూలోని 48 విభాగాలతో పాటు, సిద్దిపేట, జోగిపేట, నర్సాపూర్ పీజీ కళాశాలల్లో ఖాళీలను భర్తీ చేయనున్నారు. అత్యధికంగా 18 ఖాళీలను ఎకనామిక్స్ విభాగంలో భర్తీ చేయనున్నారు. ఆ తర్వాత, న్యాయశాస్త్ర విభాగంలో 16 పోస్టులు, సివిల్ ఇంజినీరింగ్లో 15, శారీరక విద్యలో 13, ఆంగ్లం, మెకానికల్ ఇంజినీరింగ్, రాజనీతి శాస్త్రంలో 12 పోస్టులు భర్తీ చేస్తారు.
- కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయంలోని 21 విభాగాలలో ఖాళీలను భర్తీ చేయనున్నారు. అత్యధికంగా జంతుశాస్త్రంలో 6, ఆంగ్లం, వాణిజ్యం, అర్థశాస్త్రంలో ఐదేసి చొప్పున ఖాళీలు భర్తీ కానున్నాయి.
- శాతవాహన ప్రాంతంలో 11 పోస్టులు భర్తీ చేయనుండగా, మిగిలిన 38 పోస్టులు హుస్నాబాద్లోని ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలో ఉన్నాయి.
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