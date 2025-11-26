రామగుండంలో కొత్తగా 800 మెగావాట్ల థర్మల్ ప్లాంట్ నిర్మాణానికి ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్
తక్కువ ఖర్చు, తక్కువ ధర పలికే కంపెనీలకే అవకాశం - 10 వేల మెగావాట్ల పంప్డ్ స్టోరేజ్ విద్యుత్ ప్లాంట్ల ఏర్పాటుకు ప్రభుత్వం సన్నాహాలు
Published : November 26, 2025 at 4:20 PM IST
Thermal Plant in Ramagundam : రానున్న రోజుల్లో విద్యుత్ కొరతను అరికట్టటానికి రామగుండంలో నూతనంగా 800 మెగావాట్ల థర్మల్ ప్లాంట్ నిర్మాణానికి రాష్ట్రం శ్రీకారం చుట్టింది. అంతేకాకుండా హరిత ఇంధనాన్ని ప్రైవేటు కంపెనీల నుంచి కొనాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. థర్మల్ ప్లాంట్ల నిర్మాణానికి ఎన్టీపీసీకి, జెన్కోకు వంటి సంస్థలకు అవకాశం కల్పిస్తున్నారు. ఈ రెండు కంపెనీలలో ఏది తక్కువ ఖర్చుతో ప్లాంటు తయారు చేసి, తక్కువ రేటుకు కరెంటు ఇస్తామంటే దానికే అవకాశం ఇవ్వనున్నారు. మక్తల్, పాల్వంచలలోనూ ఎన్టీపీసీ, జెన్కో ఆధ్వర్యంలో విద్యుత్ ప్లాంట్ల నిర్మాణానికి ఉన్న అవకాశాలను పరిశీలించాలని అధికారులకు మంత్రివర్గం సూచించింది.
ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో మంగళవారం జరిగిన రాష్ట్ర మంత్రివర్గ సమావేశంలో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క, మంత్రులు ఉత్తమ్కుమార్ రెడ్డి, జూపల్లి కృష్ణారావు, వాకిటి శ్రీహరి, అడ్లూరి లక్ష్మణ్కుమార్, ఎమ్మెల్యేలు మక్కాన్సింగ్ రాజ్ఠాకూర్, విజయ రమణారావులతో కలసి మంత్రి శ్రీధర్బాబు సచివాలయంలో ఏర్పాటుచేసిన మీడియా సమావేశంలో మంత్రివర్గ నిర్ణయాలను వివరించారు.
కొత్తగా మరొకటి : రాష్ట్రంలో ఇప్పటికే రెండు విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థలున్నాయి. కొత్తగా మూడోది ఏర్పాటు చేయనున్నారు. దీంతో వ్యవసాయ బోర్లు, బోర్లు, ఎత్తిపోతలు, మిషన్ భగీరథ, రక్షిత మంచినీటి పథకాలు, హైదరాబాద్ మెట్రో, నీటి సరఫరా, మురుగునీటి వ్యవస్థ నిర్వహణకు సంబంధించిన కరెంటు కనెక్షన్లన్నీ కొత్త డిస్కంలోకి వస్తాయి. రాష్ట్రంలో రోజురోజుకీ పెరుగుతున్న విద్యుత్ డిమాండ్, రాబోయే పదేళ్లకు ఎంత కరెంటు అవసరం, ఉత్పత్తి అంచనాలపై మంత్రివర్గం చర్చలు జరిపింది. అధికారులు ఇచ్చిన పవర్ పాయింట్ ప్రజంటేషన్ను పరిశీలించింది. సౌర, పవన, జలవిద్యుత్ వంటివి పునరుద్ధరించగలిగే ఇంధన ఉత్పత్తి, వినియోగాన్నిపెంచేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం జారిచేసిన సూచనాల ప్రకారం చర్యలు తీసుకోవాలని మంత్రివర్గం నిర్ణయం తీసుకుంది.
భూమిని, నీటిని అందిస్తున్న ప్రభుత్వం : రాష్ట్రంలో పంప్డ్ స్టోరేజ్ పవర్ ప్లాంట్లను నెలకొల్పేందుకు ముందుకు వచ్చే కంపెనీలు, పెట్టుబడిదారులను అనుమతించాలని నిర్ణయించింది. ఇప్పటికే డిస్కంల వద్ద ఉన్న ప్రతిపాదనలు, ఒప్పందాలను కూడా మరోసారి పరిశీలన చేస్తారు. అవసరమైన భూమిని, నీటిని కొత్తగా 10 వేల మెగావాట్ల పంప్డ్ స్టోరేజ్ విద్యుత్ ప్లాంట్లను ఏర్పాటు చేయటానికి ప్రభుత్వం కంపెనీలకు కేటాయిస్తుంది. ఇక్కడ ఉత్పత్తయ్యే విద్యుత్తును మన డిస్కంలకే అమ్మాలనే షరతులను పెట్టి మరీ ప్రభుత్వం అనుమతిని ఇస్తుంది.
క్లీన్ అండ్ గ్రీన్ ఎనర్జీ పాలసీ : రాష్ట్రంలో భవిష్యత్తులో రాబోయే ఇండస్ట్రీస్, పెట్టుబడులను ఆకర్షించటానికి క్లీన్ అండ్ గ్రీన్ విషయంలో మరొక ముఖ్య నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ పరిశ్రమలు వాటికవే విద్యుత్ను సొంతంగా (క్యాప్టివ్) ను ఉత్పత్తి చేసే అవకాశాన్ని కల్పిస్తుంది. క్యాప్టివ్ పవర్ ఉత్పత్తికి దరఖాస్తు చేసుకునేవారికి అవకాశాలను ఇస్తుంది. ఉత్పత్తి పై ఎలాంటి పరిమితులు లేవు. పాత పరిశ్రమలకు ఇప్పుడున్న విధానంలోనే కరెంటు సరఫరా జరుగుతుంది.
హైదరాబాద్ మూడు విభాలుగా : తెలంగాణ అధికారులు బెంగళూరులో ఉన్న భూగర్భ విద్యుత్ లైన్ల వ్యవస్థను ఈ మధ్య కాలంలోనే అధ్యయనం చేశారు. హైదరాబాద్లో విద్యుత్ లైన్లతో పాటు అన్ని రాకాల కేబుళ్లనూ భూగర్భంలోనే ఏర్పాటు చేస్తారు. ఇక్కడ బెంగళూరు విధానాన్ని అమలు చేస్తే భూగర్భ విద్యుత్ లైన్లకు సుమారుగా రూ.14,725 కోట్లు ఖర్చు అవుతుందని చెబుతున్నారు. విద్యత్ సర్కిళ్ల ఆధారంగా హైదరాబాద్ని మూడు విభాగాలుగా విభజించాలని క్యాబినెట్ నిర్ణయించుకుంది. కరెంటు లైన్లు, టీ ఫైబర్, అన్ని రకాల నెట్వర్క్లకు సంబంధించిన కేబుళ్లు భూగర్భంలో ఉండేలా సంబంధించిన కంపెనీలతో ప్రణాళికలను తయారు చేయాలని ఆదేశించింది.
జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నికలో సీఎం హామీల అమలు : తెలంగాణ ప్రభుత్వం భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా దుమ్ముగూడెం మండలం పెద్ద నల్లబెల్లి గ్రామంలో ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ గురుకుల పాఠశాల నిర్మాణానికి 20.28 ఎకరాల భూమిని కేటాయించింది. ములుగు జిల్లాలోని జగ్గన్నపేట గ్రామంలో పిల్లల కోసం స్పోర్ట్స్ స్కూల్ ఏర్పాటు చేయటం కోసం 40 ఎకరాల భూమిని రాష్ట్రం వెచ్చించింది. ఇటీవల జరిగిన జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నికలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి ఇచ్చిన హామీ అమలులో ఈ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం పరిధిలో కొత్తగా అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ సెంటర్ (ఏటీసీ) ని ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో ఉన్న 56 ఏటీసీలతో నూతనంగా మరో 6 ఐటీఐలలో ఏటీసీలను ఏర్పాటు చేయనున్నారని ఐటీ, పరిశ్రమ శాఖ మంత్రి శ్రీధర్బాబు పేర్కొన్నారు.
