ఏపీ మద్యం కుంభకోణం - నిందితుల ఆస్తుల అటాచ్‌మెంట్​కు ప్రభుత్వం అనుమతి

ఏపీ మద్యం స్కామ్‌లో కొనసాగుతున్న నిందితుల ఆస్తుల అటాచ్‌మెంట్ - మద్యం ముడుపులతో బాలాజీ కొన్న స్థిరాస్తుల అటాచ్‌ కోసం సిట్‌కు ప్రభుత్వం అనుమతి - బాలాజీకి చెందిన రూ.5.16 కోట్ల స్థిరాస్తులు అటాచ్‌

AP Liquor Scam Case Updates
AP Liquor Scam Case Updates (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 6, 2026 at 6:19 PM IST

AP Liquor Scam Case Updates : వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో జరిగిన మద్యం కుంభకోణంలో నిందితుల ఆస్తుల అటాచ్​మెంట్ ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. మధ్యం కుంభకోణంలో కీలక నిందితుడు మర్రిబోయిన బాలాజీ యాదవ్ ఆస్తుల అటాచ్​మెంట్​కు ప్రభుత్వం అనుమతించింది. మద్యం ముడుపులతో నిందితుడు కొన్న స్థిరాస్తులను సిట్ గుర్తించగా వీటిని అటాచ్ చేయాలని ప్రభుత్వం సిట్​ను ఆదేశించింది. నిందితుడు బాలాజీకి చెందిన రూ.5.16 కోట్ల స్థిరాస్తుల ఆస్తుల అటాచ్​మెంట్ చేసేందుకు సెట్​కు అనుమతిస్తూ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. అటాచ్​మెంట్ కోసం ఏసీబీ కోర్టు ప్రత్యేక జడ్జి ముందు దరఖాస్తు దాఖలు చేసేందుకు సిట్​కు అనుమతించింది.

A35గా ఉన్న మర్రిబోయిన బాలాజీయాదవ్, తన తండ్రి ఎం. కుళ్లాయప్ప, సోదరుడు రాజేష్ కుమార్ పేరిట అత్యంత విలువైనవి కొన్నట్లు సిట్ ఆధారాలతో సహా గుర్తించింది. మద్యం కుంభకోణంలో ముడుపుల ద్వారా వచ్చిన అక్రమ సొమ్ముతో కోట్ల విలువైన ఆస్తులు కొనుగోలు చేసినట్లు తేల్చింది. రేణిగుంట, తిరుపతి సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాల్లో పలు చోట్ల రిజిస్ట్రేషన్ అయిన విలువైన ఆస్తుల జప్తునకు ఆదేశాలిచ్చారు. తిరుపతి మండలం శెట్టిపల్లి పంచాయతీ, మంగళం గ్రామంలో తండ్రి కుళ్లాయప్ప పేరిట విలువైన భూమి జప్తునకు ప్రభుత్వం ఆదేశించింది.

మద్యం ముడుపులతో విలువైన కొనుగోళ్లు : వసుప్రాధ ఎన్ క్లేవ్ లే అవుట్​లో భాగంగా ఉన్న ప్లాట్​లు సైతం కోనుగోలు చేసినట్టు గుర్తించారు. తిరుపతి పట్టణం వైకుంఠపురంలో కుళ్లాయప్ప పేరిట ఉన్న నివాస సముదాయం అటాచ్ మెంట్ చేయనున్నారు. తిరుపతి మండలం మంగళం గ్రామంలో వసుప్రద ఎన్ క్లేవ్​లో పలు ప్లాట్లను అటాచ్​మెంట్ కానున్నాయి. వసుప్రద ఎన్ క్లేవ్​లో తన సోదరుడు ఎం. రాజేష్ కుమార్ పేరిట ప్లాట్​ను విలువైన గిఫ్ట్ డీడ్ చేసినట్లు సిట్ గుర్తించింది. మద్యం అక్రమ నగదుతో కొనుగోలు చేసిన తిమ్మాయ్య గుంట, వెంకటాపురం గ్రామంలోని ఓపెన్ ప్లాట్లు అటాచ్, సహా తిరుపతి రూరల్ మండలం, గాంధీపురం పంచాయతీలోని విలువైన నివాస గృహాలను మద్యం ముడుపులతో కొన్నట్లు నిర్దరణ అయింది.

పట్టుబడిన ఆస్తులన్నింటినీ అవినీతి నిరోధక చట్టం ప్రకారం అటాచ్ చేయాలని ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. తదుపరి చర్యలు చేపట్టి, అమలు నివేదికను ప్రభుత్వానికి సమర్పించాలని డీజీపీని ఆదేశించింది. గుర్తించిన ఆస్తులపై తదుపరి లావాదేవీలు, రిజిస్ట్రేషన్ జరగకుండా తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని రిజిస్ట్రేషన్లు, స్టాంప్స్ కమిషనర్,ఇన్‌స్పెక్టర్ జనరల్​ను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. ఈ మేరకు హోం శాఖ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ కుమార్ విశ్వజిత్ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.

