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ప్రభుత్వానికి ఊరట - కల్యాణ లక్ష్మి, షాదీ ముబారక్ పథకాలపై స్టే ఎత్తివేసిన ధర్మాసనం

కల్యాణలక్ష్మీ, షాదీ ముబారక్ పథకాలపై ప్రభుత్వానికి ఊరట - సింగిల్ బెంచ్ ఇచ్చిన స్టేను ఎత్తివేసిన సీజే ధర్మాసనం - 12 ఏళ్ల నుంచి కొనసాగుతున్న పథకాలపై సింగిల్ జడ్జి స్టే విధించారన్న ఏజీ

తెలంగాణ హైకోర్టు
తెలంగాణ హైకోర్టు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 1, 2026 at 2:48 PM IST

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Telangana High Court On Kalyana Lakshmi And Shaadi Mubarak Schemes : కల్యాణలక్ష్మి, షాదీ ముబారక్‌ పథకాలపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి హైకోర్టులో ఊరట లభించింది. పథకాల అమలుపై సింగిల్‌ బెంచ్‌ ఇచ్చిన స్టేను సీజే ధర్మాసనం రద్దు చేసింది. పథకాలపై స్టే విధించడాన్ని సవాల్‌ చేస్తూ తెలంగాణ ప్రభుత్వం దాఖలు చేసిన అప్పీలుపై న్యాయస్థానం విచారణ చేపట్టింది. ఈ పథకాల నిమిత్తం తెలంగాణ ప్రభుత్వం 2014 సంవత్సరం నుంచి జారీ చేసిన 8 జీవోలను సవాల్‌ చేస్తూ న్యాయవాది విజయ్‌గోపాల్‌ వ్యక్తిగత హోదాలో దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌లో ప్రభుత్వం కౌంటర్‌ దాఖలు చేయకపోవడంతో పథకాల అమలును నిలిపివేస్తూ సింగిల్‌ జడ్జి మధ్యంతర ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.

TAGGED:

HIGH COURT ON SHAADI MUBARAK
కల్యాణలక్ష్మీ షాదీ ముబారక్ పథకాలు
HIGH COURT ON KALYANA LAKSHMI

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