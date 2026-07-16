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సహాయక చర్యల్లో ప్రభుత్వ వైఫల్యం లేదు: మత్స్యశాఖ కమిషనర్‌

మత్స్యకారులు గల్లెంతైన రాత్రి నుంచే అధికార యంత్రాంగం అప్రమత్తంగా చర్యలు చేపట్టింది - అన్నిశాఖలు తగిన చర్యలు తీసుకున్నాయి : మత్స్యశాఖ కమిషనర్, విశాఖ రేంజ్ ఐజీ

Government Gave Clarity On Visakha Fisherman Death
Government Gave Clarity On Visakha Fisherman Death (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 16, 2026 at 9:46 AM IST

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Government Gave Clarity On Visakha Fisherman Death : వేటకు వెళ్లిన మత్స్యకారులు నిర్దేశిత సమయం దాటినా ఇంటికిరాలేదని, సమాచారం అందినప్పటి నుంచి అన్నిశాఖలు స్పందించి తగిన చర్యలు చేపట్టాయని, త్వరగా సెర్చ్ ఆపరేషన్ మొదలయ్యేలా చూశామని మత్స్యశాఖ కమిషనర్ రామశంకర్నాయక్, విశాఖ రేంజ్ ఐజీ గోపీనాథ్ జెట్టి తెలిపారు. విశాఖపట్నం తీరంలో మత్స్యకారులు గల్లంతైన ఘటనలో ప్రభుత్వపరంగా ఎలాంటి వైఫల్యం లేదని స్పష్టం చేశారు.

బలమైన గాలుల కారణంగా ఆరోజు మధ్యాహ్నం 3.45 గంటలకు పడవ బోల్తాపడిందని, అప్పుడే ఒకరు గల్లంతుకాగా, మిగిలిన ఆరుగురు రాత్రి 9.30 గంటలకు పడవ మునిగేవరకు దానిని పట్టుకొనే ఉన్నారని చెప్పారు. తర్వాత ధర్మాకోల్ తెప్పలు నడుముకి కట్టుకొని ఈదుకుంటూ వెళ్లి, వాణిజ్య నౌక వద్దకు చేరుకొని చిన్న ప్రాణాలతో బయటపడ్డారని తెలిపారు. బోటులో ట్రాన్స్​ ఫౌండర్ ఆన్ చేయకపోవడంతో అది ఎక్కడ బోల్తాపడిందో కచ్చితంగా గుర్తించలేకపోవడానికి మరో కారణమని చెప్పారు. సెర్చ్ ఆపరేషన్​పై సీఎం కార్యాలయ అధికారులు ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షణ చేశారని రామశంకర్ నాయక్ తెలిపారు.

విశాఖపట్నం తీరంలో జరిగిన బోట్ సంఘటన చాలా విషాదకరమైనదని మత్స్యశాఖ కమిషనర్ రామశంకర్నాయక్ తెలిపారు. ఆ తీరంలో వచ్చిన అలలకు బోటు బోల్తా పడ్డిందని చెప్పారు. దీనిపై అన్ని విధాలుగా మానిటరింగ్ చేస్తూ, బాధితుల కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టినట్లు తెలిపారు. ఈ ప్రమాదానికి ప్రభుత్వం తరఫున ఎలాంటి వైఫల్యం లేదని స్పష్టం చేశారు. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే అందరూ స్పందించి అన్ని విధాలుగా చర్యలు తీసుకున్నట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు.

"విశాఖపట్నం తీరంలో జరిగిన పడవ ప్రమాదం చాలా విషాదకరం. ఈ తీరంలోని అలల తాకిడికి పడవ బోల్తా పడింది. మేము ఈ విషయాన్ని అన్ని విధాలుగా పర్యవేక్షిస్తూ, వారి కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టాము. ఈ ప్రమాదంలో ప్రభుత్వ వైఫల్యం ఏమీ లేదు. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే అందరూ స్పందించి, సాధ్యమైన అన్ని చర్యలు తీసుకున్నారు"- రామశంకర్నాయక్, మత్స్యశాఖ కమిషనర్

చేపల వేటకు వెళ్లిన బోటు సాయంకాలం వరకు రావాల్సివుండగా రాకపోవడంతో సమాచారం అందించామని విశాఖ రేంజ్ ఐజీ గోపీనాథ్ జెట్టి తెలిపారు. నావీకి కోస్ట్​గార్డ్​ అర్ధరాత్రి సమాచారం అందించినట్లు చెప్పారు. ఆ సమాచారంలో కర్రి చిన్నా అనే వ్యక్తి అటుగా వెళ్తున్న బోట్ సహాయంతో ప్రాణాలు కాపాడుకున్నట్లు తెలిపారు. మిగిలిన పడవలు ఆచూకీ వెతకడానికి పంపినట్లు చెప్పారు. నావీ కోస్ట్​గార్డ్స్​ సంబంధించి రెండు రెండు పడవలను పంపించి వెతకించినట్లు ఆయన వివరించారు.

"చేపల పడవ సాయంత్రానికల్లా రావాల్సి ఉంది, కానీ అది రాకపోవడంతో వారు మాకు తెలియజేశారు. కోస్ట్ గార్డ్ అర్ధరాత్రి నౌకాదళానికి సమాచారం అందించింది. అటుగా వెళ్తున్న ఒక పడవ సహాయంతో కర్రీ చిన్న అనే వ్యక్తిని రక్షించారు. తప్పిపోయిన వ్యక్తి కోసం వెతకడానికి మిగతా పడవలన్నీ కూడా వెళ్లాయి. నౌకాదళం గాలింపు కోసం కోస్ట్ గార్డ్‌కు రెండు పడవలను పంపింది"-గోపీనాథ్ జెట్టి , విశాఖ రేంజ్ ఐజీ

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మత్స్యకారుల మృతి పై క్లారిటీ
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