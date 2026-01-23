ETV Bharat / state

ఎంఎంటీఎస్‌తో ఆర్టీసీ, మెట్రో సేవల అనుసంధానం - పలు ప్రాంతాల్లో స్కైవేల నిర్మాణం

హెచ్‌ఎండీఏ ఆధ్వర్యంలోని యూనిఫైడ్‌ మెట్రోపాలిటన్‌ ట్రాన్స్‌పోర్టు అథారిటీ పూర్తిస్థాయిలో అధ్యయనం - తక్కువ ఛార్జీలతో ప్రయాణం సాగించే బ్యాటరీ వెహికల్స్‌ - ట్రాఫిక్ సమస్యలను నివారించేందుకు స్కైవే నిర్మాణం

RTC And Metro Services With MMTS : హైదరాబాద్​ నగరంలో ఆర్టీసీ, మెట్రో సేవలను ఎంఎంటీఎస్‌ సేవలతో అనుసంధానం చేసేందుకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది. ముఖ్యంగా మెట్రోస్టేషన్లు, బస్టాప్‌లతో అనుసంధానం చేసేందుకు పలు ప్రాంతాల్లో స్కైవేలను నిర్మించేందుకు చర్యలు చేపట్టనుంది. మెట్రో స్టేషన్‌ నుంచే ఎంఎంటీఎస్‌ స్టేషన్లలోకి చేరుకునే విధంగా వీటిని ఏర్పాటు చేయనున్నారు. మరోవైపు ఎంఎంటీఎస్‌ స్టేషన్ల సమీపానికి బస్టాండ్లను తరలించనున్నారు.

ఉమ్టా అధ్యయనం : ఈ మేరకు హెచ్‌ఎండీఏ ఆధ్వర్యంలోని యూనిఫైడ్‌ మెట్రోపాలిటన్‌ ట్రాన్స్‌పోర్టు అథారిటీ (ఉమ్టా) పూర్తిస్థాయిలో అధ్యయనం చేసింది. సికింద్రాబాద్‌ నార్త్, సౌత్, నాంపల్లి, బేగంపేట, భరత్‌నగర్, మలక్‌పేట, ఖైరతాబాద్‌ లాంటిచోట్ల ఎంఎంటీఎస్, మెట్రోస్టేషన్లు పక్కపక్కనే ఉన్నాయి. ఒకటి, అరచోట తప్ప స్టేషన్లలోకి స్కైవేలు లేవు. సికింద్రాబాద్‌ రైల్వేస్టేషన్, ఎంఎంటీఎస్, సమీప బస్టాప్‌లను అనుసంధానం చేసేలా త్వరలో స్కైవేను నిర్మించనున్నారు.

తక్కువ ఛార్జీలతో సులువుగా వెళ్లేలా : మొత్తం 51 ఎంఎంటీఎస్‌ స్టేషన్లలో 21 మాత్రమే బస్టాప్‌లకు కూతవేటు దూరంలో ఉన్నాయి. మిగతావన్నీ దూరంగా ఉండటంతో ప్రయాణికులు వినియోగించుకోవడం లేదు. బస్టాప్‌లను ఎంఎంటీఎస్‌ స్టేషన్లకు దగ్గరగా మార్చితే ప్రయాణికులు సులువుగా స్టేషన్లలోకి చేరుకునేలా రోడ్లు, స్కైవాక్‌ నిర్మాణం చేపట్టాలని నిర్ణయించారు. బస్టాప్‌లు స్టేషన్ల దగ్గరకు తరలించలేని పరిస్థితి ఉంటే, ప్రయాణికులను తరలించేందుకు తక్కువ ఛార్జీలతో ప్రయాణం సాగించే బ్యాటరీ వెహికల్స్‌ ఏర్పాటు యోచన ఉందన్నారు.

  • మొత్తం ఎంఎంటీఎస్‌ స్టేషన్లు : 51
  • బస్టాప్‌లకు 500 మీటర్ల దూరంలో ఉన్నవి : 21
  • 500 మీటర్ల నుంచి 1 కి.మీ.లో ఉన్నవి : 12
  • కిలోమీటర్‌ దాటి ఉన్నవి : 18

నగరంలో ప్రజారవాణా (రోజుకు) :

  • ఆర్టీసీ బస్సుల్లో రోజుకు 25 లక్షల మంది ప్రయాణాలు చేస్తున్నారు.
  • మెట్రోలో 5 లక్షల మంది ప్రయాణం చేస్తున్నారు.
  • ఎంఎంటీఎస్‌లో రోజుకు 40 నుంచి 50 వేల మంది ప్రయాణాలు చేస్తున్నారు.
  • వ్యక్తిగత వాహనాలపై 70 లక్షల మంది ప్రయాణిస్తున్నారు.

త్వరలోనే ఎలివేటెడ్‌ కారిడార్లు : రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వంతో వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరించి, సమస్యను పరిష్కరించినట్లు గుర్తు చేశారు. పార్టీలు, సిద్ధాంతాలు వేరైనా రాష్ట్రం కోసం కేంద్రంతో స్నేహ సంబంధాలను కొనసాగిస్తామన్న రేవంత్‌రెడ్డి అన్నారు. ఎలివేటెడ్‌ కారిడార్ల నిర్మాణాన్ని ప్రారంభించారు. స్కైవేల నిర్మాణానికి భూముల బదిలీ సహా ఎలివేటెడ్ కారిడార్ల నిర్మాణానికి అనుమతిచ్చిందుకు ప్రధాని మోదీ, రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్‌నాథ్‌ సింగ్‌కు రేవంత్‌ రెడ్డి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

ట్రాఫిక్ సమస్యలకు చెక్ : స్కైవే నిర్మాణంతో జిల్లాల నుంచి హైదరాబాద్‌ వచ్చే వారి ట్రాఫిక్ కష్టాలు తీరడంతో పాటు వేగంగా ప్రయాణించేందుకు దోహదపడుతుందని కంటోన్మెంట్ సీఈవో మధుకర్‌ నాయక్‌ తెలిపారు. కేంద్ర రక్షణ శాఖ ఆమోదం లభించడంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సహకారంతో రాజీవ్ రహదారి, మేడ్చల్ హైవేకు ఇరువైపులా ఉన్న వ్యాపార సముదాయాలు తొలగించి పరిహారం ఇవ్వనున్నట్లు తెలిపారు.

ఇరువైపులా 60 మీటర్ల వరకు విస్తరణ : రహదారికి ఇరువైపులా 60 మీటర్ల వరకు విస్తరణ చేపడతామన్న ఆయన హెచ్​ఎం​డీఏ, రక్షణ శాఖ అధికారులతో కలిసి నిర్మాణానికి ప్రణాళికలు రూపొందిస్తామని పేర్కొన్నారు. ఎలివేటేడ్‌ కారిడార్లకు అనుమతి రావడంపై రవాణా శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్‌ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. ఈ స్కైవేలు అందుబాటులోకి వస్తే పాదచారులకు ఇబ్బంది తొలగిపోవటంతో పాటు ట్రాఫిక్‌ సిగ్నల్స్​తో ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది.

ప్రయోజనాలు : ఒక్కరోజులోనే లక్షల మంది ప్రయాణాలు చేస్తున్న ఈ హైదరాబాద్ నగరంలో ట్రాఫిక్ సమస్యలను తగ్గించడానికి స్కైవే ఒక అనువైన మార్గం. దీంతో రైల్వే స్టేషన్లు, మెట్రో, బస్టాప్‌ల సేవలకు ఎంఎంటీఎస్‌ సేవలతో అనుసంధానం ఏర్పడుతుంది. అంతేకాకుండా పాదచారులకు సురక్షితమైన మార్గాలను అందించవచ్చు.

