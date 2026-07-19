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ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో మరో బంగారు గని - 'రామగిరి' గోల్డ్ మైన్‌‌పై ప్రభుత్వం ఫోకస్

రామగిరి బంగారు గనుల పునరుద్ధరణపై ప్రభుత్వం ఫోకస్ - ఇటీవల జీఎస్‌ఐతో సర్వే చేయించిన యంత్రాంగం - రామగిరిలో టన్ను మట్టికి 3.6 గ్రాముల బంగారం చేయొచ్చని నివేదిక

Government Focuses On Revival Of Ramagiri Gold Mines in AP
Government Focuses On Revival Of Ramagiri Gold Mines in AP (ETV)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 19, 2026 at 4:06 PM IST

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Government Focuses On Revival Of Ramagiri Gold Mines in AP : కరవు సీమ స్వర్ణ సీమగా మారుతోంది. నిన్న మొన్నటి వరకు జొన్నగిరి గోల్డ్ ఫీల్డ్స్‌ పేరు మార్మోగగా ఇప్పుడు రామగిరి బంగారు గనులు రారమంటున్నాయి! ఈ ఆర్​జీఎఫ్​ కొత్తగా పుట్టుకొచ్చినదేమీ కాదు. దీని చరిత్ర వందేళ్ల నాటిది! నిత్యం కార్మికులతో కళకళలాడుతూ పెద్ద ఎత్తున పసిడి ఉత్పత్తితో ఆ ప్రాంతమంతా ధగధగలాడేది. అంతటి ప్రాముఖ్యత ఉన్న బంగారు గనులు మూతపడటంతో స్వర్ణయుగం ముగిసిందని ప్రజలు భావించారు. కానీ ఇప్పుడే అసలు సిసలైన సువర్ణాధ్యాయం మొదలైందంటూ ప్రభుత్వం చెబుతోంది. బంగారు గనులను మళ్లీ తెరిపించి ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించేందుకు చకచకా అడుగులు వేస్తోంది.

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో మరో బంగారు గని - 'రామగిరి' గోల్డ్ మైన్‌‌పై ప్రభుత్వం ఫోకస్ (ETV)

రాయలసీమ రతనాల సీమ : పేరుకు తగ్గట్లుగానే అనంతపురం - కర్నూలు సరిహద్దుల్లో వజ్రాలు పుడుతుంటాయి. అందుకే వానాకాలం రాగానే స్థానికులు వజ్రాల వేట సాగిస్తుంటారు. అయితే డైమండ్స్ లభ్యమయ్యే ప్రాంతంలోనే బంగారు గనులు ఉండటం విశేషం. మనమూ ఓసారి రామగిరి బంగారు గనులకు వెళ్లి చరిత్రను తెలుసుకుందాం రండి! అప్పట్లో అనంతపురం జిల్లా కాగా ఇప్పుడు శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా పరిధిలోకి వచ్చింది. ఆర్​జీఎఫ్​లో బ్రిటిష్ కాలంలోనే తవ్వకాలు మొదలయ్యాయి. తెల్లదొరలు దేశాన్ని విడిచి వెళ్లిపోయాక కొన్నేళ్లపాటు రామగిరి బంగారు గనులు మూతపడ్డాయి. ఆ తర్వాత 1973 మార్చి 15న భారత్ గోల్డ్ మైన్స్ లిమిటెడ్ సంస్థకు ప్రభుత్వం 461 ఎకరాల భూములను మైనింగ్ లీజ్‌కు ఇచ్చింది. బీజీఎమ్​ఎల్​ 2001 వరకు రామగిరిలో భారీగా పసిడి ఉత్పత్తి చేసింది. స్థానికులకు ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు లభించి వారి బతుకులు బంగారమయ్యాయి.

ఇదీ రామగిరి బంగారం కథ : కట్ చేస్తే సీన్ మారిపోయింది. భారీ యంత్రాలతో కార్మికులతో కళకళలాడిన ప్రాంతం ఒక్కసారిగా వెలవెలబోయింది. దీనికి కారణమేంటో తెలుసా? గోల్డ్ ఉత్పత్తి వ్యయం పెరగడమే. అవును, అప్పట్లో గ్రాము బంగారు రూ. 4,800 ఉండేది. అయితే దాన్ని వెలికితీసేందుకు రూ. 10 వేలకు పైగా ఖర్చయ్యేది. ఆ నష్టాన్ని భరించలేకే బీజీఎమ్​ఎల్ 2001లో రామగిరి గనులు మూసివేసింది. పరిశ్రమ మూతపడ్డాక కార్మికుల జీవితాలు తలకిందులయ్యాయి. ఉద్యోగాలు లేకపోయినా రామగిరిని వదల్లేకపోయారు! గనులను మూసేసిన బీజీఎమ్​ఎల్ సంస్థ యంత్రాలను, అప్పటివరకు తవ్విన టన్నుల కొద్దీ మట్టిని అలాగే వదిలేసింది. అక్కడ మిగిలిన మట్టి దిబ్బలనే కార్మికులు జీవనోపాధిగా మార్చుకున్నారు. ఎంతో కష్టపడి కడిగి బంగారం తీసి వాటినే అమ్ముకుంటూ బతుకు బండిని లాగుతున్నారు.

జేబులు నింపుకున్నారన్న విమర్శలు : ఇక్కడ ఉన్న యంత్రాలపై, విలువైన మట్టిపై వైఎస్సార్సీపీ నాయకుల కన్నుపడింది. గత జగన్ సర్కార్ తుక్కును విక్రయించడానికి వేలం నిర్వహించింది. ఇదే అదనుగా స్థానిక వైఎస్సార్సీపీ నేతలు తమ వారిని రంగంలోకి దించారు. యంత్రాలతో పాటు వెయ్యికి పైగా టిప్పర్ల మట్టిని తరలించుకుపోయి జేబులు నింపుకున్నారన్న విమర్శలున్నాయి. రామగిరి బంగారు గనులను పునరుద్ధరించి స్థానికులకు ఉపాధి కల్పించాలంటూ స్థానిక ఎమ్మెల్యే పరిటాల సునీత 15 ఏళ్లుగా కృషి చేస్తున్నారు. ఈ మేరకు ప్రభుత్వానికీ అభ్యర్థించారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో జరిగిన అక్రమాలపైనా సమగ్ర విచారణ జరిపించాలని కోరారు.

జీఎస్​ఐతో సర్వే : ఈ క్రమంలో నిక్షేపాలను వెలికి తీసి ఖనిజాభివృద్ధి చేయాలని భావిస్తున్న కూటమి ప్రభుత్వం చర్యలు ముమ్మరం చేసింది. ఇప్పటికే కర్నూలు జిల్లా జొన్నగిరిలో బంగారు ఉత్పత్తి విస్తరణను ప్రారంభించగా ఇప్పుడు రామగిరి బంగారు గనులపై ఫోకస్ పెట్టింది. జీఎస్​ఐతో సర్వే చేయించింది. జొన్నగిరిలో ప్రస్తుతం టన్నుకు ఒక గ్రాము బంగారం మాత్రమే వస్తుండగా రామగిరిలోని 5 వేల ఎకరాల్లో టన్ను మట్టికి 3.6 గ్రాముల బంగారం ఉన్నట్టు నివేదిక ఇచ్చింది. ఇటీవల మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర కూటమి నాయకులతో కలిసి రామగిరిలో బంగారు గనులను పరిశీలించారు. ఆర్​జీఎఫ్​లో బంగారం ఉత్పత్తి కోసం టెండర్లు నిర్వహించడానికి సర్వం సిద్ధం చేసినట్లు ప్రకటించారు.

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రామగిరి బంగారు గనులు
RAMAGIRI GOLD MINES IN AP

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