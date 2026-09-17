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వరికపూడిశెల పనుల్లో కదలిక - ఎత్తిపోతల పథకంపై దృష్టి సారించిన ప్రభుత్వం

ప్రభుత్వం 'వరికపూడిశెల ఎత్తిపోతల పథకం'పై దృష్టి సారించింది. అవసరమైన అనుమతులను పొందేందుకు చర్యలు చేపట్టింది. పైప్‌లైన్ నెట్‌వర్క్ కోసం రూ.63.14 కోట్ల నిధులను విడుదల చేశారు. క్షేత్రస్థాయిలో పనులను అమలు చేయడానికి ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నారు.

Varikapudisela Lift Irrigation Scheme
వరికపూడిశెల పనుల్లో కదలిక (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 17, 2026 at 9:30 AM IST

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Varikapudisela Lift Irrigation Scheme In Palnadu District : రాష్ట్రంలో సాగునీటి ప్రాజెక్టులను ప్రాధాన్యత క్రమంలో పూర్తిచేస్తూ ముందుకు సాగుతున్న కూటమి ప్రభుత్వం పల్నాడు జిల్లాలో కీలకమైన వరికపూడిశెల ఎత్తిపోతల పథకంపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. ప్రాజెక్టుకు అవసరమైన అనుమతులు సాధించే దిశగా కార్యాచరణ సిద్ధం చేసింది. స్థానికంగా భూసేకరణ కోసం నిధులు విడుదల చేసి నిర్మాణ పనులకు వీలుగా మార్గం సుగమం చేస్తోంది.

పైపు లైన్ల నెట్‌వర్క్‌ కోసం రూ.63 కోట్లు : పల్నాడు జిల్లాలోని మాచర్ల నియోజకవర్గ రూపురేఖలు మార్చే వరికపూడిశెల ఎత్తిపోతల ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణానికి వడివడిగా అడుగులు పడుతున్నాయి. రాష్ట్ర సచివాలయంలో ఇటీవల జరిగిన ఉన్నత స్థాయి సమీక్షలో 36 ప్రాధాన్యతా ప్రాజెక్టుల్లో వరికపూడిశెలకు చోటు లభించడం కీలకంగా మారింది. ప్రాజెక్టులో భాగంగా వెల్దుర్తి, దుర్గి, మాచర్ల, కారంపూడి మండలాల్లో నీటి సరఫరా కోసం ఏర్పాటు చేసే పైపు లైన్ల నెట్‌వర్క్‌ కోసం ప్రభుత్వం రూ. 63,14,00,000 నిధులు విడుదల చేసింది. దీంతో భూసేకరణకు మార్గం సుగమమైంది. భూసేకరణ ప్రక్రియ పూర్తి చేసి, క్షేత్రస్థాయిలో పనులు చేపట్టేలా కృష్ణా డెల్టా సిస్టమ్ చీఫ్ ఇంజినీర్ విభాగం ప్రణాళికలు రూపొందిస్తోంది. ఈ ప్రాజెక్టు అందుబాటులోకి వస్తే సాగు, తాగు నీటి కష్టాలు తీరుతాయని స్థానికులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

వరికపూడిశెల ఎత్తిపోతల పథకంపై దృష్టి సారించిన ప్రభుత్వం (ETV Bharat)

"మేము అటవీ, వన్యప్రాణి శాఖల అనుమతులను పొందాము. వీటితో పాటు పర్యావరణ శాఖ అనుమతిని కూడా కోరుతున్నాము. ప్రస్తుతం దాని కోసం దరఖాస్తు చేశాము. కాలువల విషయంలో భూమిని సమానం చేసే పనులు చేపట్టాల్సి ఉంది"-లావు శ్రీకృష్ణదేవరాయులు, నరసరావుపేట ఎంపీ

పర్యావరణ అనుమతులకు సిఫార్సు : వరికపూడిశెల ఎత్తిపోతల పథకానికి పర్యావరణ అనుమతులు ఇచ్చేందుకు కేంద్ర పర్యావరణ శాఖ ఆధ్వర్యంలోని నిపుణుల మదింపు కమిటీ ఇప్పటికే ఆమోదముద్ర వేసింది. ఈ ఏడాది జనవరిలోనే ఈ కమిటీ ప్రాజెక్టు ప్రతిపాదనలను పరిశీలించి, పర్యావరణ అనుమతులకు సిఫార్సు చేసింది. కూటమి ప్రభుత్వం, స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు వరికపూడిశెల ప్రాజెక్టు తొలి దశ పనులు త్వరతిగతిని ప్రారంభించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. అక్టోబర్ నెలాఖరు నాటికి అన్నీ అనుమతులతో ప్రాథమిక పైపు లైన్లు పనులు ప్రారంభించే దిశగా అడుగులు వేస్తున్నారు.అన్నీ అనుమతులతో సమగ్ర ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్, ముందస్తు సాధ్యాసాధ్యాల నివేదిక సిద్ధమైతే డిసెంబర్ నెలలో రూ. 3, 227 కోట్ల నిధులతో ప్రాజెక్ట్ పనులు ప్రారంభించే దిశగా కూటమి ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది.

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LIFT IRRIGATION IN PALNADU DISTRICT
వరికపూడిశెల పనుల్లో కదలిక
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