ఉపాధి కల్పనే ధ్యేయంగా అడుగులు - 5,341 సంస్థల స్థాపనకు ప్రభుత్వం ఆమోదం
Industrial Expansion In Telangana: రాష్ట్రంలో పరిశ్రమల సంఖ్య కంటే పెట్టుబడి విలువ పెరుగుతోంది. అవసరమయ్యే రంగాల్లో కార్యకలాపాలు ఎక్కువగా విస్తరిస్తున్నాయి. 26 నెలల్లో రాష్ట్రంలో 5,341 కంపెనీల స్థాపనకు ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది.
Published : October 14, 2026 at 2:20 PM IST
Industrial Expansion In Telangana : రాష్ట్రంలోని యువతకు ఉద్యోగాల కల్పనే ధ్యేయంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది. దీనిలో భాగంగానే పారిశ్రామిక విస్తరణపై దృష్టిసారించింది. రాజధానిలోనే కాకుండా రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాలకు సైతం పరిశ్రమలు విస్తరించే దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. గడిచిన 26 నెలల సమయంలోనే రాష్ట్రంలో 5,341 సూక్ష్మ మధ్య, భారీ పరిశ్రమల స్థాపనకు ప్రభుత్వం ఆమోదముద్ర వేసింది. వీటి ద్వారా రాష్ట్రానికి రూ.38,341.93 కోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టడానికి పరిశ్రమలకు అనుమతులు మంజూరు చేసింది. దీంతో తెలంగాణలో 1,31,083 మంది నిరుద్యోగ యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయని ప్రభుత్వం అంచనా వేస్తోంది.
పెట్టుబడుల విస్తరణపై దృష్టి
రాష్ట్రంలో పారిశ్రామిక పెట్టుబడులు మారుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఎక్కువ పెట్టుబడులు అవసరమయ్యే రంగాల్లో కార్యకలాపాలు విస్తరించడం, పరిశ్రమల సంఖ్య కంటే వాటిలో పెట్టుబడుల విలువ అధికంగా ఉండేలా చూడటం వంటివి రాష్ట్ర పారిశ్రామిక రంగంలో చోటుచేసుకుంటున్న మార్పులకు సంకేతంగా ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. పెట్టుబడుల అభివృద్ధి విధానాలపై పరిశ్రమల శాఖ తాజాగా ప్రభుత్వానికి నివేదించింది.
చిన్న మధ్యతరహా పరిశ్రమలకూ అవకాశాలు
భారీ పరిశ్రమలతో పాటు వాటి అనుబంధ యూనిట్లకు ప్రభుత్వం ప్రధాన్యమిస్తోంది. డేటా సెంటర్లు, రక్షణ రంగం, ఎలక్ట్రానిక్స్, ఏరోస్పేస్, ఔషధాల తయారీ రంగాల్లో పరిశ్రమలు పెరుగుతున్నాయి. ఈ రంగాల్లో పెద్ద సంస్థలు పెట్టుబడులు పెట్టడంతో వాటికి అవసరమైన విడిభాగాలు, పరికరాలు, ప్యాకేజింగ్, రవాణా, నిర్వహణ సేవలను అందించే చిన్న మధ్యతరహా పరిశ్రమలకూ అవకాశాలు లభిస్తాయి.
ఈ నేపథ్యంలోనే స్కైరూట్ ఏరోస్పేస్ రాకెట్లో వినియోగించే విడిభాగాల్లో దాదాపు 80 శాతం మన రాష్ట్రానికి చెందిన సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్యతరహా పరిశ్రమల నుంచే సమకూరినట్లు పరిశ్రమల శాఖ పేర్కొంది. ఇది స్థానిక పరిశ్రమల సామర్థ్యాన్ని తెలియజేస్తోంది. ఈ తరహా సరఫరా వ్యవస్థలను ఇతర రంగాల్లోనూ మెరుగుపరిస్తే భారీ పెట్టుబడుల ప్రయోజనాలు స్థానిక పారిశ్రామికవేత్తలకూ చేరతాయని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
హైదరాబాద్ వెలుపల పారిశ్రమిక విస్తరణ
హైదరాబాద్ పరిసర ప్రాంతాల్లో పెట్టుబుడుల కేంద్రీకరణ కొనసాగుతున్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే రాష్ట్రంలోని ఇతర జిల్లాల్లోనూ పరిశ్రమల అభివృద్ధి చేసేందుకు ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే రంగారెడ్డి జిల్లాలో రూ. 60,857 కోట్ల ప్రతిపాదిత పెట్టుబడులు ఉండగా నల్గొండలో రూ. 30,145 కోట్ల పెట్టుబడులు ఉన్నాయి. రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో వస్త్ర, ఆహార శుద్ధి పరిశ్రమలకు అవకాశాలూ పెరుగుతున్నాయి. సంగారెడ్డిలో ఎంఆర్ఎఫ్, మహీంద్రా, తోషిబా వంటి సంస్థలు పెట్టుబడి పెట్టడం, విస్తరణలు చేపట్టడంతో పారిశ్రామిక కార్యకలాపాలకు ఊతమిస్తున్నాయి. వికారాబాద్లో మొబిలిటీ వ్యాలీ ద్వారా ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు, ఇతర వాహనాల తయారీకి అవకాశాలు ఏర్పడవచ్చని పరిశ్రమల శాఖ అంచనా వేస్తోంది.
"భారీ పరిశ్రమలతో పాటు చిన్న మధ్యతరహా సంస్థలకూ అవకాశాలు పెంచడం, జిల్లాల్లో పారిశ్రామిక కార్యకలాపాలను విస్తరించడం, ప్రతిపాదిత పెట్టుబడులను వాస్తవ పెట్టుబడులుగా మార్చడమే ప్రస్తుతం ప్రభుత్వం ముందున్న ప్రధాన లక్ష్యాలు. దీనిలో భాగంగానే విద్యుత్, నీటిసరఫరా, రహదారులు, భూకేటాయింపులు పర్యావరణ అనుమతులు సకాలంలో అందించేందుకు ప్రభుత్వం దృష్టిపెట్టింది.ఇదే లక్ష్యంతో పరిశ్రమలను ప్రోత్సహిస్తోంది" - నిఖిల్ చక్రవర్తి, పరిశ్రమల శాఖ డైరెక్టర్
- గత ఆర్థిక సంవత్సరం (2025-26)లో రూ. 10,237.08 కోట్ల పెట్టుబడులతో 2,163 యూనిట్ల స్థాపనకు ప్రభుత్వం అనుమతులు మంజూరు చేసింది.
- ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో మే నెల వరకు 1,172 యూనిట్లకు అనుమతులు లభించగా పెట్టుబడుల విలువ మాత్రం రూ. 16,384.50 కోట్లకు పెరిగింది.
- పరిశ్రమల సంఖ్య గతేడాదితో పోల్చితే తగ్గినప్పటికీ ఒక్కో యూనిట్కు సగటు పెట్టుబడి రూ. 4.7 కోట్ల నుంచి రూ. 13.9 కోట్లకు అంటే ఒక్కో యూనిట్కు మూడు రెట్లు పెరగడం విశేషం.
- 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఇంకో రూ. 1,47,494.18 కోట్ల విలువైన 1,235 ప్రతిపాదనలు పరిశీలనలో ఉన్నాయి. ఈ పెట్టుబడులన్నీ ఐటీ రంగానికి సంబంధం లేని పరిశ్రమల్లో పెట్టుబుడులు. ఇవన్నీ కార్యరూపం దాల్చితే రాష్ట్రంలో తయారీ రంగం విస్తరణకు, ఉపాధి అవకాశల పెరుగుదలకు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి.
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