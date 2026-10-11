మారుమూల గ్రామాల్లో సిగ్నల్ కష్టాలకు చెక్ - 1,150 టవర్లు మంజూరు
Cell Towers in Remote Areas: మన్యంలో సమాచార వ్యవస్థను మెరుగుపరిచేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. ప్రతి మారుమూల గ్రామంలో సెల్ సంకేతాలు, అంతర్జాల సేవలు అందేలా పనులకు శ్రీకారం చుట్టింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 11:31 AM IST
Govt Focus to Improve Communication System in Agency Areas: ఇప్పుడు ప్రతీఒక్కరి చేతిలో స్మార్ట్ఫోన్ ఉండడం సర్వసాధారణమైపోయింది. కానీ ఫోన్ ఉంటే సరిపోతుందా దాన్ని వినియోగించాలంటే సిగ్నల్ ఉండాలి కదా. ప్రస్తుతం మనం రాష్ట్రంలోని పలు మారుమూల గ్రామాల్లో ఈ సిగ్నల్ కష్టాలను చూస్తున్నాం. వాటికి చెక్ పెట్టే దిశగా ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తుంది.
మన్యంలో సమాచార వ్యవస్థను మెరుగుపరిచేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. ప్రతి మారుమూల గ్రామంలో సెల్ సంకేతాలు, అంతర్జాల సేవలు అందేలా పనులకు శ్రీకారం చుట్టింది. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన రెండేళ్లలో అనేక గ్రామాల్లో నూతనంగా సెల్టవర్ల నిర్మాణానికి చర్యలు చేపట్టడంతోపాటు అవి సక్రమంగా పనిచేసేలా చూస్తోంది.
అల్లూరి జిల్లాలోని 244 పంచాయతీల్లో సుమారు 3,700 గ్రామాలు ఉన్నాయి. చాలా గ్రామాలు మారుమూలన ఉండటంతో అత్యవసర సమాచారం చేరవేయడం కష్టతరంగా ఉండేది. ముఖ్యంగా అనంతగిరి లాంటి పెద్ద మండలాల్లో సమాచార వ్యవస్థ అస్తవ్యస్తంగా ఉండటంతో గిరిజనులతోపాటు అధికారులు సైతం ఇబ్బందులు పడేవారు. ఇదే అదునుగా తీసుకుని పలువురు కిందిస్థాయి ఉద్యోగులు సక్రమంగా విధులు నిర్వహించకుండా తాము ఆడిందే ఆట పాడిందే పాట అన్న చందంగా ఉండేవారు. అత్యవసర పనులు సమయానికి జరగకపోవడంతో గిరిజనుల కష్టాలు వర్ణనాతీతంగా ఉండేవి. కూటమి ప్రభుత్వం సమాచార వ్యవస్థ మెరుగుకు చర్యలు చేపట్టింది.
మారుమూల గ్రామాల్లోనూ సెల్టవర్లు: కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక రెండేళ్లలో సుమారు 1,150 కొత్త సెల్టవర్లు మంజూరు చేసింది. బ్రిడ్జింగ్ డిజిటల్ డివైడ్ ఇన్ పీవీటీజీ హేబిటేషన్ పథకం పేరిట ఈ టవర్లను మంజూరు చేయగా వీటిలో ఇప్పటికే సుమారు 900 వరకు టవర్ల నిర్మించారు. మిగిలినవి నిర్మాణ దశలో ఉన్నాయి. మారుమూల గ్రామాల్లోనూ సెల్టవర్లు ఏర్పాటు చేశారు. ప్రస్తుతం చాలావరకు గ్రామాల్లో ఏదో ఒక టెలికం సంస్థకు చెందిన టవర్ ఉండటంతో అత్యవసర సమాచారం తక్షణమే చేరవేసేందుకు వీలవుతోందని స్థానికులు చెబుతున్నారు. గతంలో ప్రభుత్వ పథకాలు, వాటి గడువు వంటి సమాచారం ఎప్పటికప్పుడు తెలిసేవి కావని ప్రస్తుతం ఆ పరిస్థితి లేదని ఆయా గ్రామాల గిరిజనులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అనంతగిరి మండలంలోని మారుమూల తునిసీబు, మడ్రేబు గ్రామాల్లో సెల్టవర్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి.
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