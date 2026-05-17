'ఆంధ్రా ప్యారిస్'​పై ప్రభుత్వం ఫోకస్ - మారుతున్న మూడు కాలువల రూపురేఖలు

ఆంధ్రా ప్యారిస్‌గా గుర్తింపు పొందిన తెనాలి - ప్యారిస్‌లో మాదిరి ఈ ప్రాంతంలోనూ మూడు కాలువలు ప్రవాహం - బోట్ షికారు అందుబాటులోకి తీసుకురావాలనే ఆలోచనలో ప్రభుత్వం

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 17, 2026 at 6:09 PM IST

Three Canals Development at Andhra Paris in Tenali of Guntur District : తెనాలి అనగానే ఆంధ్రా ప్యారిస్ మాటే గుర్తుకువస్తుంది. ఎటుచూసినా జలసవ్వళ్లు, ఆహ్లాదపరిచే పచ్చదనంతో ఆకట్టుకుంటుంది. అయితే గత వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో పూర్తిగా కాలువల నిర్వహణ గాలికి వదిలేశారు. కానీ కూటమి ప్రభుత్వం తెనాలిని పర్యాటకంగా తీర్చిదిద్దాలనే లక్ష్యంతో కాలువల రూపురేఖలు మారుస్తోంది.

చారిత్రక, సాంస్కృతిక, సాహిత్య వారసత్వానికి ప్రసిద్ధి చెందిన తెనాలికి గుంటూరు జిల్లాలోనే కాదు రాష్ట్రంలోనే ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. తెనాలికి ఆంధ్రా ప్యారిస్ అనే పేరు రావడానికి కారణం అక్కడి మాదిరిగా 3 పంట కాలువలు పట్టణంలో పారుతుండడమే. దాదాపు 2 కిలోమీటర్ల మేర ఈ కాలువలు తెనాలిలో ప్రవహిస్తున్నాయి. తెనాలిని పర్యాటక కేంద్రంగా అభివృద్ధి చేయడం ద్వారా పర్యాటకుల్ని ఆకర్షించాలని కూటమి ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. అందులో భాగంగానే పట్టణంలో ప్రవహించే మూడు కాలువల అభివృద్ధిపై దృష్టి సారించారు.

పరిశీలించిన మంత్రి నాదెండ్ల: ప్రధానంగా పట్టణంలో నిజాంపట్నం కాలువ, తూర్పు కాలువ, పశ్చిమ కాలువల మధ్యగా వెళ్లే నాలుగు వరసల ప్రధాన రహదారి మార్గంలో కెనాల్ లైట్స్ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. స్థానిక వీఎస్ఆర్ కళాశాల నుంచి వైకుంఠపురం వరకు ఇప్పటికే కెనాల్ లైట్స్ అందుబాటులోకి వచ్చాయి. రాత్రివేళల్లో విద్యుత్ కాంతులతో మెరిసిపోతున్న తెనాలి కెనాల్స్ నగర సౌందర్యాన్ని మరింత రెట్టింపు చేశాయి. వీటిని తాజాగా మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ పరిశీలించారు.

వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో గాడి తప్పిన పర్యాటక శోభ: కాలువలను గత పాలకులు పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం చేయడంతో పర్యాటక శోభ గాడి తప్పింది. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక కాలువల్లో టన్నుల కొద్దీ వ్యర్థాలు తొలగించారు. మురుగునీరు కాలువల్లోకి రాకుండా కట్టడి చేయాలని పురపాలక సంఘాన్ని ఆదేశించారు. ప్రధానమైన నిజాంపట్నం కాలువలో బోట్ షికారు అందుబాటులోకి తీసుకురావాలనే ఆలోచనలో ప్రభుత్వం ఉంది.

మంత్రి మనోహర్ ఆదేశాల మేరకు జలవనరులశాఖ అధికారులు, పర్యాటక శాఖ సిబ్బంది క్షేత్ర స్థాయిలో పరిశీలించి గతంలోనే నమూనా డ్రైవ్ నిర్వహించారు. తెనాలి బండ్‌ల సుందరీకరణ ప్రజలు బోటు ఎక్కే, దిగే ప్రాంతాల గుర్తింపు, ఆయా చోట్ల వివిధ స్టాల్స్ ఏర్పాటుపై కసరత్తులు చేశారు. మరోవైపు కాలువలపై నుంచి అటూ ఇటూ రాకపోకలకు ఆకాశ నడక వంతెన నిర్మాణం చేపట్టాలనే గత ప్రతిపాదనను తిరిగి ఆచరణలో పెట్టాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు.

"తెనాలికి ఆంధ్రా పారిస్ అనే పేరు ఉంది. ప్రధానంగా మూడు కాలువలుగా ఉండి పారిస్​గా ఎలా పేరొచ్చిందో అదే విధంగా ఈ కాలువలను, రోడ్లను మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ మరింత అభివృద్ధి చేస్తుండటం ఎంతో అభినందనీయం. ప్యారిస్‌లో మాదిరి తెనాలిలోనూ మూడు కాలువలు ప్రవాహం ఉండటంతో బోటింగ్ పెడతామని మంత్రి మనోహర్ గతంలో చెప్పారు. ప్రస్తుతం మంత్రి అదే పనిలో ఉన్నారు. త్వరితగతిన ఈ ప్రాంతంలో బోటింగ్ సైతం ఏర్పాటు చేసినట్లయితే పర్యాటక కేంద్రంగా తెనాలికి మంచి పేరు వస్తుంది. ఇక్కడ పంట కాలువల్లో పుష్కలంగా నీరు ఉండటం మూలంగా పంటలు పుష్కలంగా పండుతాయి. ప్రస్తుతం కూటమి ప్రభుత్వం సైతం మంత్రి నాదెండ్ల ఆధ్వర్యంలో తెనాలిని అభివృద్ధి దిశగా పరుగులు పెట్టిస్తోంది. గతంలో చెప్పినట్లు కాలువలపై నుంచి అటూ ఇటూ రాకపోకలకు ఆకాశ నడక వంతెన నిర్మాణాన్ని చేపడితే ఎంతో బాగుంటుంది"- తెనాలి వాసులు

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

