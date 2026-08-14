ఇళ్లు మంజూరైనా పనులు ఎందుకు ప్రారంభించలేదు? - 3.71 లక్షల మందిపై ప్రభుత్వం ఫోకస్
ఇళ్లు మంజూరై ఏళ్లు గడుస్తున్నా నిర్మాణ పనులు ప్రారంభించని లబ్ధిదారులపై కేంద్రం దృష్టి - ఇలాంటి వారు 3.71 లక్షల మంది ఉన్నట్లు ప్రాథమికంగా గుర్తించిన అధికారులు - లబ్ధిదారుల సంతకంతో అండర్టేకింగ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 14, 2026 at 10:14 AM IST
Government Focus On Pradhan Mantri Awas Yojana Beneficiaries : ఇళ్లు మంజూరై ఏళ్లు గడుస్తున్నా నిర్మాణ పనులు ప్రారంభించని లబ్ధిదారులపై కేంద్రం దృష్టిసారించింది. అలాంటి వారు ఎంతమంది ఉన్నారనే వివరాలను రాష్ట్ర గృహనిర్మాణ శాఖను కోరింది. 2024 కంటే ముందు మంజూరై 2025 డిసెంబరు నాటికి ఒక్క ఇటుక కూడా వేయని లబ్ధిదారుల వివరాలు ఇవ్వాలని స్పష్టం చేసింది. దీనిపై కసరత్తు చేసిన రాష్ట్ర అధికారులు ఇలాంటి వారు 3.71 లక్షల మంది ఉన్నట్లు ప్రాథమికంగా గుర్తించారు. వారు ఇప్పటివరకు ఎందుకు ఇంటి నిర్మాణం చేపట్టలేదో కారణాలు తెలుసుకునేందుకు ఆ డేటా జిల్లాలకు పంపి వివరాలు సేకరిస్తున్నారు. సమగ్ర సమాచారంతో ఈ నెల 25వ తేదీ నాటికి కేంద్రానికి నివేదించనున్నారు.
2014-24 మధ్య రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన పట్టణ పథకం 1.0 కింద కేంద్రం రాష్ట్రానికి 19.07 లక్షల గృహాల్ని మంజూరు చేసింది. ఇందులో 15.36 లక్షల ఇళ్ల నిర్మాణాన్ని లబ్ధిదారులు ప్రారంభించారు. మిగతా 3.71 లక్షల గృహాల నిర్మాణాన్ని లబ్ధిదారులు 2025 డిసెంబరు నాటికి కూడా ప్రారంభించనట్లు అధికారిక లెక్కలు చెబుతున్నాయి.
లబ్ధిదారులు చనిపోయారా? : ఇళ్ల నిర్మాణం చేపట్టని వారి వివరాలను తీసుకుని అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటిస్తున్నారు. ఉన్నతాధికారుల నివేదించిన ప్రకారం వారు ఇప్పటికీ నిర్మాణాన్ని ప్రారంభించలేదా? ఎవరైనా కట్టిన వారున్నారా? అనేది పరిశీలిస్తున్నారు. నిర్మాణాన్ని ప్రారంభించకుండా ఉంటే అందుకు గల కారణాలను లబ్ధిదారుల నుంచి తీసుకుంటున్నారు.
వలస వెళ్లిన వారు ఎంతమంది ఉన్నారు? లబ్ధిదారులు చనిపోయారా? ఆర్థిక ఇబ్బందులు కారణంగా కట్టుకోలేకపోతున్నారా? ఇతర వివరాలను నమోదు చేస్తున్నారు. కొన్ని చోట్ల లబ్ధిదారుల సంతకంతో అండర్టేకింగ్ తీసుకుంటున్నారు. ఎక్కువ మంది ఆర్థిక ఇబ్బందుల కారణంగా ఇల్లు కట్టుకోలేకపోతున్నామని ప్రభుత్వానికి నివేదిస్తున్నారు. వీటిపై కేంద్ర ప్రభుత్వ స్పందనకు అనుగుణంగా రాష్ట్ర గృహనిర్మాణశాఖ అధికారులు తదుపరి నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు.
ఆ ఇళ్లకు నిధులు విడుదల చేయబోం : ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన పట్టణ పథకం 1.0 పథకానికి అసలు గడువు డిసెంబర్ 2024 అయినప్పటికీ, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న చొరవతో కేంద్రం ఆ గడువును రెండుసార్లు పొడిగించింది. అయినప్పటికీ, నిర్మాణ పనులను ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి తగిన ఆసక్తి చూపలేదు. దీనివల్ల, డిసెంబర్ 2025 నాటికి నిర్మాణం ప్రారంభం కాకపోతే 2024కు ముందు మంజూరైన ఇళ్లకు నిధులు విడుదల చేయబోమని కేంద్రం ఇటీవల ఒక లేఖలో స్పష్టం చేసింది. దీంతో ఈ గృహ నిర్మాణ ప్రాజెక్టుల భవిష్యత్తు అనిశ్చితిలో పడింది.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు కేంద్రం ఆదేశాలు జారీ : కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే 'ప్రధాన మంత్రి ఆవాస్ యోజన-అర్బన్ (PMAY-U) 2.0' పథకాన్ని ప్రారంభించి, రాష్ట్రానికి లక్ష కొత్త ఇళ్లను మంజూరు చేసింది. ఈ కొత్త ఇళ్ల నిర్మాణాన్ని వేగవంతం చేయాలని అన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు కేంద్రం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. అంతేకాకుండా, మార్చిలో ముగిసిన PMAY-U 1.0 పథకం గడువును కేంద్రం సెప్టెంబర్ వరకు మాత్రమే పొడిగించింది. పైగా కేంద్రం నుంచి ఎటువంటి నిధులు రాకపోవడంతో, ఈ ఇళ్ల నిర్మాణానికి అయ్యే పూర్తి ఖర్చును రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే భరించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది.
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