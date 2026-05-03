ఇక జనాభా నియంత్రణ కాదు నిర్వహణ - పాపులేషన్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ పాలసీ అమలుకు ప్రభుత్వం కసరత్తు

జనాభా నిర్వహణ పాలసీ అమలుకు ప్రభుత్వం కసరత్తు - ఏటా 50 వేల జంటలకు ఉచితంగా ఐవీఎఫ్‌ సౌకర్యం - పిల్లల పెంపకం భారంగా భావించే 53.7% ప్రజల సమస్యలపై దృష్టి

Published : May 3, 2026 at 11:02 AM IST

Andhra Pradesh Population Management Policy 2026 : ఇన్నాళ్లూ కుటుంబ నియంత్రణ శస్త్రచికిత్సలను ప్రోత్సహించిన ప్రభుత్వం, రాష్ట్రంలో జనాభా పరంగా గతి తప్పుతున్న పరిస్థితులతో అప్రమత్తమైంది. నానాటికీ యువత సంఖ్య తగ్గి వృద్ధుల జనాభా పెరుగుతుండటంతో క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితులను చక్కదిద్దేందుకు సమాయత్తమవుతోంది. జనాభా సంఖ్యను నియంత్రించడం కంటే ప్రజల ఆరోగ్యం, కుటుంబ భద్రత, జీవన ప్రమాణాల మెరుగుపై దృష్టి పెడితే ఆరోగ్యాంధ్ర సాకారమవుతుందని భావిస్తోంది. ఈ దిశగా ఈనెల (మే) నుంచి కీలక ప్రణాళికలతో ఆరోగ్యాంధ్ర పాపులేషన్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ పాలసీ అమలుకు సిద్ధమవుతోంది. ఇందుకోసం రూ.782.25 కోట్ల నిధులతో ప్రణాళికలను పట్టాలెక్కించనుంది.

అట్టడుగు స్థానంలో విశాఖ జిల్లా : మొత్తం సంతానోత్పత్తి రేటు (టీఎఫ్‌ఆర్‌) 2.1 ఉండాలి. కానీ, రాష్ట్రంలో అది 1.5కి పడిపోయింది. టీఎఫ్‌ఆర్‌లో మొదటి స్థానంలో కర్నూలు జిల్లా (1.89) ఉంటే, అట్టడుగు స్థానంలో విశాఖ జిల్లా (1.32) ఉంది. వృద్ధుల సంఖ్య పెరగడంతో పాటు మధ్య వయసు వారి సంఖ్య పెరుగుతూ సమాజం వృద్ధాప్య దశలోకి వెళ్తోంది. ప్రస్తుతం మధ్యస్థ వయసు 32.5 ఏళ్లు. 60 ఏళ్లు పైపడిన వృద్ధ జనాభా 2036 నాటికి 19% అవుతుందని అంచనా. రాష్ట్రంలో మహిళల ఉపాధి భాగస్వామ్యం 31% మాత్రమే. దీంతో జీఎస్‌డీపీ నష్టం 15% వరకు ఉంటుందని అంచనా.

నియంత్రణకు స్వస్తి : జనాభా నియంత్రణ విధానాలకు స్వస్తి పలికి, జనాభా సంరక్షణ దిశగా దృష్టి సారించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. పీ4 మోడల్‌లో హక్కుల ఆధారిత విధానం తెచ్చి, కుటుంబాల హక్కులను గౌరవిస్తూ సమగ్ర జనాభా సంక్షేమాన్ని ప్రోత్సహించనుంది. పిల్లల పెంపకానికి ఎక్కువ ఖర్చవుతుందని భావించే 53.7% ప్రజల సమస్యలను తగ్గించడంపై దృష్టి సారించనుంది.

సంక్షేమం, అభివృద్ధి ప్రణాళికలివీ :

  • మొత్తం సంతానోత్పత్తి రేటు (టీఎఫ్‌ఆర్‌) 2.1కి పెంచడం లక్ష్యం
  • ఏటా 50 వేల జంటలకు ఉచితంగా ఐవీఎఫ్‌ సౌకర్యం కల్పిస్తారు
  • కుటుంబ నియంత్రణ శస్త్రచికిత్సలకు ప్రాధాన్యం తగ్గిస్తారు
  • అందరికీ 100% డిజిటల్‌ ఆరోగ్య సేవలు చేరువ చేస్తారు
  • ఈ ఏడాది జూన్‌ నాటికి 5.2 కోట్ల మందిని ఆయుష్మాన్‌ భారత్‌ డిజిటల్‌ మిషన్‌ (ఏబీడీఎం) పరిధిలోకి తేనున్నారు
  • మహిళా కార్మికశక్తి భాగస్వామ్యాన్ని 25% పెంచేందుకు కృషి చేస్తారు
  • శిశు సంరక్షణ కేంద్రాల ఏర్పాటు, 12 నెలల పాటు తల్లిదండ్రుల ప్రసూతి సెలవుల పైలట్‌ ప్రాజెక్టు అమలు, వర్కింగ్‌ ఉమెన్స్‌ హాస్టళ్ల నిర్మాణం చేపడతారు
  • అన్ని జిల్లాల్లో వృద్ధుల సంరక్షణ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేస్తారు
  • ఇతరులపై ఆధారపడే వారి నిష్పత్తి పెరగకుండా చూస్తారు
  • జీవితకాల నైపుణ్యం లక్ష్యంగా 80% ఉద్యోగ నియామక రేటు సాధించడంపై దృష్టి పెడతారు
  • స్టేట్‌ స్కిల్‌ అబ్జర్వేటరీ ద్వారా ఏటా 10 వేల మంది సంరక్షణ రంగ (కేర్‌ ఎకానమీ) కార్మికులకు శిక్షణ కల్పిస్తారు.

సీఎం చంద్రబాబు ప్రత్యక్ష పర్యవేక్షణ : పాపులేషన్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ పాలసీని ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకున్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, ప్రాజెక్టు పనితీరును ప్రత్యక్ష పర్యవేక్షణ చేయడంతో పాటు జిల్లాల పర్యటనలకూ సిద్ధమవుతున్నారు. ప్రజల భాగస్వామ్యం పెంచేందుకు ప్రతి నాలుగో శనివారం ఆరోగ్యాంధ్ర గ్రామసభలు నిర్వహిస్తారు. ఎంపిక చేసిన చోట సీఎం పాల్గొంటారు. అలాగే వ్యూహాత్మక పర్యవేక్షణకు సీఎం అధ్యక్షతన అత్యున్నత స్క్రీనింగ్‌ కమిటీ ఏర్పాటు చేస్తారు. కీలక శాఖలతో సమన్వయం కోసం ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి అధ్యక్షతన జనాభా స్థిరీకరణ టాస్క్‌ఫోర్స్‌ పని చేస్తుంది.

రాష్ట్ర, జిల్లా, మండల స్థాయిల్లో సమన్వయానికి వైద్య, ఆరోగ్య శాఖ కార్యదర్శి ఆధ్వర్యంలో ఆరోగ్యాంధ్ర జనాభా నిర్వహణ మిషన్‌ కార్యకలాపాలు చేపడుతుంది. ఐటీ శాఖ పరిధిలో డేటా విశ్లేషణ, డ్యాష్‌ బోర్డు నిర్వహణ, విధానపరమైన సూచనల రూపకల్పన ఉంటాయి. కలెక్టర్లు ప్రతినెలా జిల్లా స్థాయిలో, తహసీల్దార్లు ప్రతివారం మండల స్థాయిలో సమన్వయ కమిటీ సమావేశాలతో ప్రాజెక్టు సమర్థ అమలుకు చర్యలు తీసుకుంటారు. కీలక శాఖల పర్యవేక్షణలో లక్ష్యాలు చేరుకునేలా ప్రణాళిక అమలు చేస్తారు. పనితీరు ఆధారంగా సచివాలయాలకు ప్రోత్సాహకాలు, ఆరోగ్యాంధ్ర పురస్కారాలు అందజేస్తారు.

