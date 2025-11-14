Bihar Election Results 2025

త్వరలో ‘ఎన్టీఆర్‌ బేబీ కిట్లు’ - సరఫరాకు జోన్ల వారీగా టెండర్లు ఖరారు

ఎన్టీఆర్‌ బేబీ కిట్​లో అదనంగా ఫోల్డబుల్‌ బెడ్, బ్యాగు చేర్చాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశం - ‘రేట్‌ కాంట్రాక్ట్‌’ పద్ధతిలో కిట్లు సరఫరా

NTR Baby Kits Shceme in Andhra Pradesh
NTR Baby Kits Shceme in Andhra Pradesh (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 14, 2025 at 10:01 AM IST

2 Min Read
NTR Baby Kits Shceme Relaunched with 13 Items : పుట్టిన బిడ్డల ఆరోగ్య సంరక్షణ కోసం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ప్రసవించే తల్లులకు ‘ఎన్టీఆర్‌ బేబీ కిట్లు’ ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. వైద్యారోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమశాఖ ఇందుకు సంబంధించిన కసరత్తు కొలిక్కి తెచ్చింది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌ వైద్య సేవలు - మౌలిక వసతుల అభివృద్ధి సంస్థ (ఏపీఎంఎస్‌ఐడీసీ) ద్వారా రెండేళ్ల పాటు ‘రేట్‌ కాంట్రాక్ట్‌’ పద్ధతిలో కిట్లు సరఫరా చేసేలా ఈ ఏడాది జూన్‌ 25న టెండర్లు పిలిచారు. కిట్‌లో అదనంగా ఫోల్డబుల్‌ బెడ్, బ్యాగు చేర్చాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించడంతో ఆ టెండరు రద్దు చేసి సెప్టెంబరు 30న రెండోసారి టెండరు పిలిచినట్లు సంబంధిత అధికారులు తెలిపారు.

3 జోన్లలో వేర్వేరు సంస్థలకు కిట్ల సరఫరా బాధ్యతలు అప్పగించాలని నిర్ణయించినట్లు వివరించారు. టెండరులో 4 బిడ్లు వస్తే జోన్ల వారీగా 13 వస్తువుల కిట్ల సరఫరాకు మూడు బిడ్లు ఖరారు చేశారు. తెలంగాణలో ఒక్కో కిట్‌కు రూ.2,054.60, తమిళనాడులో రూ. 2,428.98 చొప్పున ఇస్తుంటే ఏపీలో ఎల్‌ 1గా ఎంపికైన కేంద్రీయ భాండార్‌ రూ.1,989.27కు సరఫరా చేసేందుకు అంగీకరించింది. దీంతో ఎల్‌ 2గా అనితా టెక్సాట్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్, ఎల్‌ 3గా శంకర్‌ ఎంటర్‌ప్రైజస్‌ అదే ధరకు అందించేలా టెండరు ఖరారు చేశారు.

13 రకాల వస్తువులతో కిట్​ : రాష్ట్రంలో ఏటా సుమారు 3.50 లక్షల మందికి కిట్లు అందించాలన్నది ప్రభుత్వ లక్ష్యం. కిట్‌లో బ్యాగు, దోమతెరతో కూడిన పరుపు, ఫోల్డబుల్‌ బెడ్, వాటర్‌ప్రూఫ్‌ షీట్, దుస్తులు (2), టవల్స్‌ (2), నాప్కిన్లు (6), సబ్బులు (2), సబ్బుపెట్టె, పౌడర్, ఆయిల్, షాంపూ, బొమ్మ ఉంటాయి. బాలింత ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి నుంచి డిశ్ఛార్జి అయ్యే సమయంలో కిట్‌ ఇస్తారు.

తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రభుత్వం 2016లో ఈ పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. తర్వాత వచ్చిన వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం కొన్నాళ్లు ఈ పథకాన్ని అమలు చేసి, ఆపేసింది. కూటమి అధికారంలోకి వచ్చాక మళ్లీ ఇప్పుడు దీన్ని 'ఎన్టీఆర్‌ బేబీ కిట్‌’ పేరుతో పథకాన్ని పునఃప్రారంభించాలని నిర్ణయించింది.

ఏటా 3 లక్షల మందికి పైనే : రాష్ట్రంలో ప్రతీ సంవత్సరం సుమారు 3.20 లక్షల మంది తల్లులకు ఎన్టీఆర్‌ బేబీ కిట్లు అందించాలన్నదే ప్రభుత్వ లక్ష్యం. శిశు ఆరోగ్య సంరక్షణ కోసం 2016లో టీడీపీ ప్రభుత్వం ఈ పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. ఆ తర్వాత వచ్చిన వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం కొన్నాళ్లు అమలు చేసి నిలిపివేసింది. కూటమి అధికారంలోకి వచ్చాక ‘ఎన్టీఆర్‌ బేబీ కిట్‌’ పేరుతో పథకాన్ని పునః ప్రారంభించాలని నిర్ణయించింది. మొదట్లో 11 వస్తువులతో బేబీ కిట్​ పంపిణీ చేయాలనుకుంది. ఈ కిట్​కు అయ్యే ఖర్చును రాష్ట్ర బడ్జెట్​ నుంచి అమలు చేయాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ పథకాన్ని 2014-19లో టీడీపీ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉన్నప్పుడు అమలు చేసింది. తర్వాత అధికారంలో వచ్చిన వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం కొన్ని సంవత్సరాలు అమలు చేసి రద్దు చేసింది.

ఎన్టీఆర్​ బేబీ కిట్​లో అదనంగా రెండు వస్తువులు - అవి ఏంటంటే!

ఎన్టీఆర్‌ బేబీ కిట్ల పంపిణీకి శ్రీకారం-ఒక్కో కిట్టు విలువ ఎంతంటే!

TAGGED:

NTR BABY KITS
NTR BABY KITS SHCEME
KIT WITH 13 DIFFERENT ITEMS
ఎన్టీఆర్‌ బేబీ కిట్లు’
NTR BABY KITS SHCEME IN AP

