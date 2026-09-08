అసెంబ్లీ వద్ద ఉద్రిక్తత - హైకోర్టు ఉత్తర్వులపై ప్రభుత్వం పిటిషన్
ప్రభుత్వం తరపున ఏజీ వాదనలు - ప్లకార్డులు, వ్యతిరేక రాతలతో ఉన్న టీషర్టులు ధరించి లోపలికి వెళ్లే ప్రయత్నం చేశారన్న ఏజీ - ఎమ్మెల్యేలు అసెంబ్లీ ఎదుట బైఠాయించారని కోర్టులో వాదనలు
Published : September 8, 2026 at 2:59 PM IST|
Updated : September 8, 2026 at 3:17 PM IST
High Court Orders On The Incident At The Assembly : ఎమ్మెల్యేలను అసెంబ్లీలోకి వెళ్లకుండా అడ్డుకోవద్దంటూ హైకోర్టు జారీ చేసిన ఉత్తర్వులపై ప్రభుత్వం పిటిషన్ వేసింది. సోమవారం ఉత్తర్వులను సవరించాలంటూ కోరింది. తెలంగాణ ప్రభుత్వం తరపున ఏజీ సుదర్శన్రెడ్డి వాదనలు వినిపించారు. ఎమ్మెల్యేలను అసెంబ్లీలోకి వెళ్లకుండా అడ్డుకోవద్దంటూ పోలీసులను ఆదేశించిన హైకోర్టు, ఎమ్మెల్యేల పట్ల అనుచితంగా ప్రవర్తించిన వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలంటూ డీజీపీని ఆదేశించింది. అయితే ఎమ్మెల్యేలు అసెంబ్లీ ఎదుట బైఠాయించారని ఏజీ కోర్టుకు తెలిపారని, ప్లకార్డులు, వ్యతిరేక రాతలతో ఉన్న టీషర్టులు ధరించి లోపలికి వెళ్లే ప్రయత్నం చేశారని ఏజీ ధర్మాసనానికి విన్నవించారు. శాంతిభద్రతల పరిరక్షణలో భాగంగానే పోలీసులు ఎమ్మెల్యేలను అడ్డుకున్నారని ఏజీ వివరించారు.
మహిళా పోలీసులను నెట్టివేసి బూతులు తిట్టారు : శాసనసభ్యుల నియమాళిని ఉల్లంఘించినందుకే పోలీసులు అడ్డుకున్నారన్న ఏజీ.. బీఆర్ఎస్ ప్రజాప్రతినిధులు నిషేధాజ్ఞలను ఉల్లంఘించారని తెలిపారు. విధుల్లో ఉన్న మహిళా కానిస్టేబుళ్లను దూషించారని, విధుల్లో ఉన్న పోలీసులను ఎమ్మెల్యేలు నెట్టివేసి బూతులు తిట్టారని వాదించారు. దీనిపై స్పందించిన న్యాయమూర్తులు.. చర్యలు తీసుకునే అధికారం స్పీకర్పై ఉంటుందని కదా అని ప్రశ్నించారు. సభ సజావుగా జరిగేలా చూడాల్సిన బాధ్యత స్పీకర్పై ఉంటుందని, ఆయన ఆదేశాలతోనే పోలీసులు శాసనసభ్యులను అడ్డుకున్నారని తెలిపారు. బీఆర్ఎస్ సభ్యులు నల్ల టీషర్టులతో భయానక వాతావరణం కల్పించేలా చేశారని పేర్కొన్నారు.
మహిళా పోలీసులకు మంత్రి సీతక్క పరామర్శ : మరోవైపు సోమవారం జరిగిన ఘటనలో గాయపడిన మహిళా పోలీసులకు మంత్రి సీతక్క పరామర్శించారు. ఘటన పూర్తి వివరాలను మహిళా పోలీసులు సీతక్కకు వివరించారు. కొందరు బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు అసభ్యకరంగా ప్రవర్తించారని, అసభ్యకరంగా తాకిన వీడియోలను మహిళా పోలీసులు సీతక్కకు చూపించారు.
ఎమ్మెల్యేలను పోలీసులు అడ్డుకోవద్దు - నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే స్పీకర్ చర్యలు తీసుకుంటారు : హైకోర్టు