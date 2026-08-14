పోలీసు ఉద్యోగార్థులకు శుభవార్త - గరిష్ఠ వయోపరిమితి మరో రెండేళ్లు పెంపు
యూనిఫామ్ సర్వీసెస్ ఉద్యోగాలపై ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం - డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ పోస్టులకు గరిష్ఠ వయోపరిమితి రెండేళ్లు పెంపు - మొత్తం ఏడేళ్ల వరకు వయోపరిమితి పెంచుతూ ఉత్తర్వులు
Published : August 14, 2026 at 10:15 PM IST
Extension Of Age Limit For Police Jobs : పోలీసు ఉద్యోగార్ధులకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం శుభవార్త చెప్పింది. డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ పోస్టులకు గరిష్ఠ వయోపరిమితి రెండేళ్లు పెంచుతూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఇటీవల ఐదేళ్ల వయోపరిమితిని పెంచినా యువత నుంచి వచ్చిన విజ్ఞప్తుల మేరకు ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళితే,
యువత విజ్ఞప్తితో నిర్ణయం : రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పోలీసు ఉద్యోగార్థులకు శుభవార్త చెప్పింది. యూనిఫామ్ సర్వీసెస్ ఉద్యోగాలపై ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ పోస్టులకు గరిష్ఠ వయోపరిమితి రెండేళ్లు పెంచింది. పోలీస్, ఫైర్, జైళ్లు, ఎస్పీఎఫ్, ఎక్సైజ్, ట్రాన్స్పోర్ట్, ఫారెస్ట్ శాఖల పోస్టులకు వయోపరిమితి పెంచింది. ఇప్పటికే 2026 మే 18 నుంచి అమల్లో ఉన్న ఐదేళ్ల వయోపరిమితి పెంచారు. తాజాగా ఐదేళ్లకు అదనంగా మరో రెండేళ్లు పెంచుతూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఈ మేరకు మొత్తం ఏడేళ్ల వరకు వయోపరిమితి పెంచుతూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ప్రస్తుతం పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్లకు ఈ వయోపరిమితి వర్తిస్తుందని ప్రభుత్వం వెల్లడించింది. నిరుద్యోగ యువత నుంచి వచ్చిన పలు విజ్ఞప్తులను పరిశీలించిన అనంతరం ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ప్రకటించింది.
రాష్ట్రంలో కొలువుల సందడి : తెలంగాణ పోలీస్ శాఖలో కొలువుల సందడి మొదలైంది. 7,437 పోస్టుల భర్తీ కోసం తెలంగాణ రాష్ట్ర స్థాయి పోలీస్ నియామక మండలి (టీఎస్ఎల్పీఆర్బీ) ఇటీవల నోటిఫికేషన్లు జారీ చేసింది. పోలీస్, అగ్నిమాపక, జైళ్లు, స్పెషల్ ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ (ఎస్పీఎఫ్) శాఖలకు సంబంధించి వేర్వేరుగా 4 ప్రకటనలు వెలువడ్డాయి. వీటిలో ఎస్సై, ఏఎస్సై, కానిస్టేబుల్ పోస్టులు మొత్తంగా 7 వేలకు పైగా ఉన్నాయి. పోలీస్ ఉద్యోగాల అభ్యర్థులు మండలి వెబ్సైట్ www.tgprb.in ద్వారా ఆన్లైన్లో అప్లికేషన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అభ్యర్థులు పీఎంటీ, పీఈటీ ప్రమాణాలు సరిగా ఉన్నట్లు నిర్ధారించుకున్న తర్వాతే అప్లై చేసుకోవడం ఉత్తమం.
ఆరోజు నుంచి అప్లై చేసుకోండి : ఆగస్టు 19వ తేదీ ఉదయం 8 గంటల నుంచి దరఖాస్తుల స్వీకరణ ఉంటుందని నియామక మండలి తెలిపింది. సెప్టెంబర్ 9వ తేదీ వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని చెప్పింది. దరఖాస్తులను అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా మాత్రమే స్వీకరిస్తున్నట్లు స్పష్టం చేసింది. ఎస్సై పోస్టులకు ఎస్సీ/ ఎస్టీ అభ్యర్థులకు రూ.750 కాగా ఇతరులు రూ.1,500 ఫీజు చెల్లించాల్సి ఉంటుందని తెలంగాణ పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు వెల్లడించింది.
ఈ ధ్రువీకరణ పత్రాలు మీవద్ద ఉన్నాయా ? : ఆన్లైన్లో అప్లికేషన్ చేసే ముందే తెలంగాణలో స్థానికులైన అభ్యర్థులు కొన్ని సర్టిఫికెట్లను సమకూర్చుకోవాలని నియామక మండలి సూచించింది.
- బీసీ అభ్యర్థులు ఈ సంవత్సరం ఏప్రిల్ 1 తర్వాత తీసుకున్న నాన్-క్రీమీలేయర్ ధ్రువపత్రం సిద్ధం చేసుకోవాలి.
- అభ్యర్థులంతా 1 నుంచి 7 తరగతుల వరకు బోనఫైడ్ సర్టిఫికెట్లు లేదంటే రెసిడెన్సియల్ సర్టిఫికెట్ (రెండింటిలో ఏవి వర్తిస్తే అవి) రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- స్పోర్ట్స్, దివ్యాంగ తదితర ప్రత్యేక కేటగిరీల కింద అర్హులైతే వాటికి సంబంధించిన ధ్రువపత్రాలు దగ్గర పెట్టుకోవాలి.
- ఎస్సీ అభ్యర్థులు ఎస్సీ గ్రూప్-1, 2, 3 ఉపవర్గీకరణతో కూడిన తాజా కుల ధ్రువపత్రం పొంది ఉండాలి.
- ఎస్టీ అభ్యర్థులు క్యాస్ట్ సర్టిఫికెట్ కలిగి ఉండాలి.
- ఆర్థికంగా బలహీనవర్గాల (ఈడబ్ల్యూఎస్) అభ్యర్థులు ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ 1 తర్వాత ప్రభుత్వం నుంచి పొందిన ఈడబ్ల్యూఎస్ సర్టిఫికెట్ను సిద్ధం చేసుకోవాలి.
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