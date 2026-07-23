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ఓవైపు అలల సవ్వడి - మరోవైపు చల్లని గాలి - 'గోదావరి టాకీస్​'లో అలనాటి ఆణిముత్యాలు

ఓ వైపు గోదావరి హొయలు, మరో వైపు వెండి తెర వెలుగులు - వెరసి నగరవాసులతో సందడిగా మారిన కోటిలింగాల రేవు - రాజమహేంద్రవరం పర్యాటక రంగానికి మరో కొత్త ఆకర్షణగా గోదావరి టాకీస్

Open Theatre at Godavari Ghat
Open Theatre at Godavari Ghat (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 23, 2026 at 8:54 PM IST

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Open Theatre at Godavari Ghat : సాధారణంగా కుటుంబంతో కలసి సినిమా చూడాలంటే థియేటర్​కు వెళతాం. ఒకవేళ వెళ్లలేని పరిస్థితుల్లో ఇంట్లోనే హోం థియేటర్ ఏర్పాటు చేసుకుని చూస్తాం. ప్రకృతి ఒడిలో కూర్చుని మనసుకు నచ్చిన, పదిమంది మెచ్చిన పసందైన సినిమా ప్రదర్శన ఎప్పుడైనా చూశారా? అఖండ గోదావరి ఓవైపు, ఆహ్లాదకర వాతావరణం మరోవైపు. సూర్యుడి అస్తమించే వేళ, ప్రకృతి రమణీయత, నిషీధిలో నక్షత్రాల వెలుగుల్లో ఓ మనసుకు నచ్చిన ఓ అందమైన సినిమాను వీక్షిస్తే ఆ అనుభూతే వేరు కదా. గోదావరమ్మ తీరాన కూర్చుని ఆ పాత మధురాలను తిలకిస్తే, మధురానుభూతులు పొందితే ఆ తీయదనం ఎన్నటికీ మరువలేం. సరిగ్గా ఈ అనుభూతిని పొందాలనుకుంటున్నారా? అయితే రాజమహేంద్రవరంలోని గోదావరి తీరానికి తప్పకుండా వెళ్లాల్సిందే మరి.

థియేటర్‌లో సినిమా చూడటం అందరికీ తెలిసిన అనుభవమే. కానీ అఖండ గోదావరి ఒడ్డున కూర్చుని, అలల సవ్వడి వింటూ, చల్లని గాలిని ఆస్వాదిస్తూ వెండితెరపై ఆప్తమైన చిత్రాన్ని వీక్షించే అవకాశం వస్తే. అలాంటి అరుదైన అనుభూతిని అందిస్తోంది రాజమహేంద్రవరం నగరంలోని కోటిలింగాల ఘాట్ వద్ద గోదావరి టాకీస్ ఏర్పాటు చేసింది.

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సాంస్కృతిక వారసత్వానికి చిరునామాగా నిలిచిన రాజమహేంద్రవరంలో గోదావరి అందాలు ఎప్పుడూ పర్యాటకులను ఆకట్టుకుంటేనే ఉంటాయి. పర్యాటక రంగాన్ని మరింత ప్రోత్సహించేందుకు ప్రభుత్వం వినూత్నంగా అడుగులు వేసింది. రాబోయే పుష్కరాల నేపథ్యంలో పర్యాటకులకు, భక్తులకు ఆధ్యాత్మికతతో పాటు ఆహ్లాదాన్ని అందించాలనే లక్ష్యంతో ప్రసిద్ధ కోటిలింగాల ఘాట్ వద్ద ఈ ఓపెన్ థియేటర్‌ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది.

రూ.6 లక్షల వ్యయంతో ఏర్పాట్లు: వచ్చే ఏడాది నిర్వహించనున్న గోదావరి పుష్కరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రభుత్వం కోటిలింగాల ఘాట్ అభివృద్ధి పనులను వేగవంతం చేసింది. అందులో భాగంగా సుమారు రూ.6 లక్షల రూపాయల హెచ్‌డీ విస్తరణ వ్యయంతో నదీ తీరాన భారీ తెరను ఏర్పాటు చేశారు. ఘాట్ మెట్లపై దాదాపు వెయ్యి మందికి పైగా కూర్చుని హాయిగా వీక్షించేలా ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. పర్ఫెక్ట్ సౌండ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ కోసం డీటీఎస్ (DTS) తరహా సౌండ్ సిస్టమ్‌ను అమర్చారు. అలాగే ప్రత్యేక లైటింగ్, భద్రతా ఏర్పాట్లతో ఈ వేదికను ఆధునికంగా తీర్చిదిద్దారు. నగరవాసులను 'గోదావరి టాకీస్' విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది.

కేవలం కొత్త చిత్రాలే కాదు: ప్రతిరోజు సాయంత్రం 6 గంటలకు గోదావరి తీరానికి వచ్చే సందర్శకులు సూర్యాస్తమయ అందాలను వీక్షించిన అనంతరం ఇక్కడ ఉచితంగా సినిమాలు చూసే అవకాశం పొందుతున్నారు. ఒకవైపు అలల సవ్వడి, మరోవైపు చల్లని గాలి మధ్యలో భారీ తెరపై అలనాటి ఆణిముత్యాలు, నేటి తరం ప్రేక్షకులను అలరించే చిత్రాలు ప్రదర్శిస్తున్నారు. ఎన్టీఆర్, ఏఎన్నార్ వంటి దిగ్గజ నటుల క్లాసిక్ చిత్రాలతో పాటు కుటుంబ కథా చిత్రాలు, సంగీత ప్రధాన సినిమాలు కూడా ప్రదర్శిస్తున్నారు.

సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలకు కేంద్రంగా: కేవలం సినిమాలకే పరిమితం కాకుండా పౌరాణిక, జానపద, సాంస్కృతిక విలువలను చాటిచెప్పే చిత్రాలు, లఘు చిత్రాలు, స్థానిక కళాకారుల సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలకు కూడా ఈ వేదికను వినియోగించేలా ప్రణాళికలు రూపొందించారు. దీంతో గోదావరి టాకీస్ వినోదంతో పాటు సంస్కృతిని పరిరక్షించే వేదికగా రూపుదిద్దుకుంటోంది.

పర్యాటక రంగానికి మరో కొత్త ఆకర్షణగా: వారాంతాల్లో కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులతో కలిసి ప్రశాంత వాతావరణంలో సమయం గడపాలనుకునే వారికి గోదావరి టాకీస్ గమ్యస్థానంగా మారుతోంది. ఎలాంటి ప్రవేశ రుసుము లేకుండా ప్రకృతి మధ్య నాణ్యమైన వినోదాన్ని ఆస్వాదించే అవకాశం కల్పిస్తున్న గోదావరి టాకీస్ రాజమహేంద్రవరం పర్యాటక రంగానికి మరో కొత్త ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది.

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OPEN THEATRE AT GODAVARI GHAT
గోదావరి టాకీస్
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OPEN THEATRE AT GODAVARI GHAT

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