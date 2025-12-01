ETV Bharat / state

బాబోయ్‌ పోస్టల్‌ బ్యాలెట్‌ - మాకొద్దంటున్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు

ముందు నుయ్యి - వెనక గొయ్యిలా పోస్టల్‌ బ్యాలెట్‌ వినియోగించే ఉద్యోగుల పరిస్థితి - ఓటు ఎవరికి వేశారన్న విషయం తెలిసే అవకాశం ఉందని భయపడుతున్న తీరు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 1, 2025 at 12:23 PM IST

Postal Ballot in Panchayat Elections : గత ఏడేళ్ల క్రితం జరిగిన పంచాయతీ ఎన్నికల్లో ఖమ్మం రూరల్ మండలంలో ఓ ప్రభుత్వ ఉద్యోగి ఎన్నికల విధుల్లో ఉండటంతో తన ఓటును పోస్టల్‌ బ్యాలెట్‌ ద్వారా వినియోగించుకున్నారు. తాను ఉండే వార్డులో పోస్టల్‌ బ్యాలెట్‌ వినియోగించుకున్నది అతనొక్కరే. వార్డులో పోటీలో ఉన్నదీ స్వయంగా అతని బంధువే. ఒక్క ఓటు తేడాతో ఆ బంధువు వార్డు ఎన్నికల్లో ఓటమి పాలయ్యారు. పోస్టల్‌ ఓటు బంధువుకు కాకుండా వేరే వారికి పడినట్టు తేలటంతో రెండు కుటుంబాల మధ్య తీవ్ర ఘర్షణ చోటుచేసుకుంది.

ఎవరికి వేశారని తెలిసిపోతుంది! : పోస్టల్‌ బ్యాలెట్‌ వినియోగం విషయంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పరిస్థితి ముందు నుయ్యి - వెనక గొయ్యి మాదిరిగా మారింది. వినియోగానికి విముఖత చూపితే జిల్లా, మండల అధికారుల తప్పనిసరిగా సద్వినియోగం చేసుకోవాల్సిందే అని ఆదేశాలు జారీ చేస్తున్నారు. ఒకవేళ వినియోగించుకుంటే ఓటు ఎవరికి వేశారన్న విషయం తెలిసే అవకాశం ఉందనే భయం వారిలో నెలకొని ఉంది.

విముఖత చూపుతున్న ఉద్యోగులు : గ్రామ పంచాయతీ వార్డుల్లో సాధారణంగా పోస్టల్‌ బ్యాలెట్‌ వినియోగించుకునే వారు ఒకరిద్దరే ఉంటారు. వారి ఓటు ఎవరికన్నది తెలిసే అవకాశం ఉండటం, గెలుపోటముల మధ్య స్వల్ప తేడా ఉంటే వారికి ఇబ్బందికర పరిస్థితులు ఎదురవుతున్నాయి. కొందరు మాకెందుకీ తిప్పలు అంటూ వెనకడుగు వేస్తున్నారు. శనివారం పలు మండలాల్లో పీవో, ఓపీవో ట్రైనింగ్ సమయంలో పోస్టల్‌ బ్యాలెట్‌ దరఖాస్తు తీసుకోవడానికి సగం మంది ఉద్యోగులు విముఖత వ్యక్తం చేసినట్లు సమాచారం తెలిసింది.

మన దేశంలో రహస్య ఓటింగ్‌ ప్రక్రియనే కొనసాగుతుంది. పోస్టల్‌ బ్యాలెట్‌ విషయంలో ఓటు రహస్యంగా వేస్తున్నా, లెక్కింపునకు వచ్చే సరికి మాత్రం తేడా వస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో పరిస్థితిని చక్కదిద్దాలని ఉద్యోగులు ఉన్నతాధికారులను కోరుతున్నారు. తొలి దశలో నిర్వహించే గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలకు నామినేషన్లు భారీగానే దాఖలయ్యాయి. పలు పంచాయతీల్లో సర్పంచి పదవికి తీవ్రమైన పోటీ నెలకొంది. 4,236 గ్రామ పంచాయతీలకు పోలింగ్‌ నోటిఫై చేయగా, సర్పంచి పదవుల కోసం ఏకంగా 25,654 నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి.

ప్రధాన పార్టీల నుంచి మద్దతుదారుల మధ్యే : ఇందులో 17,940 నామినేషన్లు చివరిరోజైన శనివారం (నవంబరు 29) నాడే దాఖలవ్వడం గమనార్హం. తొలి దశ ఎన్నికల్లో సగటు లెక్కల ప్రకారం ఒక్కో గ్రామ పంచాయతీలో ఆరుగురు పోటీపడుతున్నారు. 37,440 వార్డు సభ్యుల పదవులకు 82,276 నామినేషన్లు వేశారు. ఇందులో 29వ తేదీన 70,596 దాఖలయ్యాయి. సగటున ఒక్కో వార్డుకు 2.19 మంది పోటీలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ అధికారిక సమాచారాన్ని రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ఆదివారం మీడియాకు విడుదల చేసింది.

సర్పంచ్​, వార్డు సభ్యుల పదవుల కోసం ప్రధాన పార్టీల మద్దతుదారులు పోటాపోటీగా పెద్ద ఎత్తున నామినేషన్లు వేయడంతో పోటీ తీవ్రంగా ఉంది. నామినేషన్ల ఉప సంహరణకు గడువు డిసెంబరు 3 వరకు ఉంది. తర్వాత బరిలో ఉండే వారు ఎంతమందో పూర్తి స్పష్టత వస్తుంది. తొలి దశ పంచాయతీ ఎన్నికలు డిసెంబరు 11న నిర్వహించి, అదేరోజున ఫలితాలను ప్రకటిస్తారు. మరోవైపు రెండో విడత పంచాయతీ ఎన్నికలకు నామినేషన్ల ప్రక్రియ ఆదివారమే మొదలైంది.

