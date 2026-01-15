ETV Bharat / state

గంగారాం తండా, ఉద్యోగుల అడ్డా - సర్కారు కొలువులతో ఉత్సాహం

చదువుతోనే జీవితాలు బాగుపడతాయని విశ్వసించిన గంగారం తండావాసులు - ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలను సాధించిన యువతి యువకులు - వారిని స్ఫూర్తిగా తీసుకుని మరింత మంది సన్నద్ధమవుతున్న తీరు

Gangaram Thanda in Jagtial
Gangaram Thanda in Jagtial (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 15, 2026 at 10:25 PM IST

Government Employees in Gangaram Thanda : ఒకప్పుడు తండావాసులకు వ్యవసాయమే జీవనాధారం. కానీ ఇప్పుడు కొన్ని తండాల తీరు పూర్తిగా మారింది. కేవలం వ్యవసాయమే కాకుండా చదువాలనే ఆలోచన వైపు కూడా వారి పిల్లలను వెళ్లేలా ప్రోత్సహిస్తున్నారు తల్లిదండ్రులు. చదువుంటే ఏదైనా సాధించవచ్చనే నమ్మకంతో తల్లిదండ్రులు వారి పిల్లలను చదివించి, ఇప్పుడు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు, ప్రైవేటు ఉద్యోగాలు చేసుకునే స్థాయికి తీసుకెళుతున్నారు. ఇప్పుడు అలాంటి ఓ తండాలో ఏకంగా సుమారు 30 మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఉన్నాడంటే నమ్మగలరా? అవునండీ. నిజంగా ఆ ఉద్యోగులు యువతకు స్ఫూర్తిగా నిలుస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఆ తండా కథనాన్ని తెలుసుకుందాం.

జగిత్యాల జిల్లాలోని కొడిమ్యాల మండలంలో పూర్తిగా అటవీ ప్రాంతాన్ని ఆనుకొని ఉన్న గ్రామం గంగారాం తండా స్థానిక గిరిజనులు వ్యవసాయాన్ని, అడవిని నమ్ముకొని కుటుంబాలను పోషించుకుంటూ జీవనం కొనసాగించేవారు. అనంతర కాలంలో చదువుతోనే జీవితాలు బాగుపడతాయని విశ్వసించి పిల్లలకు ఉన్నత విద్యను అందించారు. వారి నమ్మకాన్ని వమ్ము చేయకుండా గ్రామం నుంచి చాలా మంది మంచి మంచి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలను సాధించారు. వారి స్ఫూర్తితో మరికొందరు చదువుకున్న యువతి, యువకులు కొలువుల కోసం సన్నద్ధమవుతున్నారు.

ఇప్పటివరకు 28 మంది ప్రభుత్వ కొలువుల్లో : గంగారాం తండా గ్రామ 780 మందితో జనాభా ఉంది. గతంలో సాగునీటి వసతి అంతంత మాత్రంగానే ఉండేది. దీంతో ఊరి నుంచి చాలా మంది ఏళ్ల పాటు గల్ఫ్‌ దేశాల బాట పట్టారు. ఆ తర్వాత యువతలో మార్పు వచ్చింది. చదువులో రాణిస్తూ ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సాధిస్తూ వచ్చారు. ఇప్పటివరకు దాదాపు 28 మంది ప్రభుత్వ, ఒప్పంద, పొరుగుసేవల ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు.

"అమ్మానాన్న చిన్నతనంలోనే చనిపోవడంతోనే చిన్న చిన్న పనులు చేస్తూ కష్టపడి చదువుకున్నా. వాలీబాల్‌లో నేషనల్​ స్థాయిలో రాణించాను. 2008లో సివిల్‌ కానిస్టేబుల్‌ ఉద్యోగం వచ్చింది. అనంతరం ఎంఏ హిందీ, ఎంఏ పొలిటికల్‌ సైన్స్, బీఈడీ చదువు పూర్తి చేశాను. 2012లో ఎస్జీటీగా (సెకండరీ గ్రేడ్ టీచర్​) ఎంపికై తిర్మలాపూర్‌లో పని చేశాను. 2013లో టీజీటీ ఉద్యోగం సాధించి గంగాధర ఆదర్శ పాఠశాలలో చేరడం జరిగింది. 2017లో స్కూల్‌ అసిస్టెంట్‌కు ఎంపికైనా కూడా మళ్లీ ఉద్యోగంలో చేరలేదు. ప్రస్తుతం మానకొండూర్‌ మండలం పోచంపల్లి ఆదర్శ పాఠశాలలో విధులు నిర్వర్తిస్తున్నాను" -లావుడ్య జైల్‌సింగ్‌, ఉపాధ్యాయుడు

60 మంది గ్రాడ్యుయేట్లు : ఇందులో ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులుగా ఆరుగురు, పోలీసు శాఖలో ఐదుగురు, బీఎస్‌ఎఫ్‌లో ఒకరు, విద్యుత్తు శాఖ లైన్‌మెన్‌గా ముగ్గురు, జూనియర్‌ లైన్‌మెన్‌గా ఒకరు, జూనియర్‌ అసిస్టెంట్లుగా ఇద్దరు, పోస్టల్​ శాఖలో పోస్టుమెన్‌గా ఇద్దరు, ఆబ్కారీ శాఖలో ఒకరు, కోర్టులో సబార్టినేట్‌గా ఒకరు, అంగన్‌వాడీ ఉపాధ్యాయిని, ఆయాలుగా ఇద్దరు, అటవీ శాఖ బేస్‌క్యాంపులో ఇద్దరు, ఉపాధిహామీ క్షేత్ర సహాయకులుగా ఒకరు చొప్పున విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం దాదాపు 20 మందికి పైగా యువత ఉద్యోగాలకు సన్నద్ధమవుతున్నారు. ఈ తండాలో మొత్తం 60 మంది పట్టభద్రులుండగా, మరో 12 మంది బీటెక్‌లో పలు కోర్సులు చదువుతున్నారు.

"2000 సంవత్సరంలో గ్రామం నుంచి మొట్ట మొదటి ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుడిగా ఉద్యోగం సాధించా. 2010లో పీడీ (వ్యాయామ ఉపాధ్యాయుడి)గా పదోన్నతి పొంది రామగుండంలో పని చేశాను. 2014లో నేను చదువుకున్న కొడిమ్యాల ఉన్నత పాఠశాలకు ట్రాన్స్​ఫర్​పై వచ్చాను. ప్రస్తుతం ఎల్‌ఎండీ కాలనీలో ఉద్యోగం చేస్తున్నాను" -లావుడ్య బన్సీలాల్‌, వ్యాయామ ఉపాధ్యాయుడు

