వివేకానందరెడ్డి హత్య కేసులో కీలక పరిణామం - సీఐ శంకరయ్య డిస్మిస్

వివేకా హత్య కేసులో పోలీసు శాఖకు కళంకం తెచ్చారని చర్యలు - సాక్ష్యాలను ధ్వంసం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నా నిలువరించని శంకరయ్య - శంకరయ్యని సర్వీసు నుంచి తొలగిస్తూ కర్నూలు రేంజ్‌ డీఐజీ నిర్ణయం

Pulivendula EX CI Shankaraiah Dismissed from Service
Pulivendula EX CI Shankaraiah Dismissed from Service (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 22, 2025 at 7:20 AM IST

Pulivendula EX CI Shankaraiah Dismissed from Service : మాజీ మంత్రి వివేకానందరెడ్డి హత్య కేసు విషయంలో పోలీసుశాఖకు కళంకం తెచ్చేలా వ్యవహరించిన పులివెందుల పూర్వ సీఐ శంకరయ్యను విధుల నుంచి తొలగిస్తూ కర్నూలు రేంజి డీఐజీ కోయ ప్రవీణ్‌ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. వివేకానందరెడ్డి హత్య జరిగిన విషయం తెలుసుకుని ఘటన స్థలానికి వెళ్లిన శంకరయ్య పోలీసు అధికారిగా చట్టపరంగా తన బాధ్యతలను నిర్వర్తించడంలో ఘోరంగా విఫలమయ్యారు. మృతదేహం పడి ఉన్న తీరును బట్టి అది హత్య అని స్పష్టంగా తెలిసినప్పటికీ ఆ విషయాన్ని బయటపెట్టలేదు. నాటి పోలీసు ఉన్నతాధికారులకు కూడా సరైన సమాచారం ఇవ్వకుండా తాత్సారం చేశారు. నిందితులు హత్య చేసిన విషయాన్ని కప్పిపుచ్చి దాన్ని గుండెపోటుగా చిత్రీకరించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నా వాటిని ఆయన ఖండించలేదు.

ఏడున్నర గంటలపాటు మౌనం : తన కళ్లెదురుగానే ఘటన స్థలంలో సాక్ష్యాలను ధ్వంసం చేయడానికి కొందరు ప్రయత్నిస్తున్నప్పటికీ వారిని శంకరయ్య నిలువరించలేదని ఉన్నతాధికారులు గుర్తించారు. హత్య జరిగినట్లు తెలిసినా సుమారు ఏడున్నర గంటలపాటు ఆయన మౌనం వహించినట్లు ఉన్నతాధికారుల విచారణలో తేలింది. దీంతో నాటి టీడీపీ ప్రభుత్వం ఆయన్ను సస్పెండ్‌ చేసింది. ఆ తర్వాత జరిగిన విచారణలో సీబీఐకి ఆయన రెండుసార్లు తన స్టేట్‌మెంట్లు ఇచ్చారు. హత్య జరిగిందని చెబితే రాష్ట్రంలో అల్లర్లు జరిగే అవకాశం ఉందన్న ఉద్దేశంతో అప్పట్లో తాను వాస్తవాలు చెప్పలేదని మొదటిసారి చెప్పిన స్టేట్‌మెంట్‌లో వివరించారు.

అల్లర్లు జరుగుతాయేమోనని భయపడ్డా : హత్యోదంతానికి సంబంధించిన సమగ్ర సమాచారం దేవిరెడ్డి శంకర్‌రెడ్డి, కె.పరమేశ్వర్‌రెడ్డి, ఎర్ర గంగిరెడ్డి తదితరులకు కచ్చితంగా తెలుసని రెండో స్టేట్‌మెంట్లో పేర్కొన్నారు. అవే వివరాలను తాను సీబీఐ న్యాయమూర్తి ముందు కూడా చెబుతానంటూ శంకరయ్య సీబీఐ అధికారులకు అండర్‌టేకింగ్‌ కూడా ఇచ్చారు. అనంతరం జరిగిన విచారణలో ఆయన అడ్డం తిరిగారు. మృతికి దారితీసిన కారణాన్ని వైద్యుడు నిర్ధారించకుండా ఆయన చనిపోయినట్లు ఏ విధంగా చెప్పగలనంటూ పోలీసు ఉన్నతాధికారులతో వాదించినట్లు సమాచారం.

హత్య జరిగినట్లు తెలిసినా అల్లర్లు జరుగుతాయేమోనని భయపడ్డానని చెప్పి మొత్తం పోలీసుశాఖకే సీఐ శంకరయ్య కళంకం తెచ్చేలా మాట్లాడారని పోలీసు ఉన్నతాధికారులు తేల్చారు. అన్నింటికీ మించి సీబీఐకి రెండుసార్లు స్టేట్‌మెంట్లు ఇచ్చిన తర్వాత కాలంలో ఆయన కొన్ని అదృశ్య శక్తుల సహకారంతో తనపై ఉన్న సస్పెన్షన్‌ను రద్దు చేయించుకున్నట్లు తేల్చారు. సీబీఐ న్యాయస్థానానికి రావాల్సిన ఆయన ఆ రోజు న్యాయస్థానానికి రాకుండా డీజీపీ కార్యాలయానికి వెళ్లినట్లు పోలీసుల విచారణలో తేలింది. దీంతో ఆయన స్వలాభం కోసం వాస్తవాలు చెప్పకుండా నిందితులతో కుమ్మక్కయ్యారని స్పష్టంగా అర్థమవుతోందని పోలీసు ఉన్నతాధికారులు నిర్ధారణకు వచ్చారు.

సీఎం చంద్రబాబుకు లీగల్‌ నోటీసులు : వివేకానందరెడ్డి హత్య కేసు దర్యాప్తులో సీఐ జె.శంకరయ్య సుమారు నాలుగున్నరేళ్లపాటు విచారణకు ఏ విధంగానూ సహకరించలేదని పోలీసులు ఉన్నతాధికారులు నిర్ధారించారు. నిందితులతో లోపాయికారీగా కుమ్మక్కై పోలీసు అధికారిగా ఆయన నిర్వర్తించాల్సిన విధులను, బాధ్యతలను నిర్వర్తించలేదని అధికారులు తేల్చారు. వివేకానందరెడ్డి హత్య కేసు దర్యాప్తులో పోలీసుశాఖకే కళంకం తెచ్చేలా ఆయన వ్యవహరించిన తీరుకు సంబంధించిన ఉదంతాలన్నింటితో సమగ్ర నివేదికను తయారు చేశారు. వాటి ఆధారంగా కర్నూలు రేంజి డీఐజీ కోయ ప్రవీణ్‌ కర్నూలు జిల్లాలోని వీఆర్‌లో ఉన్న సీఐ శంకరయ్యను విధుల నుంచి తొలగించారు.

ఈ మేరకు కర్నూలు జిల్లా ఎస్పీ విక్రాంత్‌ పాటిల్‌ శుక్రవారం ఉత్తర్వులు ఇచ్చారు. కాగా, వివేకానందరెడ్డి హత్య కేసులో పలు ఆరోపణలు చేసి తన పరువుకు భంగం కలిగించారంటూ ఏకంగా సీఎం చంద్రబాబుకు సీఐ శంకరయ్య లీగల్‌ నోటీసు పంపించారు. 15రోజుల్లో బహిరంగ క్షమాపణ చెప్పటం లేదా వివరణ ఇవ్వకపోతే రూ.1.45 కోట్లకు పరువు నష్టం దావా వేస్తానని నోటీసులో శంకరయ్య పేర్కొన్న విషయం తెలిసిందే.

ప్రజలంతా కొత్త పులివెందులను చూడాలనుకుంటున్నారు: సునీత

సీఎం చంద్రబాబుకు సీఐ లీగల్‌ నోటీసులు - రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో కలకలం

